Uma guerra civil é uma contenda entre grupos organizados dentro do mesmo estado-nação ou, também, entre dois países criados a partir de um estado-nação anteriormente unido.

Uma guerra civil é uma disputa hostil e armada entre pessoas de um mesmo país. A guerra civil costuma ter três características basilares: é uma “guerra”, ou seja, é necessário que haja luta armada; em segundo lugar é de carácter “civil”, o que não invalida que as forças armadas do país em guerra não estejam envolvidas; e em terceiro lugar, o conflito tem sempre como objetivo a aquisição, manutenção ou exercício da autoridade nacional. As guerras civis foram fenómenos comuns durante os processos de descolonização e independência de alguns países em África, motivadas pela instabilidade política e pela disputa do poder por diversas parcelas da população.