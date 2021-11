Morrumbala é um distrito da província da Zambézia, centro de Moçambique, com sede na vila de Morrumbala.

Morrumbala é limitada a norte pelo distrito de Milange, a oeste com o Malawi e com o distrito de Mutarara, na província de Tete, a sul com o distrito de Mopeia e a leste com os distritos de Inhassunge e Nicoadala. Com uma área de 12 801 quilómetros quadrados, Morrumbala é o maior distrito da província da Zambézia.