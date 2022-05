Liga dos Campeões | Real Madrid conquista a 14ª!

O Real Madrid é o novo campeão europeu de clubes. Esta noite, em Paris, venceu o Liverpool por 0-1 e conquistou a Liga dos Campeões pela 14ª vez. Vinicius Junior e Thibaut Courtois foram os heróis da vitória.

Courtois - Parte I

Foram 45 minutos de total domínio do Liverpool. A equipa inglesa fez nove remates, cinco enquadrados com a baliza. O mais perigoso foi em cima do minuto 20, quando Sadio Mané deixou dois defesas do Real Madrid para trás e já dentro da grande área, atirou de pé direito, para uma defesa apertada de Courtois, que só parou com a bola a bater no poste da baliza.

Benzema marcou, mas o golo foi anulado pelo VAR aos 43 minutos

O Liverpool somou ainda mais algumas oportunidades, mas esteve sempre muito atento o guarda-redes belga do Real Madrid. A única vez que a equipa espanhola assustou a baliza de Alisson foi aos 43 minutos, quando Benzema meteu a bola dentro da baliza do Liverpool, mas o golo seria invalidado pelo VAR.

Benzema recebeu a bola dentro da grande área, fez um passe curto que parecia que iria “morrer” nas mãos de Alisson, mas o guarda-redes brasileiro, a par com o defesa francês, Konaté, atrapalharam-se, a bola sobrou para Valverde. O médio rematou, a bola ressaltou em Fabinho e isolou Benzema. Mas o avançado francês estava fora-de-jogo.

Courtois - Parte II

Os segundos 45 minutos começaram como os primeiros. Liverpool ao ataque e Courtois manteve-se intransponível na baliza do Real Madrid.

Vinicius Junior fez o 0-1 para o Real Madri aos 59 minutos

Aos 59 minutos, contra-ataque do Real Madrid pela direita. Valverde conduziu a bola pelo corredor direito e num remate cruzado, acabou por aparecer Vinicius Junior ao segundo poste. Sozinho e esquecido pela defesa do Liverpool, só teve de encostar para o fundo da baliza. 22º golo do avançado brasileiro do Real Madrid esta época.

O Liverpool carregou ainda mais para cima da equipa espanhola, mas o Real Madrid sentiu-se confortável em recuar as linhas de ataque e meio-campo, e contou com um “super” Courtois na baliza. O guardião belga evitou o golo, pelo menos, mais quatro vezes. Mohamed Salah foi o protagonista das melhores oportunidades, mas o avançado egípcio não conseguiu bater Courtois.

Carlo Ancelotti conquistou a quarta Liga dos Campeões da carreira de treinador

Senhor Liga dos Campeões

Aos 62 anos, Carlo Ancelotti é o maior vencedor da Liga dos Campeões. O técnico italiano somou esta noite a quarta conquista enquanto treinador de futebol. Duas vezes pelo AC Milan e outras duas pelo Real Madrid. Um treinador que marca pela liderança tranquila e assertiva pelos balneários onde passa, serenidade e frieza no banco técnico e um bom colega de festa!