FC Liverpool

O Liverpool Football Club ou L.F.C é um clube de futebol inglês, fundado em 1892, cuja sede fica na cidade de Liverpool.

O Liverpool é uma das equipas mais vitoriosas na Europa. Os “Reds”, como são conhecidos, já conquistaram cinco vezes a Liga dos Campeões e três vezes a Taça da UEFA. Em Inglaterra, somam-se as vitórias: o Liverpool ganhou 18 campeonatos ingleses, sete Taças de Inglaterra, oito Taças da Liga e 15 Supertaças de Inglaterra. O período mais glorioso da história do clube foi entre as décadas de 1970 e 1980, quando os treinadores Bill Shankly e Bob Paisley levaram o Liverpool a onze títulos nacionais e sete troféus europeus. Os seus maiores rivais são o Everton, com quem faz o clássico da cidade de Liverpool, e o Manchester United. Em outubro de 2015, contratou o treinador alemão Jürgen Klopp.