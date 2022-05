Liverpool vs. Real Madrid: Final "Round 3"

Estavam destinados a reencontrarem-se em mais uma final da Liga dos Campeões. Liverpool e Real Madrid jogam esta noite o troféu mais cobiçado do futebol europeu. O Real Madrid procura a 14ª conquista, já o Liverpool tenta vencer a "Champions" pela sétima vez.

Liverpool venceu a final em 1981

Se o histórico de conquistas nesta competição dá quase total favoritismo ao Real Madrid, o histórico de duelos entre as duas equipas é completamente equilibrado. Em 1981, o Liverpool venceu o Real Madrid por 1-0, na altura, na antiga Taça dos Clubes Campeões Europeus. Nesse jogo, Alan Kennedy fez o único golo da partida aos 82 minutos e conquistou o terceiro título da competição para a equipa inglesa.

37 anos depois, o Real Madrid voltou a encontrar o Liverpool numa final da Liga dos Campeões e venceu por 3-1, com dois golos de Gareth Bale a decidirem a partida. Fica também na retina a exibição infeliz - no mínimo - de Karius, guarda-redes do Liverpool que saiu de campo em lágrimas.

Acredita em coincidências? Ora, no meio destes dois duelos, há algo em comum. Em 1981, final ganha pelo Liverpool, foi a última vez que o Real Madrid perdeu uma final da "Champions". E uma curiosidade: essa final de 81´ foi jogada no Parque dos Príncipes, em Paris, cidade onde se joga a final deste ano (2022). Voltanto às coincidências, a última final que o Liverpool perdeu foi em 2018 perante o Real Madrid.

Liverpool

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool

Os "reds" fizeram um percurso quase perfeito no caminho para a final de Paris. Na fase de grupos, "limparam" a concorrência, num grupo onde tinham a companhia do Atlético de Madrid, FC Porto e AC Milan. Seis jogos, seis vitórias.

Nos oitavos de final, seguiu-se o Inter Milão. Vitória por 0-2 em Itália e uma derrota até que surpreendente, em casa, por 0-1 na segunda mão. O Liverpool seguiu em frente e apanhou o Sport Lisboa e Benfica nos quartos de final. Vitória por 1-3 no Estádio da Luz na primeira mão e empate 3-3 em casa - Benfica podia ter ganho o jogo -, Anfield Road.

Nas meias-finais, o "tomba-gigantes", Villarreal. Na altura, os ainda campeões da Liga Europa já haviam eliminado a Juventus e o Bayern Munique, ambos em casa dos adversários. Por isso, o Liverpool já foi avisado e não deu grandes hipóteses ao "submarino amarelo". Vitória por 2-0 em Anfield Road e em Espanha, o Villarreal até esteve a vencer por 2-0 ao intervalo, mas na segunda parte, o Liverpool partiu a equipa espanhola e venceu o jogo por 2-3.

"Díaz" de Salah e Mané

Em janeiro deste ano, no mercado de transferências, o Liverpool investiu 45 milhões de euros em Luis Diaz, que estava ao serviço do FC Porto. O avançado colombiano que já tinha brilhado na Copa América, era um desejo de Jurgen Klopp e encaixou na perfeição na ideia de jogo do Liverpool.

Sadio Mané pode estar de saída do Liverpool

O técnico alemão juntou a imprevisibilidade de Díaz à velocidade de Salah e à destreza de Sadio Mané. Um tridente ofensivo, acompanhado pelos suplentes Origi, Jota e Firmino, que aterroriza os adversários. Três avançados que podem deambular de posição a qualquer momento, tanto jogam em largura como em linhas mais curtas e de marcação individual muito díficil de acompanhar. Perante os laterais do Real Madrid (Mendy e Carvajal) que sobem muito no terreno, Díaz, Mané e Salah podem ter uma noite de sonho.

Real Madrid

Depois da vitória em casa do Inter Milão na primeira jornada da fase de grupos, apareceu a notícia do ano: Sheriff Tiraspol vence o Real Madrid, no Bernabéu, por 1-2! O campeão da Moldávia venceu em casa do maior vencedor da Liga dos Campeões. Um choque do qual o Real não demorou a acordar e rapidamente se apurou para os oitavos de final.

Na fase a eliminar, o Real Madrid sofreu sempre, mas foi passando. Primeiro, apanhou pela frente o PSG. Derrota por 1-0 em Paris, num jogo que poderia ter sido mais pesado para a equipa espanhola. Na segunda mão, em Espanha, o PSG esteve a vencer por 0-1, mas do nada, o Real Madrid renasceu e virou a elimatória em 3-2! Mbappé, Neymar e Messi foram para casa.

Rodrygo é o "joker" do Real Madrid

Nos quartos de final, reencontro com o Chelsea. Na edição anterior, os "blues" haviam eliminado o Real nas meias-finais. Desta vez, o Real Madrid levou a melhor, mas sofreu e muito! Vitória por 1-3 em Londres parecia encaminhar uma qualificação tranquila para o Real. Nada disso! Em Madrid, o Chelsea esteve a vencer por 0-3 e teve um golo anulado! Do "nada", Rodrygo levou o jogo para prolongamento e o Real acabou por passar, apesar da derrota por 2-3.

Nas meias-finais, o "impossível" aconteceu. Primeiro, jogo épico em Inglaterra! O Manchester City venceu por 4-3, mas podia ter ganho por uma margem histórica! No entanto, não foi eficaz. Na segunda mão, o City, aos 89 minutos, vencia por 0-1 com um golo de Mahrez. Grealish ainda falhou dois golos praticamente em cima da linha de golo!

Nos 60 segundos seguintes, loucura total! Rodrygo, do nada, marcou dois golos e levou o jogo para prolongamento! Benzema, de penálti, fez o 3-1 e levou o Real Madrid para a final de forma milagrosa.

"Vini-Zema"

Karim Benzema

Uma dupla de sonho! Vinicius Junior e Karim Benzema, em momentos totalmente diferentes da carreira, vivem o melhor momento ao serviço do Real Madrid. O avançado brasileiro de 21 anos soma 21 golos e 20 assistências esta época. Ainda mais assombroso são os números de Benzema.

O avançado francês de 34 anos vive uma época quase perfeita! Decisivo na conquista da "La Liga" e o melhor marcador da Liga dos Campeões, com 15 golos nesta edição 2021/22. Ao todo, esta época, Benzema soma 44 golos e 15 assistências. Números que podem valer ao francês a primeira "Ballon d´Or" da carreira.