UEFA: Todas as finais em disputa

A época desportiva 2021/22 está a chegar ao fim. Nos principais campeonatos, falta apenas definir o campeão da Liga Francesa e da Liga Italiana. No entanto, nas competições europeias, há quatro finais para se ganhar.

Liga dos Campeões

É a final mais esperada pelo mundo do futebol. O Real Madrid e Liverpool vão disputar a final da Liga dos Campeões, num terceiro reencontro entre dois dos maiores emblemas do futebol europeu e mundial.

O primeiro remonta a 1981, quando o Liverpool venceu a antiga Taça dos Clubes Campeões Europeus frente ao Real Madrid, por 1-0, com um golo solitário de Kennedy. Na altura, foi a terceira conquista europeia dos "Reds". Mais recentemente, em 2018, foi o Real Madrid a levar a melhor sobre o Liverpool. Vitória por 3-1 da equipa espanhola, com bis de Bale e um golo de Benzema. O jogo ficou marcado por dois momentos infelizes para a equipa inglesa. Salah saiu lesionado na primeira parte, após uma disputa de bola com Sérgio Ramos. E Karius, guarda-redes do Liverpool, que em dois dos três golos do Real Madrid, deu duas valentes "casa".

Taça da Liga dos Campeões

O Real Madrid é o maior campeão da Liga dos Campeões, com 13 títulos conquistados. O Liverpool soma quase metade, seis títulos. A final da Liga dos Campeões joga-se a 28 de maio, em Paris, no Stade de France.

Liga Europa

42 anos depois, o Eintracht Frankfurt está na final de uma competição europeia. A última, em 1980, foi a primeira e única vitória – até agora - numa competição europeia para a equipa alemã. Na altura, o Eintracht disputou a final da antiga Taça UEFA frente ao Borussia Monchengladbach. Na altura, a final ainda era a duas mãos, com jogos em casa e fora. No Borussia Park, o Gladbach venceu por 3-2. Mas na segunda mão, o Eintracht venceu por 1-0 e conquistou o troféu na já extinta regra dos golos fora.

Na final do próximo dia 18 de maio, o Eintracht vai medir forças com o Glasgow Rangers que eliminou duas equipas alemãs no caminho até à final (Borussia Dortmund e RB Leipzig. A final da Liga Europa joga-se em Sevilha, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Conference League

Em ano de estreia da terceira competição da UEFA a nível de clubes, há um nome histórico: José Mourinho. O técnico português é o primeiro a chegar às finais de todas as provas em vigor da UEFA (Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League). Nas quatro finais que disputou, venceu todas.

Taça da Liga Europa

Ao serviço do Roma, clube italiano que nunca ganhou uma competição internacional, Mourinho vai ter pela frente o Feyenoord, dos Países Baixos. A nível histórico, vantagem para o Feyenoord, que no palmarés do clube, já conta com uma Taça dos Clubes Campeões Europeus (1969/70) e duas Taças UEFA (1974 e 2022). A final da UEFA Conference League joga-se a 25 de maio, na cidade de Tirana, na Albânia, na Arena Kombetare.

Finalíssima

É o mais recente troféu da UEFA (parceira com a CONMEBOL, da América do Sul) para seleções. A finalíssima será disputada entre o vencedor do EURO 2020, a Itália e a seleção campeã do da última Copa América, a Argentina. O verão de 2021 foi marcante para a Itália. Venceu todos os jogos do EURO 2020 e sagrou-se campeã da Europa de forma invencível. No entanto, não conseguiu qualificar-se para a fase final do Mundial 2022, no Catar.

Já a Argentina, que tem como bandeira o atual Bola de Ouro, Lionel Messi, voltou a sagrar-se campeã do continente sul-americano 28 anos depois da última conquista (1993). A finalíssima joga-se a 1 de junho em Londres, no Wembley Stadium.