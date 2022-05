Equipa do Ano

Para a EA Sports, patrocinador oficial da Bundesliga e criador de um dos maiores videojogos do futebol virtual, “FIFA 22”, os adeptos por todo o mundo votaram no melhor 11 do ano na Bundesliga. Foram estes os eleitos: Guarda-redes: Neuer; Defesas: Davies, Ndicka, Schlotterbeck e Raum; Médios: Bellingham, Kimmich, Wirtz; Avançados: Haaland, Lewandowski e Nkunku.