AC Milan 1-1 FC Porto

Podia ter sido uma goleada história no San Siro, mas o Dragão foi meigo na hora de finalizar as oportunidades. Logo aos seis minutos, Grujic tirou dois adversários do caminho e assistiu para Luis Díaz, que meteu a bola no fundo da baliza. Bola à trave e grandes defesas de Tatarusanu mantiveram o AC Milan no jogo, que aos 61 minutos, vê Mbemba fazer autogolo e a dar o primeiro ponto aos italianos.