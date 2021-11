A Associazione Calcio Milan, frequentemente abreviado para AC Milan, é um clube de futebol italiano com sede em Milão.

O AC Milan partilha com o seu maior rival, a Inter de Milão, o Estádio Giuseppe Meazza, que no passado tinha o nome de estádio San Siro, tal como alguns adeptos do AC Milan ainda o designam. Juntamente com a Inter de Milão, o AC Milan é a segunda equipa com mais conquistas no campeonato italiano, com 18 títulos, apenas atrás da Juventus. Ganhou ainda cinco vezes a Taça de Itália e sete vezes a Supertaça da Itália. Internacionalmente detém sete títulos da Liga dos Campeões. Foi três vezes campeão da Taça Intercontinental. Venceu o Mundial de Clubes da FIFA em 2007. Detém cinco Supertaças da Europa e duas Taças dos Clubes Vencedores de Taças.