Liga dos Campeões: Manchester City goleia Sporting 0-5

O Manchester City correu em alvoroço numa goleada de 5-0 sobre o Sporting, com Bernardo Silva a marcar duas vezes pela equipa de Pep Guardiola e praticamente selou um lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Os campeões ingleses foram simplesmente imparáveis, uma vez que despedaçaram os seus anfitriões atordoados no Estádio José Alvalade e o empate foi tão bom quanto o intervalo.

Riyad Mahrez abriu o marcador após sete minutos com um golo inicialmente descartado, mas permitido após um cheque VAR, antes de Bernardo Silva quase partir o marcador com um impressionante remate acrobático após 17 minutos para abrir a sua conta.

City avassalou o "leão"

Mahrez armou então um "tap-in" para Phil Foden e Silva fez 0-4 pouco antes do intervalo, depois de ter sido escolhido por Raheem Sterling, com a defesa do Sporting toda a ficar a ver jogar.

Não houve qualquer recuo após o intervalo e o ex-jogador do Benfica, Bernardo Silva, teve um golo que lhe valeria um "hat-trick" para fora-de-jogo antes de Sterling fazer o 0-5 com um excelente remate em "banana" antes da hora.

"É um desempenho muito bom", disse Silva. "Penso sinceramente que na primeira metade não fomos suficientemente bons para estarmos a vencer por 0-4.

"Eu sou português, sou do outro lado da cidade. A minha mãe é na desportiva, o meu pai é benfiquista. Foi especial marcar aqui na minha cidade natal. Ainda temos um trabalho a fazer em Manchester".

Oitavos de final: "Banho de realidade" (outra vez) em Alvalade

O Sporting pretendia dar aos líderes da Premier League pelo menos um teste na capital portuguesa, mas logo desde o início, os anfitriões não estavam à altura dos malabaristas da cidade.

A defesa do Sporting deixou muito a desejar, enquanto Foden empurrava para casa o 0-3, sem qualquer contestação, antes do segundo de Bernardo Silva, causou mais frustração nos terraços de José Alvalade.

Tratava-se de saber quantos mais golos marcaria o City no segundo tempo e Sterling marcou o golo da noite, enrolando-se na rede a 25 metros para o seu 150º golo na carreira do clube.

O golo também garantiu que o City se tornaria a 14ª equipa a marcar 200 golos na Liga dos Campeões - com mais certeza a vir à medida que continuava a atingir o topo da tabela, em casa e no estrangeiro.

"Acho que a equipa não estava nervosa, é apenas o Manchester City que é o melhor do mundo, e eles mataram-nos sempre que entraram na nossa caixa", disse o treinador do Sporting, Ruben Amorim.

PSG 1-0 Real Madrid

Kylian Mbappé marcou no quarto minuto do tempo de compensação para dar ao Paris Saint-Germain uma preciosa vitória por 1-0 sobre o Real Madrid na primeira mão do embte dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Com Nuno Mendes, que fez grande exibição, e Danilo Pereira no onze, a turma parisiense dominou toda a primeira parte, mas a superioridade ante um Real Madrid pouco agressivo a defender, e pouco ousado a atacar, não foi materializada em muitas chances de golo.

Kylian Mbappé fez o único golo da partida

O primeiro aviso foi de Di María, aos 5’, servido por Mbappé, num remate por cima da barra, mas só aos 18’ houve real perigo, com Courtois a impor-se a remate de Mbappé.

Com dificuldades para armar jogo ofensivo, o Real Madrid não enquadrou nenhum remate à baliza até ao intervalo e só aos 45’ ameaçou a baliza de Donnarumma, num cabeceamento de Casemiro que não passou longe do poste direito do guarda-redes italiano.

O PSG aumentou a pressão após o intervalo, mas esbarrou sempre no gigante Courtois, que aos 62’ defendeu uma grande penalidade de Messi a castigar falta de Carvajal sobre Mbappé.

O guarda-redes belga foi travando as investidas dos parisienses e já era sombra sobre a cidade-Luz quando ao cair do pano, após passe de calcanhar de Neymar (não jogava desde 28 de novembro), Mbappé pegou na bola, driblou Lucas Vásquez e Militão de uma assentada e rematou forte, cruzado e rasteiro, fazendo a bola passar por entre as pernas de Courtois.