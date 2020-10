Alemanha rende-se a melhor versão já vista de Lewandowski

Vamos direto ao assunto! O avançado do Bayern Munique marcou 10 golos e três assistências em apenas cinco jornadas da Bundesliga, um novo recorde. Nunca antes na história um jogador tinha alcançado os dois dígitos nos primeiros cinco jogos da Bundesliga. Neste sábado (24.10) assinou um hat-trick (três golos) na goleada do Bayern Munique sobre Eintracht Frankfurt. Foi a quarta vitória dos bávaros em cinco jogos na liga, somando um total de 22 golos.

Considerado melhor da Euopa2020, Lewandowski tem mais golos do que, por exemplo, toda a equipa do Schalke 04 na presente temporada. Depois de uma impressionante exibição diante do Frankfurt, o avançado surpreendeu quando pediu para ser substituído na partida - pensado no calendário apertado dos campeões europeus na Bundesliga, na Taça da Alemanha e nas competições europeias, devido à Covid-19.

"Ele pediu para ser substituído hoje. É a única novidade porque, sobre os golos já sabemos quem é ele”, disse o treinador do Bayern Munique, Hansi Flick, no final do jogo. Aos 90 minutos saiu e deu lugar ao Choupo-Moting.

Lewandowski com 10 golos em cinco jogos na Bundesliga

Letal na área

Se continuar a este ritmo, Lewandowski terá 68 golos no final da temporada, baterá o recorde que ainda pertence ao lendário Gerd Müller. Dizer que o polaco é o melhor finalizador do mundo não é nenhuma novidade e nada que surpreenda para quem acompanha o jogador de 32 anos, que prova a sua classe repetidamente.

Fechou a época passada 2019|20 com 55 golos em 47 partidas e os títulos da Bundesliga, da Taça da Alemanha, da Liga dos Campões, da Supertaça da Alemanha e da Supertaça da Europa. Como se não bastasse, Lewandowski foi o melhor marcador da Liga dos Campões com 15 golos e seis assistências. Eleito melhor da época na Alemanha, o camisa nove do Bayern marcou 34 golos e quatro assistências em 31 jogos na Bundesliga, o que não acontecia desde 1976|77.

O índice de golos de Lewandowski é de 0,86 por jogo, quase igual ao do melhor marcador que a Alemanha já viu, o Gerd Müller - com 0,89 por jogo. Müller em 576 jogos marcou 515 golos. Lewandowski atualmente com 297 jogos leva 256 golos para a sua conta pessoal. Superou de longe o Luca Toni e Mario Gomez, dois ex-atacantes do Bayern Munique.