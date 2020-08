Lewandowski eleito futebolista do ano na Alemanha

Após a tripla vitória com o Bayern de Munique, o avançado Robert Lewandowski ganhou a eleição para futebolista do ano na Alemanha, pela primeira vez. O polaco de 32 anos recebeu 276 votos na votação entre os jornalistas desportivos conduzida pela revista alemã "Kicker". Ele ficou claramente à frente dos seus colegas bávaros Thomas Müller, que obteve 54 votos, e Joshua Kimmich, com 49 votos.

Lewandowski é o sucessor de Marco Reus, do Borussia Dortmund. É o primeiro vencedor estrangeiro das eleições anuais, desde o belga Kevin De Bruyne em 2015.

Trabalho árduo

Lewandowski mostrou-se "muito orgulhoso" do prémio: "Ainda mais que as expetativas sobre mim são cada vez maiores e, a cada ano, tento superá-las".

Na temporada finalizada, sobre a qual o coronavírus teve grande influência, foi o melhor marcador da Bundesliga com 34 golos, da Liga dos Campeões com 15, e da Taça da Alemanha, com seis golos.

"Trabalhei arduamente pelo meu desempenho e de toda a equipa, que depois jogou excelentemente, tanto ao nível nacional como internacional". Na Polónia, o antigo jogador do Dortmund já foi o futebolista do ano oito vezes.

Pernille Harder

Como esperado, Hansi Flick também ganhou o prémio de treinador do ano. Aos 55 anos de idade, o treinador que assumiu o cargo no Bayern em novembro de 2019, venceu a votação com 223 votos, claramente à frente de Jürgen Klopp, que obteve 164 votos. Christian Streich, do Freiburg, ficou em terceiro lugar com 40 votos.

Com 212 de um total de 446 votos válidos expressos, a jogadora nacional dinamarquesa Pernille Harder, atualmente na equipa do Wolfsburg, foi eleita a futebolista do ano. A jogadora de 27 anos ficou à frente da sua colega de clube Alexandra Popp, que obteve 76 votos, e de Dzsenifer Marozsan do Olympique Lyon (36 votos), que tinha sido eleita em 2017, 2018 e 2019.