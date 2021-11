Automobilismo

MetroBus, um benefício inalcançável para a maioria

Em Moçambique, os utentens do MetroBus estão satisfeitos com os serviços, um ano após a sua implementação: poupam tempo, combustível e portagem e têm mais sossego. O projeto também ajuda a melhorar o problema do trânsito entre as cidades de Maputo e Matola. Mas os preços não estão a altura da maioria dos bolsos.