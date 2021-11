Euro é a moeda oficial da zona Euro, a qual é constituída por 19 dos 28 estados-membros da União Europeia.

O euro foi lançado a 1 de janeiro de 1999, passando a ser a moeda de mais de 300 milhões de pessoas na Europa. Nos primeiros três anos, foi uma moeda invisível, apenas utilizada para fins contabilísticos, por exemplo, em pagamentos eletrónicos. As notas e moedas de euro entraram em circulação a 1 de janeiro de 2002, substituindo as então notas e moedas nacionais (por exemplo, o franco belga e o marco alemão), a taxas de conversão irrevogáveis. Atualmente, as notas e moedas de euro têm curso legal em 19 dos 28 Estados-Membros da União Europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Os microestados de Andorra, do Mónaco, de São Marino e da Cidade do Vaticano também utilizam o euro ao abrigo de um acordo formal com a Comunidade Europeia. O Kosovo e o Montenegro utilizam igualmente o euro, mas sem um acordo formal.