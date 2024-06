Euro 2024: Alemanha defronta Dinamarca nos oitavos de final

A Dinamarca e a Eslovénia qualificaram-se para os oitavos de final do Campeonato da Europa de Futebol de 2024, após uma terceira jornada do Grupo C que terminou com duas igualdades a zero.

Os dinamarqueses, que ficaram em segundo e vão defrontar a anfitriã Alemanha, empataram a zero com a Sérvia, eliminada no último lugar, enquanto os eslovenos ‘anularam' a Inglaterra, que já estava apurada e venceu o agrupamento.

Com a Dinamarca e a Eslovénia empatadas em termos de pontos, golos marcados e assistências, e até de antecedentes disciplinares, os dinamarqueses passaram à fase seguinte por terem uma classificação mais elevada nas eliminatórias europeias.

Assim, a Dinamarca - que chegou às meias-finais do último Euro - vai defrontar a anfitriã Alemanha, no Signal Iduna Park, em Dortmund, no sábado (29.06).

"Tudo é possível"

A Dinamarca e a Eslovénia juntaram-se ao vencedor do grupo, Inglaterra, que se qualificou para os oitavos de final Foto: REUTERS

O defesa dinamarquês Jannik Vestergaard apoiou a sua seleção antes do encontro de sábado com a Alemanha, anfitriã do Euro 2024, nos oitavos de final, afirmando que "tudo é possível".

"Os alemães são uma equipa forte. Precisamos de um desempenho muito forte e de impedir a Alemanha de mostrar a sua melhor forma."

Juntamente com a Espanha, a Alemanha ganhou o recorde de Euros três vezes, mas foi derrotada na final da edição de 1992 na Suécia pela Dinamarca, a única vez que os dinamarqueses levantaram o troféu.

O selecionador da Dinamarca, Kasper Hjulmand, considerou a Alemanha "um dos favoritos" para o torneio, mas disse que "tinha um bom pressentimento em relação ao jogo".

"Jogar contra a Alemanha (em Dortmund) com a equipa dinamarquesa não podia ser melhor. É uma grande equipa, mas nós também somos uma grande equipa e quando jogamos contra as grandes nações, damos sempre um passo em frente", disse o jogador de 52 anos.

O médio do Manchester United, Christian Eriksen, foi eleito o melhor jogador da partida no seu 133º jogo pela Dinamarca, estabelecendo o recorde de presenças em todos os tempos.

A Sérvia viu um golo ser anulado a meio da segunda parte, quando Luka Jovic foi considerado fora de jogo durante o período de preparação.

Eslovénia fez história Foto: Fabian Strauch/dpa/picture alliance

Eslovénia nos 'oitavos' pela primeira vez

A Inglaterra avançou para a fase a eliminar do Euro 2024 como vencedora do grupo após um empate 0-0 com a Eslovénia na terça-feira.

Com o resultado obtido no Estádio de Colónia, a Eslovénia passou pela primeira vez aos oitavos de final e a Croácia foi eliminada.

A Inglaterra já tinha a passagem assegurada, mas o facto de ser a vencedora do Grupo C, vai defrontar um dos terceiros classificados nos oitavos de final e está no lado oposto do sorteio em relação à Espanha, França, Alemanha e Portugal.

"Era esse o objetivo antes do início do torneio. Ficar em primeiro lugar do Grupo e controlar o nosso destino", disse o capitão da Inglaterra, Harry Kane.

Ingleses contestam exibição da seleção

Num jogo de poucas oportunidades, o suplente inglês Cole Palmer podia ter podia ter selado a vitória nos descontos, mas o seu remate foi defendido pelo guarda-redes esloveno Jan Oblak.

Foi mais um desempenho pouco convincente de uma equipa que entrou no torneio como uma das favoritas ao título de campeão europeu.

A Inglaterra somou cinco pontos no Grupo C Foto: Marius Becker/dpa/picture alliance

Gareth Southgate e os seus jogadores foram alvo de fortes críticas, apesar de apesar de já terem avançado antes do último jogo da fase de grupos.

Mais uma vez, a Inglaterra pareceu não ter ideias e podia ter ficado atrás do marcador logo no início do jogo, quando Benjamin Sesko cabeceou livremente de dentro da área.

A Inglaterra foi finalista vencida do último Campeonato da Europa, quando perdeu um penalti para a Itália e não ganha uma grande competição desde o seu único triunfo - o Campeonato do Mundo de 1966.

França ainda não convence

Mbappé marcou o seu primeiro golo nesta edição do Euro Foto: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Um Kylian Mbappé mascarado marcou o seu primeiro golo no Euro, mas a França empatou 1-1 com a Polónia e terminou em segundo lugar no Grupo D, atrás da Áustria, que derrotou os Países Baixos por 3-2.

Mbappé usou uma máscara de proteção depois de ter partido o nariz no jogo de abertura da no jogo de abertura da França contra a Áustria e marcou de grande penalidade. Mas

Robert Lewandowski deu à já eliminada Polónia o seu primeiro ponto no torneio.

Nos ‘oitavos', Dinamarca e Eslovénia juntam-se a Alemanha, Suíça, Espanha, Itália, Inglaterra, Países Baixos, França, Áustria e Portugal.