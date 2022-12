Zustand von Benedikt "ernst, aber stabil"

"Der emeritierte Papst konnte sich vergangene Nacht gut erholen, er ist absolut klar und wach, und heute ist sein Zustand zwar weiterhin ernst, aber stabil", teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, mit.

Papst Franziskus hatte am Mittwoch zu einem "besonderen Gebet" für den 95-Jährigen aufgerufen und ihn anschließend in seiner Wohnung in den Vatikanischen Gärten besucht. Das hatte weltweit Sorgen um den Gesundheitszustand des Deutschen ausgelöst.

Franziskus (r.) hatte am Mittwoch zum Gebet für seinen 95-jährigen Vorgänger Benedikt XVI. aufgerufen (Archivbild von August 2022)

Vom Vatikan hieß es dazu, Franziskus lade die Gläubigen weiterhin ein, "in diesen schweren Stunden" für Benedikt XVI. zu beten, der von seinem langjährigen Begleiter und Privatsekretär Georg Gänswein, vier Frauen eines religiösen Laienverbands und Ärzten betreut wird.

In der Lateranbasilika, einer der fünf Papstbasiliken von Rom, wird an diesem Freitagabend eine heilige Messe für Benedikt zelebriert, wie der Heilige Stuhl ankündigte. Papst Franziskus wird dabei aber nicht erwartet.

Der aus Bayern stammende Benedikt war im Februar 2013 in einem höchst ungewöhnlichen Schritt aus gesundheitlichen Gründen vom Amt des Papstes zurückgetreten.

