Ehemaliger Papst Benedikt "sehr krank"

"Denkt an ihn, denn er ist sehr krank" - mit diesen Worten bat Papst Franziskus die Gläubigen bei der Generalaudienz im Vatikan um ein "spezielles Gebet" für den emeritierten Papst Benedikt XVI.

"Ich möchte Sie alle bitten, ein besonderes Gebet für Papst Emeritus Benedikt zu beten, (...). Denken wir an ihn, er ist sehr krank, bitten wir den Herrn, dass er ihn tröste und ihn unterstütze bei diesem Zeugnis der Liebe gegenüber der Kirche - bis zum Ende", sagte das derzeitige Oberhaupt der katholischen Kirche bei seiner Generalaudienz im Vatikan. Weitere Details nannte Franziskus zunächst nicht.

Benedikt XVI. soll seit Monaten sehr schwach sein

Der gebürtige Bayer, der vor seiner Wahl zum Papst Joseph Ratzinger hieß, lebt seit seinem Rücktritt 2013 relativ abgeschieden in einem Kloster im Vatikan. Selten veröffentlichte Fotos zeigten ihn zusehends gebrechlich. Bereits seit Monaten heißt es, dass Benedikt körperlich schwach sei und kaum noch sprechen könne. Geistig aber sei er den Umständen entsprechend fit. In unregelmäßigen Abständen empfing Benedikt, der von seinem langjährigen Privatsekretär Georg Gänswein sowie Ordensschwestern betreut wird, auch noch Besuch.

Zwei Päpste, die sich gegenüberstehen - das gab es gut 600 Jahre nicht mehr (Aufnahme von 2017)

2013 hatte Benedikt als erster Papst seit 600 Jahren sein Amt als Oberhaupt der Katholischen Kirche niedergelegt. Seinen Rückzug begründete er damit, dass er altersbedingt nicht mehr die Kraft habe, die päpstlichen Pflichten zu erfüllen.

Benedikt - der erste deutsche Papst seit tausend Jahren

Der frühere Kardinal Ratzinger war 2005 zum Papst gewählt worden - der erste Deutsche an der Spitze des Vatikans seit tausend Jahren. Zuvor war er 25 Jahre lang einflussreicher Chef der Glaubenskongregration, der wichtigsten Behörde des Kirchenstaates mit dem Schwerpunkt Glaubenslehre.

"Wir sind Papst", titelte die größte deutsche Boulevardzeitung 2005 nach der Wahl von Kardinal Joseph Ratzinger zu Papst Benedikt XVI.

Er galt in dieser Funktion als kompromissloser Vertreter des konservativen Flügels im Vatikan. So disziplinierte er Anhänger der Befreiungstheologie in Lateinamerika und erwarb sich dadurch den Ruf als "Gottes Rottweiler".

Der Ex-Erzbischof von München und Freising kam 2022 durch einen deutschen Medienbericht unter Druck, in vier Fällen von Kindesmissbrauch durch Kirchenangehörige zwischen 1977 und 1982 keine angemessenen Maßnahmen ergriffen zu haben. In einem emotionalen, persönlich gehaltenen Brief erklärte er daraufhin, es seien Fehler gemacht worden und er bitte um Vergebung.

cw/sti (afp, dpa, epd)