World Stories - Reportagen der Woche

Über die grüne Grenze: Viele Russen fliehen illegal ins benachbarte Lettland - aus Angst vor der Einberufung in den Ukraine-Krieg. Außerdem: Fischerei Frauensache? Immer weniger Männer in Norwegen wollen Fischer werden. Jetzt zieht es junge Frauen auf See.