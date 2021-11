Lettland ist ein nordeuropäischer Staat im Zentrum des Baltikums. Es grenzt im Süden an Litauen, im Südosten an Weißrussland, im Osten an Russland, im Norden an Estland und im Westen an die Ostsee.

Seit dem 1. Mai 2004 ist Lettland Mitglied der Europäischen Union. Am 1. Januar 2014 wurde das baltische Land das 18. Mitglied der Eurozone.