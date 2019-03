Wolfsburg und Bremen teilen die Punkte

WOLFSBURG - BREMEN 1:1 (0:0)

----------

Kein Sieger, keine Fortschritte: Im Kampf um einen Platz in der Europa League treten der VfL Wolfsburg und Werder Bremen auf der Stelle. Nach einem 1:1 (0:0) nehmen die Niedersachsen weiterhin den siebten Platz ein, der SV Werder ist nach wie vor Zehnter. Die Wolfsburger Führung erzielte John Anthony Brooks, der Abwehrchef war in der 54. Minute mit dem Kopf eher am Ball als Werders Torhüter Juri Pavlenka. In der 74. Minute glich Bremens Kapitän Max Kruse aus kurzer Distanz aus.

Nach zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen konnten insbesondere die Platzherren mit diesem Resultat nicht zufrieden sein. Die Bremer sind im Kalenderjahr 2019 weiterhin ungeschlagen und blieben immerhin im fünften Auswärtsspiel in Serie ohne Niederlage.

Spiel verpasst? Kein Problem, lesen Sie doch die wichtigsten Szenen im DW-Liveticker nach!

----------

ABPFIFF

90. Minute: Kruse setzt sich gut auf der linken Seite durch und flankt an den kurzen Pfosten, wo Pizarro das Kopfballduell mit Brooks gewinnt, aber der Ball geht aus spitzem Winkel knapp über das Tor.

86. Minute: Was war das, Herr Kruse? Ein Torschuss oder soll das eine Flanke gewesen sein? Zumindest landet sein langer, langer Ball direkt in den Armen von Torwart Pervan.

82. Minute - WECHSEL: Bremens Trainer Kohfeldt bringt MÖHWALD und Bargfrede muss runter.

79. Minute GELBE KARTE: J. Eggestein zögert zu lange mit dem Abspiel. Dann entscheidet er sich für den Diagonalball auf Pizarro, der ist aber zu ungenau, die Chance vertan. Kurz darauf AUGUSTINSSON nach einem langen Ball mit einem Fehler bei der Ballanahme kurz vor dem eigenen Strafraum, der versucht es wieder gut zumachen, foult aber nur Mehmedi. Gefährliche Freistoßsituation für Wolfsburg.

77. Minute - WECHSEL: Bei Wolfsburg kommt REXHBECAJ ins Spiel. Klaus muss runter.

74. Minute - TOR: Der Ausgleich. Nach einer zentimetergenauen Flanke von M. Eggestein von rechts in den Fünfmeterraum, hält KRUSE im Fünfmeterraum den Fuß hin - drin ist der Ball. Der Reset-Knopf ist gedrückt: Wer geht hier jetzt das meiste Risiko ein?

73. Minute: Erst seit dem Gegentor spielt Bremen hier Fußball. Mehmedi mit einem Fehlpass in der Hälfte von Bremen. Aber der Pass auf Kruse ist etwas zu lang und seine Hereingabe zu ungenau.

69. Minute - GELBE KARTE: Bremens M. EGGESTEIN wird verwarnt.

68. Minute - WECHSEL: Rahica, der heute etwas glücklos agiert, wird durch PIZARRO ersetzt.

67. Minute: Nach einem Freistoß der Wolfsburger landet der Ball an Brooks Arm. Die Aktion wird abgepfiffen. An der Seitenlinie macht sich Bremens Pizarro bereit, den die Fans schon lange lautstark fordern.

61. Minute: Die Gäste sind jetzt aktiver und spielen endlich nach vorne und setzt Wolfsburg enorm unter Druck. Eine Ecke folgt der nächsten. Gebre Selassie bekommt freistehend den Ball, trifft ihn aber überhaupt nicht gut. Bei einem Konter trifft Mehmedi unabsichtlich den Fußb von J. Eggestein, der daraufhin behandelt werden muss.

58. Minute: Nach einem Fehlpass von Wolfsburgs Pervan landet der Ball bei J. Eggestein, der kurz in den Strafraum geht und abzieht - aber der Ball geht am langen Pfosten vorbei.

54. Minute - TOR: Der Wolfsburger BROOKS kann es kaum glauben. Nach einem Freistoß von rechts, den Arnold trifft, spielt Werder auf Abseits. Aber nur zwei Wolfsburger, die in die Szene nicht aktiv eingreifen, stehen im Abseits. Brooks, der den Ball in die Maschen köpft, jedoch nicht.

51. Minute: Die erste richtige Torchance für Bremen. M. Eggestein schießt den Ball flach von rechts in den Fünfer, wo Wolfsburgs Williams über den Ball tritt - aber Rashica verstolpert den Ball. Kurz darauf spielt Mehmedi einen gute Pass auf Klaus, der alleine vor Bremens Torwart Pavlenka auftaucht. Der Schlussmann reagiert super.

48. Minute: Bargfrede und Klaus im Zweikampf, der Wolfsburger holt einen Freistoß heraus, den man nicht hätte geben müssen. Bremen beschwert sich - es ist eine gute Position. Aber Williams Ball bleibt in der Mauer hängen.

46. Minute - WECHSEL: Wolfsburgs Trainer Labbadia ersetzt überraschend Torwart Casteels. Gegenüber Sky sagt der Coach, Casteels habe in der Halbzeit gesagt, dass er Probleme beim Sehen habe. Die Auswechslung sei aber reine Vorsichtsmaßnahme. PERVAN steht jetzt zwischen den Pfosten.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Eigentlich spielt nur ein Team: Wolfsburg. Die Gäste aus Bremen konzentrieren sich auf die Defensive, nach vorne kommt von Werder eigentlich gar nichts. Wolfsburg spielt ordentlich bis zum Sechzehner: aber dann finden sie nicht die Lücke im Bremer Bollwerk.

45.+1 Minute: Guter Pass raus links auf Rousillon, aber der weiß auf der linken Strafraumgrenze aber nicht, wohin er spielen soll.

41. Minute - WECHSEL: Bremens Langkampf fällt unglücklich auf seine rechte Schulter nach einem Schubser von Weghorst. Er kann nicht weiterspielen. VELJKOVIC ersetzt ihn. Gute Besserung!

38. Minute: Weghorst setzt sich gut über links durch. Aber klare Zuspiele gibt es immer noch nicht. Der Ball landet bei Arnold, der kurz vor dem Strafraum abzieht. Aber sein Ball wird abgefälscht und geht neben das Tor. Dann; Klaus mit einer scharfen Hereingabe, aber am langen Pfosten schrammt Weghorst knapp an dem Ball vorbei.

31. Minute: Der VfL ist weiter spielbestimmend, aber im Strafraum viel zu harmlos. Jetzt mal ein Freistoß von der linken Seite, nachdem Brooks M. Eggestein getunnelt hat und dieser ihn dann auflaufen ließ. Der Freistoß von Arnold ist gar nicht mal so schlecht, aber erneut landet der Ball nicht bei einem Mitspieler. Von Torgefahr kann hier noch nicht wirklich gesprochen werden.

23. Minute: Einwurf Bremen, aber den Ball spielt Kruse volley direkt ins Aus. So hat Wolfsburg wieder den Ball, letztlich flankt Rousillon von links in den Strafraum, der Ball landet aber über dem Tor. Kurz darauf passt der Franzose diesmal flach in den Sechzehner, aber bei dem Gewusel kommt kein Wolfsburger zum Abschluss. Auf der anderen Seite schafft es Bremen zwar an den Wolfsburger Strafraum, aber eben nicht hereinzukommen. Rashica versucht es mit einem Distanschuss, der aber irgendwo im Wolfsburger Abendhimmel verschwindet.

21. Minute: Wolfsburg macht das Spiel, Werder konzentriert sich auf die Defensive, nach vorne klappt bei den Gästen noch nichts.

15. Minute: Der Ball zappelt im Netz der Bremer. Aber Weghorst stand ganz klar im Abseits, als der Ball zu ihm in die Schnittstelle gespielt wird. Das Tor zählt also nicht.

11. Minute: Bremens Torwart Pavlenka rennt raus aus dem Strafraum, um einen langen Ball entgegen zu gehen, unterschätzt aber, dass Gegenspieler Mehmedi auch angerauscht kommt und rauscht voll in Schweizer rein, der sofort am Boden liegenbleibt. Er muss längere Zeit behandelt werden - spielt dann aber weiter.

Heftiger Zusammenprall: Mehmedi (nicht sichtbar) und Torwart Pavlenka müssen behandelt werden

8. Minute: Bremen schafft es erstmals in den gegnerischen Strafraum, aber Rashica trifft bei der Hereingabe den Ball nicht richtig und schon ist die Chance vertan. Kurz darauf kommt Werder wieder über links, aber am Fünfmeterraum kommt M. Eggestein nicht an den Ball.

6. Minute: Im Bremer Strafraum tümmeln sich gefühlt alle 22 Spieler, der VfL findet da bisher keine Lücke.

3. Minute: Beide Teams sind eher offensiv ausgerichtet, da wird es wohl das ein oder andere Tor heut geben. Jetzt schickt Wolfsburgs Arnold Klaus steil, aber der Pass ist zu weit - da kommt er nicht ran.

ANPFIFF

17:54 Uhr: Vor zehn Jahren feierte der VfL Wolfsburg überraschend die deutsche Meisterschaft. Das wird es dieses Saison nicht geben, aber dass der Werksklub überhaupt soweit oben steht, ist schon überraschend. Trotzdem ist nicht alles eitel Sonnenschein in Wolfsburg. Der neue Geschäftsfürher Schmadtke und Trainer Labbadia sollen sich nicht all zu gut verstehen, eine Vertragsverlängerung über diese Saison hinaus ist deshalb derzeit auch kein Thema.

17:49 Uhr: Ob Geburtstagskind Bargfrede heute was zu feiern hat? Zumindest kann er sich über einen Startelfeinsatz freuen, Sahin bleibt zunächst draußen. Johannes Eggestein ersetzt den jungen Sargent.

Pavlenka – Gebre Selassie, Langkampf, Moisander, Augustinsson – Bargfrede – M. Eggestein, Klaassen – J. Eggestein, Rashica – M. Kruse.

17:45 Uhr: VfL-Coach Labbadia bringt mit Klaus, der sein Startelf-Debüt gibt und Mehmedi zwei frische Außenbahnspieler, Steffen und Brekalo sitzen dafür vorerst auf der Bank.

Casteels – William, Knoche, Brooks, Roussillon, Guilavogui – Gerhardt, Arnold – Klaus, Mehmedi, Weghorst.

17:41 Uhr: Der Tabellensiebte empfängt zum Abschluss des 24. Spieltags den -zehnten. Der VfL hat derzeit sechs Punkte mehr als Bremen. Beide Teams wollen die Chancen wahren, sich mit einer entsprechenden Platzierung zum Saisonende für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Wolfsburg hat die vergangenen zwei Spiele jeweils mit 3:0 gewonnen, während sich Werder mit zwei Unentschieden begnügen musste.

17:40 Uhr: Herzlichen willkommen zum DW-Liveticker.