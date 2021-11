Wolf Biermann: Der radikale Kritiker wird 85

Die blau-weißen Hemdsärmel aufgekrempelt, schnauzbärtig, auf einem Barhocker sitzend, bewaffnet mit seinem Holzschwert: der Gitarre. So säuselt, singt und poltert Wolf Biermann am 13. November 1976 in sein Mikrofon. Elf Jahre lang hat das repressive DDR-Regime ihm verboten, aufzutreten und zu publizieren. Dass er nun aus dem eingemauerten Osten Berlins nach Köln reisen und vor siebentausend Besuchern in einer Sporthalle spielen darf, erstaunt den 39-Jährigen. Viereinhalb Stunden spottet er klampfend und singend über das DDR-Regime. Zuhause darf Biermann zwar längst keine Zeile mehr verbreiten, doch im Westen sind seine Lieder so populär, dass sie - heimlich kopiert - sogar wieder den Weg in die DDR finden.

Biermann 1976 in Köln. Die kritischsten seiner Lieder hat er damals nicht gespielt - aus Vorsicht.

DDR schmeißt Liedermacher Wolf Biermann raus

Noch immer auf West-Tournee, erfährt Biermann am 16. November 1976 aus dem Autoradio, dass er in der DDR nicht mehr erwünscht ist. Ihm sei "das Recht auf den weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen", liest der Nachrichtensprecher vor. Biermann habe die DDR verraten und verleumdet. "Ich war wie in die Tonne getreten. Mir wurde elend vor Angst, dunkel vor Augen", schreibt Biermann in seinen Memoiren, die zu seinem 80. Geburtstag erschienen. In denen nimmt der Liedermacher seine Leserinnen und Leser mit auf die anekdotenreiche und poetische Reise durch sein bewegtes Leben als einer der berühmtesten DDR-Dissidenten.

Video ansehen 01:06 Wolf Biermann über seine Ausbürgerung aus der DDR

Intellektuelle protestieren gegen Ausbürgerung

Seine Ausbürgerung löst wütende Proteste aus: In einer Petition an die Regierung erheben führende Intellektuelle der DDR ihre Stimme; darunter Stephan Hermlin, Christa Wolf, Stefan Heym, Günter Kunert, Heiner Müller und Jurek Becker. Das Regime wird nervös, weitet die Überwachung der Aufmüpfigen aus, erteilt Berufsverbote, inhaftiert. Prominente wie die Schauspieler Manfred Krug und Armin Mueller-Stahl verlassen das Land. "Auf den wütenden Medienkrach im Westen waren die SED-Oberen gefasst, aber nicht darauf, dass zum allerersten Mal eine Gruppe von anerkannten Schriftstellern und Künstlern aus der DDR einen Protest, als Bittbrief kaschiert, öffentlich macht", schreibt Biermann.

Was er damals nicht weiß: Er hätte genauso gut "Hänschen klein, ging allein" singen können - seine Ausbürgerung war schon längst beschlossene Sache. Die DDR, seine Wahlheimat, in die er aus Begeisterung für den Kommunismus von Hamburg aus übergesiedelt war und in der er 23 Jahre gelebt hatte, hat ihn wieder ausgespuckt.

Eltern machen Biermann zum Kommunisten

Biermann (l.) kurz nach seiner Ausbürgerung aus der DDR mit dem Journalist Günter Wallraff (r.)

Seinen Eltern verdankte es Biermann, dass er zu einem glühenden Verehrer des Kommunismus wird. Sein Vater Dagobert, Werftarbeiter, Kommunist, Jude, hat den Nationalsozialisten Widerstand geleistet und mit Gefängnis bezahlt. Die Mutter, Emma, will, dass sich der Junge an seinen inhaftierten Vater erinnert und versteckt jeden Morgen eine Kleinigkeit in dessen Namen: mal ein kleines Spielzeug, mal eine Süßigkeit. Der Papa habe ihm das Geschenk "über den Mondstrahl geschickt", erklärt sie, wenn der kleine Wolf es findet. Als der Vater vom Gefängnis nach Auschwitz deportiert und 1943 dort ermordet wird, landet seine Sterbeurkunde ohne Briefmarke im Briefkasten der Biermanns. Ein "absurder Witz aus dem Holocaust", wie Biermann schreibt.

Biermann soll den Vater rächen

Quasi-religiös werden Wolf Biermann Kommunismus und Antifaschismus eingetrichtert. Mit sechseinhalb Jahren entgeht Biermann dem "Feuersturm von Hamburg", dem Flächenbombardement der Alliierten. "Meine Mutter hatte seit den finsteren Zeiten nur ein Ziel", erinnert sich Biermann, "ich sollte durchkommen, damit ich, wie sie es pathetisch nannte, später mal meinen Vater rächen kann. Und ich sollte den Kommunismus aufbauen."

Video ansehen 01:01 Warum Liedermacher Wolf Biermann in die DDR auswanderte

Die DDR, die ihn als 16-Jährigen aufnimmt, wird ein Hoffnungsland. Die Chance auf ein Paradies auf Erden. Sein Vater bleibt als Mahner des wahren Kommunismus, als "Schicksalsmacht" allgegenwärtig.

In Ost-Berlin studiert Biermann politische Ökonomie, Mathematik und Philosophie. Bertolt Brecht wird zu seinem großen Vorbild. "Ich leckte, ich kaute, ich schluckte und genoss den großen Dichter", schreibt Biermann. Als Regieassistent fängt Biermann am Berliner Ensemble an, das Theater wird zum "Drehpunkt" seines Lebens. Als er beginnt, eigene Lieder zu spielen, gefallen diese auch dem Komponisten Hanns Eisler, dem musikalischen und politischen Weggefährten Bertolt Brechts.

Vom Brecht-Verehrer zum Politbarden

Biermann lässt sich einen Schnurrbart wachsen - anfangs muss er etwas nachhelfen und färbt ihn schwarz. Er spielt das "Spiel der Geschlechter", schart Frauen "wie ein Schmetterlingssammler" um sich - insgesamt wird Biermann Vater von zehn Kindern. Die anfängliche Liebesbeziehung zur DDR verfliegt schnell. Als er 1963 das Theaterstück "Berliner Brautgang" aufführen will, das vom Mauerbau handelt, schließt das Regime sein gerade erst gegründetes "Arbeiter- und Studententheater". 1965 verbieten ihm die DDR-Behörden aufzutreten und zu publizieren.

In seiner Wohnung trifft Biermann (r.) auch Freund und Mitstreiter Robert Havemann (l.)

Biermanns verwanzte und überwachte Ost-Berliner Wohnung in der Chausseestraße 131 wird bald zum Treffpunkt der Kritischen - sie sei ihm wie die "Wartehalle für die Weltrevolution zwischen den Welten" vorgekommen, schreibt Biermann über damals. Da gibt er noch Konzerte. Seine bitterbösen Lieder spenden den Dissidenten Hoffnung, sein Lied "Ermutigung" wird in der DDR zur Hymne der Unterdrückten.

Liedtext von "Ermutigung"

"Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich.

Du, lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Doch nicht vor deinem Leid.

Du, lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit. Schon vor dem großen Streit.

Du, lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit. Grad deine Heiterkeit.

Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid."

Abkehr vom Kommunismus

Blinde Systemtreue zur DDR ist für ihn Verrat am Kommunismus und an der Revolution. Das Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi, fürchtet den Einfluss seiner frechen Texte - Biermann hat bereits sechs Langspielplatten und mehrere Gedichtbände in West-Deutschland veröffentlicht - und erarbeitet einen Plan zur "Zersetzung" seiner Person. Ein Teil davon: "Alle Liebesverhältnisse zerstören." Allein seine Popularität schützt Biermann vor der Haft.

Auch nach seiner Ausbürgerung glaubt Biermann noch an den Kommunismus - aber nicht an die DDR. Endgültig bricht er 1983 mit der Ideologie. "Und das war der entscheidende Sprung in meinem Leben", weiß er rückblickend. Der Kommunismus, "ein Weg in die Hölle, um das Paradies auf Erden zu erzwingen", nehme für eine soziale Idylle auch Unterdrückung und Ausbeutung in Kauf.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Protest, Haft und Abschiebung nach West-Berlin Die Liedermacher Christian Kunert, Gerulf Pannach und Wolf Biermann mit dem Schriftsteller Jürgen Fuchs im August 1977 in West-Berlin. Wolf Biermann ist seit November 1976 im Westen. Nach einem Konzert in Köln hat ihn die DDR-Führung ausgebürgert. Dagegen protestieren u.a. auch die drei anderen Männer. Sie werden verhaftet, ebenfalls ausgebürgert und nach West-Berlin ausgewiesen.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Prozess und fristlose Entlassung: Eva-Maria Hagen Die auch als "Brigitte Bardot des Ostens" bekannte Schauspielerin Eva-Maria Hagen war von 1965 bis 1972 Wolf Biermanns Lebensgefährtin. Auch nach der Trennung unterstützt sie ihn und protestiert gegen seine Ausbürgerung. Sie wird fristlos aus ihrem Engagement entlassen und 1977 ebenfalls ausgebürgert. Zusammen mit ihrer Tochter Nina siedelt sie in die Bundesrepublik über.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Punk-Rock im Westen statt Schauspiel im Osten: Nina Hagen Eigentlich wollte Nina Hagen in der DDR Schauspielerin werden, doch der Antrag auf Zulassung zur Schauspielschule wurde ohne Begründung abgelehnt. Sie gilt den DDR-Machthabern als politisch unzuverlässig. 1978, ein Jahr nach ihrer Übersiedelung in den Westen, erscheint die LP "Nina Hagen Band" - ein feministischer Klassiker des deutschen Punk-Rock.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Mit "Liebling Kreuzberg" im Westen erfolgreich: Jurek Becker Jurek Becker, Schriftsteller und Drehbuchautor, protestiert ebenfalls gegen Biermanns Ausbürgerung. Der Autor des Romans "Jakob der Lügner" wird aus der SED ausgeschlossen und siedelt 1977 in die Bundesrepublik über. Im Westen wird er mit seinen Drehbüchern zur erfolgreichen TV-Serie "Liebling Kreuzberg" landesweit bekannt. Hauptdarsteller in der Serie: Manfred Krug, ebenfalls aus der DDR.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Ausreise wegen Berufsverbot: Manfred Krug Manfred Krug zog 1949, als 12-jähriger, mit seinem Vater aus Duisburg in die DDR. Erst lernt er Stahlschmelzer, dann Schauspieler. Im Film "Spur der Steine" spielt er einen aufrührerischen Brigade-Leiter - der Film wird prompt aus den Kinos genommen. 1976 erhält Krug nach dem Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung Teilberufsverbot. Er stellt einen Ausreiseantrag, der 1977 genehmigt wird.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Protest gegen russische Panzer in Prag: Bettina Wegner Die Berliner Liedermacherin Bettina Wegner war schon vor ihrem Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung mit der Staatsmacht in Konflikt geraten: Sie saß wegen "staatsfeindlicher Hetze" in Untersuchungshaft, nachdem sie gegen den Einmarsch russischer Panzer in Prag 1968 protestiert hatte. Wegen ihrer Unterstützung für Biermann bekommt sie in der DDR Berufsverbot und übersiedelt 1983 in den Westen.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Keine "wunderbaren Jahre" in der DDR: Reiner Kunze 1976 wird Reiner Kunzes Prosa-Band "Die wunderbaren Jahre" in der Bundesrepublik veröffentlicht. Der DDR-Schriftsteller und Übersetzer übt darin scharfe Kritik am SED-Staat. Kunze wird aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, ihm droht Gefängnis. Seinem Ausreiseantrag wird stattgegeben, 1977 zieht er mit seiner Familie in die Bundesrepublik.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Ausreise nach Ausschluss aus Partei und Verband: Sarah Kirsch Die Schriftstellerin und Lyrikerin Sarah Kirsch gehört zu den ersten Unterzeichnern des Appels gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Auch sie wird aus der SED, der "Sozialistischen Einheits-Partei" und dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Weil das praktisch Berufsverbot bedeutet, verlässt auch sie mit ihrem Sohn 1977 die DDR.

Kritisch, unerwünscht, ausgebürgert: Künstler in der DDR Star im Osten wie im Westen: Armin Müller-Stahl In der TV-Reihe "Das unsichtbare Visier" spielt Armin Müller-Stahl einen DDR-James Bond. Doch nach seinem Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung kommen kaum noch Rollenangebote. 1980 wird sein Ausreiseantrag genehmigt, er zieht nach West-Berlin. Und wird zu einem der wenigen Stars, die im Osten und Westen Deutschlands und sogar in Hollywood Erfolg haben. Autorin/Autor: Susanne Spröer



Noch lange kein Ruhestand

Bis heute steht Biermann auf der Bühne und meldet sich zu politischen Streitthemen zu Wort. So gab er erst Anfang Oktober seinen Ovid-Preis für sein Lebenswerk an die belarussische Aktivistin Maria Kolesnikowa weiter - als Zeichen seiner Solidarität mit der Widerstandskämpferin und seine Form des Protests gegen das Regime von Alexander Lukaschenko.

Momentan tourt Wolf Biermann durch Deutschland. Mit im Gepäck hat er sein neues Buch "Mensch Gott!", das Lieder und Texte aus sechs Jahrzehnten versammelt.

Mit Blick auf seinen 85. Geburtstag am 15. November erklärte Biermann, er wolle noch ein "paar eckige Runden drehen", mit dem Tod habe er es nicht eilig. Und dann zitierte er den jüdischen Schlagerpoeten Robert Gilbert: "Bloß nich drängeln zu die Engeln!"

Dieser Artikel ist eine aktualisierte Version eines Artikels vom 15.11.2016.