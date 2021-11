Kroatien: Streit um Abtreibung

Wie in Polen spielt auch in Kroatien die Katholische Kirche eine starke Rolle in der Gesellschaft. Allerdings gilt dort noch das liberale Abtreibungsgesetz aus 1978 - aus den Zeiten des Kommunismus. Bald soll aber ein neues Gesetz kommen. Dabei haben die einen Angst, dass es Kroatien in Richtung Polen führen wird. Die anderen wiederum wären mit nichts geringerem als einem totalen Verbot zufrieden.