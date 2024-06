Wladimir Putin und Kim Jong Un auf Kuschelkurs

Schon bei der Begrüßung am Flughafen gaben sich die beiden international zunehmend isolierten Machthaber Wladimir Putin und Kim Jong Un die Hand und umarmten einander, ehe sie mit einem von Motorrädern gesäumten Konvoi in die Hauptstadt des diktatorisch regierten Nordkoreas aufbrachen.

Pompöser Empfang für Wladimir Putin in Pjöngjang mit Flaggen, Motorrad-Eskorte und Konvoi Bild: Yonhap/picture alliance

Anschließend nahmen sie an einer Zeremonie auf Pjöngjangs Kim-Il-Sung-Platz teil. Wie aus vom Kreml veröffentlichten Aufnahmen hervorging, war der Platz mit großen Porträts der beiden Männer geschmückt. Unter den Klängen eines Militärorchesters jubelten Tausende Bürger der nordkoreanischen Hauptstadt, darunter viele Kinder, Putin und Kim mit Blumen und Luftballons zu.

"Langfristige Beziehungen"

Bei ihrem Treffen in Pjöngjang unterzeichneten Russlands Präsident der nordkoreanische Machthaber ein Abkommen über eine engere Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Zum Inhalt des Abkommens wurde zunächst nichts bekannt.

Schon vorab hatte Putin russischen Nachrichtenagenturen zufolge gesagt, "ein neues Grundlagendokument" sei fertig, das "die Basis für unsere langfristigen Beziehungen legen" werde. Moskau und Pjöngjang seien bei der Stärkung ihrer bilateralen Beziehungen "weit vorangekommen", fügte er demnach hinzu. Beobachter vermuten, dass es in der Vereinbarung auch um weitere Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland geht.

Putin bedankte sich ausdrücklich für die Hilfe aus Pjöngjang für seinen in Russland als "Spezialoperation" bezeichneten Angriffskrieg gegen die Ukraine. In einem Beitrag für die nordkoreanische Zeitung "Rodong Sinmun" schrieb der Kremlchef vorab, die Regierung in Moskau schätze "die standhafte Unterstützung" Nordkoreas und die Solidarität bei wichtigen internationalen Fragen.

Der 71-jährige Kremlchef lud Kim Jong Un demnach auch zu einem neuen Besuch ein - diesmal nach Moskau, nachdem sich die beiden im September zuletzt in Wladiwostok getroffen hatten. Es ist Putins erster Aufenthalt in dem Nachbarland seit 24 Jahren.

Wladimir Putin und Kim Jong Un bei ihrem Treffen im September 2023 in Russland Bild: Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS

Geplant sind lange Verhandlungen, erst zu zweit, dann im größeren Rahmen. Neben mehreren gemeinsamen Mahlzeiten sind auch eine Kranzniederlegung und ein gemeinsamer Konzertbesuch angekündigt. Schon im vergangenen Jahr seien die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern erheblich ausgebaut worden, sagte Putin. Bei den Gesprächen soll es nicht zuletzt um Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und internationalen Sicherheit gehen.

USA und NATO sind besorgt

Die US-Regierung ist wegen Putins Besuch in Nordkorea in großer Sorge. "Die sich vertiefende Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea ist etwas, das jeden beunruhigen sollte, der an der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel interessiert ist, aber auch an der Unterstützung des ukrainischen Volkes, das weiterhin gegen die russische Aggression kämpft", sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, in Washington.

Ähnlich äußerte sich die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre. Sie sagte, die Lieferung von Waffen aus Nordkorea hätte dazu beigetragen, dass Russland in der Lage sei, seinen brutalen Krieg in der Ukraine zu führen.

Karine Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses in Washington (Archiv) Bild: Mandel Ngan/AFP

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg machte mit Blick auf den Besuch deutlich, für wie wichtig er den Ausbau der Zusammenarbeit der atlantischen Militärallianz mit Partnern im Indopazifik-Raum hält. Putins Visite in Nordkorea zeige und bestätige Russlands sehr enge Verbindung mit autoritären Staaten wie Nordkorea, aber auch China und dem Iran, sagte der NATO-Chef bei einer Pressekonferenz mit US-Außenminister Antony Blinken in Washington. Diese Staaten unterstützten Russlands Kriegsaggression gegen die Ukraine und heizten diese an. Das zeige auch, dass Sicherheit nicht regional, sondern global sei.

Man sei auch besorgt darüber, dass Russland Technologie für die Raketen- und Atomprogramme dieser Länder bereitstelle. Auch deshalb werde man beim NATO-Gipfel in Washington im Juli die Zusammenarbeit mit Partnern im Indopazifik-Raum weiter stärken, betonte Stoltenberg.

mak/AR (dpa, afp, rtr)