Wim Wenders bekommt Praemium Imperiale

Wim Wenders: Das sollten Sie über seine Filme wissen

75 Jahre Wim Wenders

Zuletzt veröffentlichte Wenders 2018 die Dokumentation "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes". Seine jüngsten Spielfilme hingegen, "Every Thing Will Be Fine" (2015) und "Grenzenlos" (2017), sind ein wenig im Kinoalltag untergegangen. Das dürfte den Filmemacher von Weltruhm an seinem 75. Geburtstag am 14. August 2020 bei der Rückschau auf sein Schaffen allerdings nicht weiter gestört haben.

Autorin/Autor: Jochen Kürten