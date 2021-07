Wilder Westen in Spanien: Die Wüste von Tabernas

Gnadenlos brennt die Sonne schon am Vormittag vom Himmel, der sandige Boden ist heiß wie glühende Kohlen. Ratternd fährt ein Pferdewagen vorbei, aus der Ferne reitet ein Cowboy heran. Leise quietschen die Saloon-Türen im trockenen Wüstenwind. Nein, das hier ist nicht der Wilde Westen. Nicht einmal die USA. Wir sind vielmehr im Süden Spaniens, genauer gesagt in Andalusien. Rund 30 Kilometer nördlich von Almería beginnt die Wüste von Tabernas.

Karge Schönheit: Weite Teile der Wüste von Tabernas sind von zerfurchten Sandsteinhügeln geprägt.

Circa 280 Quadratkilometer groß ist das Gebiet, das streng genommen nur eine Halbwüste ist. Aber es ist die trockenste Region in ganz Europa. Mehr als 3.000 Stunden pro Jahr scheint hier die Sonne. Im Sommer klettern die Temperaturen regelmäßig auf 35 bis 40 Grad Celsius. Und mehr als 250 Millimeter Niederschlag fällt selten – im ganzen Jahr!

Ein Stück Hollywood in Europa

Viele Tiere und Pflanzen gibt es daher nicht. Doch genau das ist das Potenzial der Region. Mit ihrer kargen Landschaft diente sie schon vielen Regisseuren als Kulisse für diverse Abenteuerstreifen. An die 500 Filme sind in Tabernas entstanden.

Texas oder Spanien? Die Tabernas-Wüste hat sich im Film schon in so manche andere Region verwandelt.

Arnold Schwarzenegger verwandelte sich hier in "Conan der Barbar" und Harrison Ford in "Indiana Jones". Und selbst das Wüstenepos "Lawrence von Arabien" wurde zum Teil in der spanischen Provinz gedreht. Besonders häufig aber wurde die Wüste von Tabernas zum Wilden Westen. Charles Bronson und Henry Fonda duellierten sich hier für Sergio Leones Kultwestern "Spiel mir das Lied vom Tod". Clint Eastwood lieferte sich in Spanien für "Eine Handvoll Dollar" so einige Schießereien mit Bösewichten. Und Pierre Brice stand in der Tabernas-Wüste für "Winnetous Rückkehr" vor der Kamera.

Erlebnis Wilder Westen

Für viele der Produktionen wurden aufwändige Kulissen gebaut. 14 solcher Westernstädte gab es zeitweise. Drei von ihnen sind noch heute erhalten. Wenn nicht gerade gedreht wird, stehen sie für Besucher offen. Die können sich dann auch einmal – mitten in Europa – fühlen, als wären sie im Wilden Westen.

Genau das hat auch DW-Reporter Hendrik Welling gereizt, als er die Wüste von Tabernas für die Reihe "Europa maxximal" im Lifestyle- und Kulturmagazin "Euromaxx" besucht hat. In der Westernstadt "Fort Bravo" hat er sich in einen waschechten Cowboy verwandelt. Selbst ein Duell mit einem Bösewicht – einem der Schausteller vor Ort – hat sich unser Reporter geliefert. Erleben Sie seinen filmreifen Auftritt und jede Menge beeindruckende Impressionen aus der Wüste in unserem Video.

Service-Tipps:

Adresse: Wüste von Tabernas,Provinz Almería, 04200 Spanien

Anreise: Von Almería erreicht man Tabernas mit dem Auto in einer halben Stunde.

Der besondere Tipp: Ein Besuch in der Kulissenstadt "Fort Bravo" (geöffnet täglich 9 –19.30 Uhr). Sie dient noch heute als Drehort. Besucher können die täglichen Western-Shows der Stuntmen erleben.

Das Buch zur Reihe

Europa von seiner extremen Seite: Die Reihe "Europa maxximal" im Lifestyle- und Kulturmagazin "Euromaxx" macht europäische Superlative erlebbar – von außergewöhnlicher Architektur über spektakuläre Landschaften bis hin zu einzigartigen kulturellen Phänomenen. Begleitend zur Reihe erscheint das Buch "111 extreme Orte, die man gesehen haben muss" in Kooperation mit dem Emons Verlag. Ein alternativer Reiseführer, informativ und unterhaltsam zugleich. Für Reiselustige, Europa-Fans und alle, die gerne mit ausgefallenem Partywissen angeben. Rekordverdächtig gut!