Die einzige buddhistische Region Europas

Der Duft von Räucherstäbchen liegt in der Luft, im Hintergrund hört man das beständige Murmeln der Mönche beim Rezitieren ihrer Mantras. Wer im Goldenen Tempel von Elista eine Zeremonie erlebt, glaubt sich mit Sicherheit nicht mehr in Europa. Und doch hat man den Kontinent noch nicht verlassen. Elista ist die Hauptstadt Kalmückiens. Die autonome Teilrepublik Russlands liegt zwischen Kaukasus und Kaspischem Meer in der südrussischen Steppe und gehört geografisch zu Europa. Es ist die einzige buddhistisch geprägte Region Europas – ein Stück Asien auf dem europäischen Kontinent.

Eine Region mit wechselvoller Geschichte

Buddhistische Gebetsfahnen sind heute in Kalmückien an vielen Orten zu sehen

Vor rund 400 Jahren kamen die Kalmücken als Nomaden hierher. Das mongolische Volk brachte seinen Glauben aus Asien mit – und behielt ihn bis heute, auch wenn das im Laufe der Geschichte nicht immer einfach war. Unter Stalin wurde die Republik 1943 aufgelöst, Geistliche wurden verfolgt und die Tempel zerstört. Das gesamte Volk der Kalmücken wurde nach Sibirien deportiert und durfte erst nach Ende des Stalinismus in die Region zurückkehren. Seit dem Zerfall der Sowjetunion 1990 floriert der Buddhismus wieder in Kalmückien. Vor allem in der Hauptstadt Elista gibt es überall Tempel, Pagoden und religiöse Statuen.

Spirituelle Begegnungen in Kalmückien

Für DW-Reporter Hendrik Welling gehörte die Reise nach Kalmückien zu den außergewöhnlichsten während seiner Erkundungstour extremer Orte in Europa. Für die Reihe "Europa maxximal" im Lifestyle- und Kulturmagazin "Euromaxx" hat er die buddhistische Republik besucht. Dort hat er nicht nur den spirituellen Führer der Kalmücken getroffen, sondern sich auch im traditionellen Obertongesang der buddhistischen Mönche versucht. Wie das klingt, erfahren Sie in unserem Video.

Rund 160.000 der knapp 300.000 Kalmücken sind Buddhisten. Ihr geistliches Zentrum ist der Goldene Tempel, der 2005 eröffnet wurde. Der Dalai Lama persönlich hat bei einem Besuch den Standort für das Glaubenszentrum ausgewählt.

Das Drehen der Gebetsmühlen soll dabei helfen, positives Karma anzusammeln

Im Tempel steht die mit neun Metern höchste Buddha-Statue Europas. Und er beherbergt auch ein Museum, in dem die buddhistischen Traditionen der Kalmücken beleuchtet werden. Die gesamte Tempelanlage steht allen Besuchern offen. So können auch Nicht-Buddhisten die Gebetsmühlen drehen und versuchen, dem Sinn des Lebens – Glück und Zufriedenheit – ein Stück näher zu kommen.

Service-Tipps:

Adresse: Republik Kalmückien, Russland

Anreise: mit dem Flugzeug über Moskau nach Elista

Der besondere Tipp: Zum Schachspielen abends auf den zentralen Lenin-Platz in Elista gehen. Schach ist der Nationalsport der Kalmücken. An vielen Orten gibt es öffentliche Großschachbretter, auf denen gemeinsam gespielt wird.



Das Buch zur Reihe

Europa von seiner extremen Seite: Die Reihe "Europa maxximal" im Lifestyle- und Kulturmagazin "Euromaxx" macht europäische Superlative erlebbar – von außergewöhnlicher Architektur über spektakuläre Landschaften bis hin zu einzigartigen kulturellen Phänomenen. Begleitend zur Reihe erscheint das Buch "111 extreme Orte, die man gesehen haben muss" in Kooperation mit dem Emons Verlag. Ein alternativer Reiseführer, informativ und unterhaltsam zugleich. Für Reiselustige, Europa-Fans und alle, die gerne mit ausgefallenem Partywissen angeben. Rekordverdächtig gut!