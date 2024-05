Wie sich Fake News vor den EU-Wahlen präsentieren

Von verführerisch bis eklig: Vor den Wahlen für das Europaparlament Anfang Juni kursieren im Netz viele Falschmeldungen. Vier Beispiele, in welchem Gewand Desinformation daher kommen kann.

Deepfakes für "Tante" Marine Le Pen

So sexy kann Wahlwerbung sein: Auf der Plattform TikTok warben im April angebliche Nichten der französischen Rechtpopulistin Marine Le Pen für deren Partei "Rassemblement Nacional" (RN).

Die Kampagne war zu schön, um wahr zu sein: Denn die "Nichten" Amandine Le Pen und Lena Maréchal existieren in Wirklichkeit nicht. Sie wurden mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) kreiert. Dies wurde in der französischen Presse und auch auf Tiktok aufgedeckt und kommentiert.

Deepfake mithilfe von Künstlicher Intelligenz: Marine Le Pen und ihre erfundene Nichte Marion Bild: TikTok

Bei dem Webvideo handelt es sich ein "Deepfake". Mit KI gelang es den Erstellern, die Gesichter von Marine Le Pen und ihrer echten Nichte Marion Maréchal auf Gesichter anderer Personen zu projizieren. Die verjüngten fiktiven Familienmitglieder gaben sich als "stolze Französinnen" aus, die "ihre Tante" Marine Le Pen bewundern.

Der Tiktok-Account @amandineeette hatte nach französischen Medienberichten über 32.000 Abonnenten und ist mittlerweile, genau wie das Konto @lena.marechal.lepen, nicht mehr auffindbar. Ihr Ziel: Die extreme politische Rechte bei den Europawahlen jung und attraktiv erscheinen lassen.

"Grillen-Schokolade" dank neuer EU-Regeln?

Eine Grille auf grünem Untergrund, daneben zwei Schokoladenstücke und der Hinweis auf die neue Sorte "Ganze Grille" vom Schokoladenhersteller "Ritter Sport": Dieser Post vom 24. Januar 2023 sorgte in einigen Sozialen Netzwerken für Panik.

Die Aufregung erwies sich als unnötig. Die Ankündigung war ein Scherz, worauf der Hashtag "fakesorte" im Post hindeutet. Weil viele User das jedoch missverstanden, stellte das Unternehmen noch einmal klar, dass es sich um einen Marketing-Gag handelte.

Der Hintergrund für den satirischen Post war allerdings echt: Denn seit dem 24. Januar 2023 dürfen in der EU wirklich Hausgrillen in Lebensmitteln verwendet werden. Dies hatte die Kommission per Durchführungsverordnung 2023/5 autorisiert.

Im April 2024, nur zwei Monate vor den Wahlen zum Europaparlament, wurde der Beitrag in ungarischen Sozialen Medien wieder aufgegriffen. Die Satire von Ritter Sport wurde für eine Desinformationskampagne über die Zulassung von Lebensmittelzutaten auf Insektenbasis in der EU genutzt.

Das Beispiel zeigt, wie mit aus dem Zusammenhang gerissenen Bildern und irreführenden Behauptungen Misstrauen gegenüber der EU und ihren Institutionen geschürt werden kann.

Angeblicher Händedruck von Von der Leyens Großmutter mit Hitler

Falsche Etikettierung: Bei der Frau, die Hitler die Hand reicht, handelt es sich nicht um die Großmutter von Ursula von der Leyen Bild: X/Norman Finkelstein

"Nach dieser Begegnung hat sich meine liebe Großmutter einen Monat lang nicht ihre Hände gewaschen". Dieses Zitat samt Foto aus dem angeblichen Familienalbum von EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen ist ein klassisches Beispiel für politisch motivierte Fake News.

Verbreitet hat das Ganze US-Autor und Aktivist Norman Finkelstein auf X, ehemals Twitter. Er hat dort eine halbe Million Follower. Die historische Aufnahme suggeriert, dass die aktuelle EU-Kommissionspräsidentin Vorfahren hat, die mit den Nazis sympathisierten.

Sowohl die Angaben zu den Personen auf dem Foto als auch das Zitat darunter sind falsch. Wie bereits andere Faktenchecker herausgefunden haben, handelt es sich bei der Frau auf dem Bild um eine ostpreußische Bäuerin namens Hildegard Zantop und nicht um die Großmutter von Ursula von der Leyen. .

Das Foto selbst stammt auch nicht aus dem "Ursula von der Leyne's Family album", wie in dem Post von US-Politikwissenschaftler Norman G. Finkelstein angegeben. Es zeigt vielmehr eine Veranstaltung der Nationalsozialisten aus dem Jahr 1937 und ist auffindbar im Bildarchiv Ostpreußen .

Die falsche Schreibweise "Leyne's family album" ist ein erster Hinweis auf die falschen Angaben. Hass und Kritik an Ursula von der Leyen zeigen sich auch in anderen Posts des US-Autors, in einem anderen Post auf X beispielsweise bezeichnet er die Politikerin als "Nazi-Prinzessin" und "Frau Völkermord".

Täuschend echt: Spoofing mit Bild und Spiegel

Stand so nicht in der Bild Zeitung: Artikel über AfD-Europakandidat Maximilian Krah

Diese Schlagzeile triggerte alle Kritiker der rechtspopulistischen und in Teilen rechtsextremistischen deutschen Partei "Alternative für Deutschland": "AfD-Europaspitzenkandidat schuldet seinen acht Kindern 82.784 Euro Unterhalt!"

Der Artikel über den Politiker Maximilian Krah scheint auf der Internetseite bild.de veröffentlicht worden zu sein. In Wirklichkeit ist der Beitrag dort nie erschienen, wie mehrere Faktencheckseiten nachgewiesen haben.

Bei der vermeintlichen Veröffentlichung handelt es sich um eine Form des sogenannten Spoofing .

Dabei täuschen Cyberkriminelle eine vertrauenswürdige Identität vor, in diesem Fall die des etablierten Portals bild.de. In Wirklichkeit wurde die Seite jedoch nur imitiert.

Wie effizient die kriminelle Methode wirkt, zeigen die zahlreichen Reaktionen im Internet. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer hielten den Beitrag für echt, verlinkten und kommentierten ihn .

Und tatsächlich lässt sich erst bei genauerer Betrachtung ein Hinweis auf die Fälschung entdecken. So passt die Dachzeile oben auf der Seite, "AfD-Mann Maximilian Krah: Ist er wirklich der beste für Europa?", inhaltlich nicht zur Schlagzeile des Artikels.

Eine Suche nach dieser Dachzeile im Netz führt zu dem Originalartikel über Krah , der am 24. April 2024 tatsächlich in der Bild Zeitung erschienen ist. Er enthält dasselbe Foto wie in den Screenshots auf X.

Die falsche Endung der Internet-Domain - hier "ltd" - ist der offensichtlichste Hinweis darauf, dass es sich um eine Spoofing-Seite handelt

Ein weiteres Beispiel für Spoofing ist der Artikel "Grüne haben Deutschland eingeschläfert" im Design des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel. In dem Beitrag wird den Grünen vorgeworfen, mit dem Kampf gegen den Klimawandel zur Verarmung der Bevölkerung beizutragen.

Auch hier zeigt sich die Fälschung erst auf den zweiten Blick. So ist das innenpolitische Thema in der Rubrik Ausland platziert. Außerdem lautet die Adresszeile (URL) spiegel.ltd statt spiegel.de.

Alexandre Alaphilippe, Direktor von EU DisinfoLab , warnt davor, dass solche "Doppelgänger-Kampagnen" zunehmen werden. Die Organisation bietet Wissen und Weiterbildung zu Desinformation in Europa.

"Die Betreiber von Desinformation versuchen, alle Abwehrmechanismen zu testen", erklärte Alaphilippe gegenüber der Presse. Auf diese Weise könnte sie Schwachstellen der Plattformen ermitteln und feststellen, wo sie leichter eindringen könnten.