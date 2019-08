Wenn die Natur zum Kriegsopfer wird

Giftstoffe aus Bomben sickern ins Grundwasser und machen Menschen krank. Raketen treffen Raffinerien und verseuchen den Boden mit Öl. Kämpfer zerstören Wälder und vernichten so die Lebensgrundlage des Gegners. Im Krieg wird der Schutz der Umwelt zur Nebensache. Doch das kann langfristige Folgen haben – und in Friedenszeiten zu neuen Problemen führen.

"Krieg und Umwelt passen nicht zusammen", sagt der emeritierte Völkerrechtsprofessor Manfred Mohr im DW-Gespräch. "Kriege oder militärische Konflikte beeinträchtigen die Umwelt immer mehr oder weniger schwer." Seit Jahrzehnten diskutieren Wissenschaftler und Politiker darüber, wie Natur und Tierwelt im Fall eines Kriegs geschützt werden können.

Bis Freitag arbeitet dieVölkerrechtskommission der Vereinten Nationen an möglichen Ansätzen zur Lösung des Problems.

Öl, Schutt und Gestank

Wim Zwijnenburg hat mit eigenen Augen gesehen, wie Kriege die Natur verwüsten. Er arbeitet für die niederländische Friedensorganisation PAX, die Umweltzerstörungen in Kriegen weltweit beobachtet und analysiert. Zuletzt hat sich Zwijnenburg mit der Situation im Irak und in Syrien beschäftigt.

"Es ist ein komplexer Konflikt", sagt der Forscher zum Bürgerkrieg in Syrien. Seit über acht Jahren wird dort gekämpft, viele Menschen starben. Fast zwölf Millionen Syrer mussten ihre Heimat verlassen. Der Krieg beeinträchtigt auch Ökosysteme und die Landwirtschaft .

"Es gibt dort verschiedene Ebenen von Umweltzerstörung", sagt Zwijnenburg. Die Ölindustrie in Syrien sei Ziel massiver Angriffe geworden. In manchen Regionen hätten sich Ölteppiche ausgebreitet. Die belasten die Natur extrem. "Im Nordosten Syriens schwimmt das Öl sogar auf den Flüssen", erklärt Zwijnenburg. "Zum Glück liegen die meisten großen Raffinerien nicht in der Nähe von bewohnten Gebieten."

Umweltverschmutzung im Nordosten Syriens: Ein Ölteppich treibt auf einem Fluss

Neben der Ölindustrie sei auch die Wasserinfrastruktur stark getroffen worden, erklärt Zwijnenburg: "Aufbereitungsanlagen wurden angegriffen, sodass viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser mehr haben." Dadurch fehle es dann auch an Wasser für die Landwirtschaft. Bauern fahren weniger Erträge ein, das wirkt sich auf die Lebensmittelversorgung in den Regionen aus.

Zusätzlich sei die staatliche Steuerung in anderen Bereichen teils zusammengebrochen. Müll sammelt sich in den Straßen. Niemand weiß wohin mit den Überresten zerstörter Häuser. "Irgendetwas muss mit den Millionen Tonnen Schutt passieren", sagt Zwijnenburg.

"Oft ist dieser aber mit Schwermetallen oder giftigen Stoffen vermischt." Die Menschen würden mittlerweile ihren Müll sogar verbrennen, doch nicht ohne einen Preis für die Umwelt: "Viele beschweren sich über die Luftverschmutzung und den Gestank."

Ausgangspunkt Vietnamkrieg

Das alles sind keine neuen Probleme. Im Vietnamkrieg, der 1975 zu Ende ging, wurden besonders schwerwiegende Schäden für die Natur bewusst eingesetzt. Auf Anordnung von Präsident John F. Kennedy versprühte die amerikanische Luftwaffe damals tonnenweise Entlaubungsmittel. Das sogenannte "Agent Orange" sollte die Wälder lichten und Reisfelder zerstören. Die USA wollten ihren Gegnern Verstecke und Nahrungsgrundlage nehmen.

Später wurde bekannt, das "Agent Orange" hochgiftiges Dioxin enthielt. Es kontaminierte die Böden und führte zu Missbildungen bei Neugeborenen. Obwohl medizinische Studien das Gegenteil zeigen, bestreiten die USA bis heute, dass die Erkrankungen im Zusammenhang mit "Agent Orange” standen.

Vor 50 Jahren: Flächendeckender Einsatz von Agent Orange Stellvertreterkrieg Nach der Teilung Vietnams 1954 unterstützen die USA Südvietnam im Kampf gegen kommunistische Widerstandskämpfer, die später als "Vietcong" ("vietnamesische Kommunisten") in die Geschichtsbücher eingingen.

Vor 50 Jahren: Flächendeckender Einsatz von Agent Orange Guerillakrieg Die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams, so die offizielle Bezeichnung der Vietcong, führt in der dicht bewaldeten tropischen Region einen Guerillakrieg gegen die Amerikaner. Um die Gegner besser von der Luft aus beobachten und attackieren zu können, setzt die US-Luftwaffe unter anderem das hochgiftige Entlaubungsmittel "Agent Orange" ein.

Vor 50 Jahren: Flächendeckender Einsatz von Agent Orange Flächendeckender Einsatz Vor 50 Jahren kommt Agent Orange, das ein hochgiftiges Dioxin enthält, zum flächendeckenden Einsatz. Es soll dem Kriegsgegner die Zuflucht und die Möglichkeit zur Tarnung nehmen. Während des Vietnamkriegs wurden rund 80 Millionen Liter Agent Orange versprüht.

Vor 50 Jahren: Flächendeckender Einsatz von Agent Orange Bis zu drei Millionen Opfer Den USA wird chemische Kriegsführung vorgeworfen. Nach Statistiken der Hilfsorganisation "Vietnam Association for Victims of Agent Orange" seien bis zu drei Millionen Vietnamesen in Kontakt mit den Herbiziden gekommen. 150.000 Kinder seien mit Geburtsfehlern auf die Welt gekommen. Weitere typische Symptome: Immunschwäche und Krebserkrankung.

Vor 50 Jahren: Flächendeckender Einsatz von Agent Orange Sammelklage zurückgewiesen 2009 scheiterten Opferfamilien vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten mit einer Sammelklage. Der Einsatz von Agent Orange habe nicht gegen das Völkerrecht verstoßen, denn es sei zum Schutz der US-Streitkräfte gegen Hinterhalte und nicht als eine Kriegswaffe gegen Menschen eingesetzt worden, heißt es in der Begründung.

Vor 50 Jahren: Flächendeckender Einsatz von Agent Orange Der lange Schatten 2012 haben sich die USA zum ersten Mal an der Beseitigung der Umweltschäden auf dem früheren US-Luftwaffenstützpunkt in Danang beteiligt. Dieser war Jahrzehnte lang von hohen Mauern abgeriegelt, wie hier auf dem Foto. Autorin/Autor: Hao Gui



"Die absichtliche Umweltzerstörung für militärische Zwecke ist zum Glück mittlerweile geächtet durch die ENMOD-Konvention von 1976", erklärt Völkerrechtler Mohr. Auf Anregung der Sowjetunion erarbeiteten die Vereinten Nationen nach dem Vietnamkrieg dafür erste Regeln für den Umgang mit der Natur in Kriegen. Die ENMOD-Konvention verbietet gezielte militärische Eingriffe in natürliche Abläufe der Natur. 77 Staaten haben die Vereinbarung unterschrieben, auch die USA.

"Parallel dazu gab es Regelungsversuche im humanitären Völkerrecht", sagt Mohr. Darin sei festgelegt worden, dass "Kriegsführende die Umwelt möglichst umweltschonend behandeln" müssen. Außerdem habe jeder das Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt, sagt Mohr. Somit gibt es bereits zahlreiche Regelungen, die eine gezielte Zerstörung der Natur- und Tierwelt in Kriegen verhindern sollen. Doch nicht alle Staaten hielten sich daran. So setzten irakische Truppen 1991 im Ersten Golfkrieg 700 kuwaitische Ölquellen in Brand. Es dauerte Monate, die Feuer zu löschen - eine Katastrophe für die Umwelt.

Eine neue Genfer Konvention

Die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen arbeitet daran, dass so etwas nicht nochmal passiert. Noch bis zum 9. August sitzen die 34 unabhängigen Rechtsexperten in Genf zusammen. Sie haben 28 Prinzipien verabschiedet, um Umweltzerstörungen im Krieg zu verhindern.

Darin heißt es zum Beispiel, dass die natürliche Umwelt nicht angegriffen werden dürfe. Damit das klappt, sollten Schutzzonen definiert werden, die im Krieg verschont werden. Außerdem müssten bei jedem Angriff die Folgen für die Natur berücksichtigt werden. Staaten müssten daher auch für die Zerstörung der Natur nach einem Krieg aufkommen.

Aber vielen Kritikern sind die bisherigen Regelungen zu zahlos. In einem offenen Brief fordern derezeit 24 Wissenschaftler aus aller Welt einen besseren Schutz der Umwelt im Kriegsfall. Einer von ihnen ist José Brito von der Universität im portugiesischen Porto.

"Wir rufen die Kommission auf, die Idee einer fünften Genfer Konvention zu bedenken”, sagt Brito der DW. Die bisherigen vier Konventionen würden nur die Rechte von Menschen im Krieg beinhalten. "Eine fünfte Konvention stünde für den Schutz der Umwelt.”

Gefährlich für die Gesundheit: Menschen in Syrien bauen sich eigene kleine Ölraffinerien"

"Es ist ein ehrenwerter Versuch”, meint Völkerrechtler Manfred Mohr. Doch eine neue Konvention sei schlicht und einfach nicht nötig: "Es gibt schon genug Regeln, man muss sie nur durchsetzen.” Schon jetzt könnten Kriegsparteien für Umweltschäden zur Verantwortung gezogen werden, sagt Mohr. Es passiere nur viel zu selten.

Außerdem seien die Staaten der Welt derzeit nicht bereit, eine neue Genfer Konvention zu verabschieden: "Gegenwärtig ist die politische Lage so, dass wir kaum große neue Regelungen finden können.” Vor allem Länder, die aktuell Kriege führen, würden sich nicht plötzlich bereit erklären, für entstandene Umweltschäden aufzukommen. Das würde die Kosten für den Kriegseinsatz in die Höhe treiben, so Mohr.

Für viele Jahre zerstört

Egal ob durch eine Reihe von Prinzipien oder eine neue Genfer Konvention - für die Zukunft sei es besonders wichtig, dass das Thema Umweltzerstörung im Krieg mehr Aufmerksamkeit bekomme, meint Wim Zwijnenburg von PAX. "Es hat oft keine hohe Priorität.” Daher sei es auch schwierig, Geld für den Wiederaufbau und die Erneuerung der Natur nach Konflikten zu bekommen.

Auch für die betroffenen Menschen sei mehr internationales Interesse für das Problem gut. "Die Regierung in den Kriegsländern hilft ihnen nicht dabei, die Probleme zu lösen.” Oft dauere es Jahre bis die Natur und damit die Lebensgrundlage der Menschen sich erholt habe.