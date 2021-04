Weltweit bereits eine Milliarde Corona-Impfdosen verabreicht

Die französische Nachrichtenagentur AFP meldet unter Hinweis auf offizielle Daten, bis Samstagabend seien global gut 1,002 Milliarden Dosen mit Corona-Impfstoff gespritzt worden. Mehr als die Hälfte davon entfallen auf die drei Länder USA, China und Indien.

Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt nach der AFP-Zählung Israel in Führung, hier ist bereits fast jeder Sechste geimpft. Es folgen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 51 Prozent der Bevölkerung, Großbritannien mit 49 Prozent und die USA mit 42 Prozent.

In der Europäischen Union wurden bislang 128 Millionen Impfdosen verabreicht, die EU-weite Impfquote liegt bei 21 Prozent. Spitzenreiter in der EU ist Malta, wo 47 Prozent der Einwohner bereits geimpft sind, gefolgt von Ungarn mit 37 Prozent. In Deutschland liegt die Impfquote laut Robert-Koch-Institut derzeit bei 22,8 Prozent.

Zwölf Länder ohne jede Impfung

Obwohl - vor allem dank der internationalen Covax-Initiative - inzwischen auch in den meisten armen Ländern Impfkampagnen begonnen haben, ist die Impfung bislang vor allem ein Privileg der reichen Länder. Diejenigen Staaten, die die Weltbank als Länder mit hohem Einkommen definiert, stellen gemeinsam 16 Prozent der Weltbevölkerung, haben aber 47 Prozent der Impfdosen verabreicht. In zwölf Ländern haben die Corona-Impfungen noch immer nicht begonnen.

Am verbreitetsten ist der Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca. Er wurde in zwei Dritteln der 207 erfassten Staaten und Territorien verabreicht. Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer wurde bisher in 44 Prozent der Länder eingesetzt.

Jeder zweite Brite schon geimpft

Eine weitere Erfolgsmeldung kam zuletzt aus London: Mehr als die Hälfte der britischen Gesamtbevölkerung hat mittlerweile ihre erste Impfung gegen die Lungenkrankheit COVID-19 erhalten. Nach Angaben der Regierung wurden bis einschließlich Freitag knapp 45,6 Millionen Corona-Immunisierungen im Vereinigten Königreich vollzogen. Rund 33,5 Millionen Britinnen und Briten haben demnach ihren ersten Stich erhalten, mehr als 12 Millionen auch schon ihren zweiten. Insgesamt leben in Großbritannien schätzungsweise 66,8 Millionen Menschen. Im Zusammenhang mit dem Virus sind dort mehr als 150.000 Menschen gestorben.

kle/ml (afp, dpa)