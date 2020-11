Was ist dran an der "gestohlenen Wahl"?

Haben tote Menschen gewählt?

Behauptung:

"Mehr als 14.000 tote Menschen haben im Wayne County (Detroit) gewählt."

Faktencheck:

Massenhaft eingegangene Wahlzettel von toten Menschen? Was nach einem Scoop derer klingt, die die Richtigkeit der Präsidentschaftswahl anzweifeln, entpuppt sich als Ente: Die Liste, auf die mehrere Menschen in Social Media Posts verweisen, ist nicht mehr online und die Suche in der verlinkten Datenbank ergibt keine entsprechenden Treffer. Es liegt demnach keinerlei Beweis vor, dass bereits verstorbene Wähler abgestimmt haben. Vielmehr ist es bei Wahlen in den USA nicht unüblich, dass verstorbene Wähler noch auf Listen von registrierten Wählern stehen, die noch nicht aktualisiert wurden, zum Beispiel, weil der Tod erst kurz vor dem Wahltermin eintrat.

Das Innenministerium von Michigan stellt klar, dass sämtliche Wahlunterlagen von verstorbenen Wählern abgelehnt werden und das "sogar wenn der Wähler per Briefwahl wählt, dann aber noch vor dem Wahltag verstirbt". In Einzelfällen hatten gleichlautende Namen für eine gewisse Verwirrung gesorgt. So zum Beispiel im Fall von William Bradley, der 1984 verstarb, dessen Stimme aber zunächst erfasst wurde. Die Aufklärung: Die Stimme seines Sohnes, der den gleichen Namen trägt, war fälschlicherweise dem verstorbenen William Bradley zugeordnet worden.

Bereits zuvor konnten in Pennsylvania Meldungen zu massenhaftem Wahlbetrug mit Unterlagen von bereits verstorbenen Menschen widerlegt werden. Die Behauptung, dass in den USA im Namen von Tausenden toten Menschen gewählt wurde, ist somit falsch.

Gab es mehr Stimmen als registrierte Wähler?

Behauptung:

"101 Prozent Wahlbeteiligung unter den Wählern in Wisconsin? Betrügerisch."

Faktencheck:

Diesen Vorwurf haben zahlreiche Menschen in den sozialen Netzwerken erhoben und immer wieder geteilt. So soll zum Beispiel in Wisconsin die Zahl der abgegebenen Stimmen die der registrierten Wähler überstiegen haben. Diese Darstellung ist nicht korrekt. In den Social-Media-Posts werden alte Zahlen verwendet: Die Zahl von 3.239.920 Stimmen wird einer Zahl von 3.129.000 registrierten Wählern in Wisconsin gegenübergestellt. Die für die Wahl zuständige Wisconsin Election Comission berichtet auf ihrer Webseite jedoch von aktuell 3.684.726 registrierten Wählern (Stand: 1.11.2020). Die aktuelle Zahl der registrierten Wähler in Wisconsin könnte sogar noch höher liegen, da sich die Bürger dort noch am Wahltag (3.11.2020) als Wähler registrieren durften. Die Zahl der registrierten Wähler ist jedoch so oder so höher als die der abgegebenen Stimmen, die aktuell laut NYTimes bei 3.297.473 liegt (Stand: 9.11.2020).

Und das ist - anders als von einigen Anhängern der Republikanischen Partei in den letzten Tagen behauptet - auch in anderen wichtigen Swing-States so. In Pennsylvania gab es 6.760.137 Stimmen und 9.091.371 registrierte Wähler. In Nevada waren es 1.280.639 Stimmen und 1.821.864 registrierte Wähler. Und in Arizona 3.354.572 Stimmen sowie 4.281.152 Wahlberechtigte. Die Zahl der Stimmen liegt also in allen Fällen unter der der registrierten Wähler und taugt somit nicht als Hinweis für einen angeblichen Wahlbetrug.

Wurde die Wahl "gestohlen"?

Behauptung:

"Dies Wahl wurde uns gestohlen. Die besten Meinungsforscher Großbritanniens haben heute morgen geschrieben, dass dies ganz klar eine gestohlene Wahl war und dass es unmöglich war, dass Biden in einigen Bundesstaaten mehr Stimmen geholt hat als Obama."

Faktencheck:

Noch-Präsident Donald Trump wiederholte per Twitter seine Behauptung, dass die Wahl "gestohlen" worden sei, weiterhin jedoch ohne Beweise für diese Behauptung mitzuliefern. Stattdessen verwies er auf "die besten Meinungsforscher Großbritanniens" und gab damit wieder, was zuvor bereits der Republikaner Newt Gingrich dem Sender Fox News gesagt hatte. Die Quelle für Trumps Behauptung dürfte selbst seine Anhänger überraschen: The Sunday Express, eine britische Boulevardzeitung, die mit Patrick Basham, dem Leiter des US-Thinktanks Democracy Institute zusammenarbeitet. Im Sunday Express darf sich Basham feiern, die Wahl 2020 im Gegensatz zu allen anderen Meinungsforschern exakt vorhergesagt zu haben.

So hatte eine Studie im Auftrag des Sunday Express vor der Wahl einen Sieg Trumps prognostiziert. Der traf jedoch bekanntlich nicht ein. Dies liege wiederum nur daran, dass man "in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin nachts auf wundersame Weise einige Hunderttausend Stimmen 'gefunden' habe – alle für Biden", schreibt Basham in seiner Kolumne und wiederholt damit Falschmeldungen, die bereits widerlegt sind.

Trumps Wahlkampf-Team hatte wiederholt von einer "gestohlenen" Wahl gesprochen und deswegen in mehreren Bundesstaaten Klagen eingereicht. Etliche Richter haben diese bereits abgewiesen, auch in konservativ regierten Bundesstaaten.

Betrug per Software?

Behauptung:

Die Vorsitzende der Republikaner in Michigan, Laura Cox, behauptete, dass durch einen Softwarefehler im Antrim County 6000 Wählerstimmen für Trump plötzlich für dessen Gegner Biden gewertet worden wären. Ted Cruz, Senator von Texas, bezog sich auf diesen Vorwurf und sagte im Nachrichtensender Fox News: "Wir haben gehört, dass in einem County in Michigan eine Software fälschlicherweise 6000 Stimmen, die für Donald Trump abgegeben wurden, dann Joe Biden zugerechnet wurden."

Faktencheck:

Einen Fehler bei der Auszählung gab es tatsächlich im Antrim County, das an den Michigansee grenzt. Da die Software falsche Ergebnisse (eine Abweichung einiger Tabellen) ausspielte, wurde jedoch händisch erneut nachgezählt, wie die örtliche Behörde des Countys auf Facebook mitteilte. Das Ergebnis sei korrigiert worden.

Die Ursache war jedoch - anders als von Cruz und Cox dargestellt - kein Software-, sondern ein Anwenderfehler. Jocelyn Benson, Innenministerin von Michigan, sagte in einer Mitteilung dass "der Anwenderfehler schnell identifiziert und korrigiert" wurde. Vor allem habe der Fehler den Wahlausgang nicht verändert.

J. Alex Halderman, ein Informatik-Professor der University of Michigan, bestätigte diese Sichtweise.

Mehr Faktenchecks zur US-Wahl lesen Sie hier.