Was bedeutet für Sie persönlich Freiheit?

Berlin gedenkt des Mauerfalls vor 30 Jahren

Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel haben in der zentralen Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße an die Ereignisse des 9. November 1989 erinnert. Am Abend feierten Zehntausende am Brandenburger Tor den Fall der Mauer vor 30 Jahren.