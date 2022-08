Warum die Explosion von Beirut nicht aufgearbeitet wird

Es wirkte wie ein Menetekel: Vier Tage vor dem zweiten Jahrestag der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut, bei der 216 Menschen starben, 6000 verletzt wurden und rund 300.000 Hauptstädter ihr Zuhause verloren, stürzte ein Teil des nördlichen Getreidesilos lautstark ein. Die markanten Silos sind für viele Libanesen Symbol der Katastrophe.

Zwar gab es diesmal keine Verletzten oder Toten, aber der Knall, das Feuer und der Rauch erinnerten an die Detonation von 2750 Tonnen ungesichertem Ammoniumnitrat am 4. August 2020.

"Für mich fühlt es sich nicht wie zwei Jahre an", sagt William Noun, der seinen Bruder bei der Hafenexplosion verloren hat, gegenüber der DW. "Es tut noch genauso weh, wie am ersten Tag."

Beirut am Tag nach der Explosion Das große Aufräumen beginnt Einen Tag nach der Katastrophe packen die Beiruter an, um erste Schäden zu beseitigen. Diese Männer kehren den Schutt in der Mohammed al-Amin Moschee zusammen. Sie befindet sich nur rund 1,3 Kilometer entfernt von der Lagerhalle, die explodierte.

Beirut am Tag nach der Explosion Gewaltige Zerstörungskraft Noch ist nicht klar, was genau die Explosion auf dem Hafengelände am Dienstagabend auslöste. Ministerpräsident Hasan Diab sagte, 2750 Tonnen beschlagnahmtes Ammoniumnitrat seien detoniert. Besonders verheerend war die gewaltige Druckwelle. "Fast die Hälfte von Beirut ist zerstört oder beschädigt", sagte Gouverneur Marwan Abbud.

Beirut am Tag nach der Explosion Lebensmittelreserven vernichtet Die Explosion hat auch die wichtigen Getreide-Silos am Hafen zerstört, hier im Hintergrund zu sehen. Der Wirtschaftsminister versuchte zu beruhigen. Ihm zufolge reicht das Getreide im Land zwar nur für etwas weniger als einen Monat, doch es gebe genug Mehlreserven, um eine Nahrungsmittelkrise zu vermeiden. Die Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen warnt dagegen vor Engpässen.

Beirut am Tag nach der Explosion Notdürftig verarztet Krankenhäuser waren nach der Katastrophe völlig überlastet. Anfangs konnten nur Menschen mit lebensgefährlichen Verletzungen versorgt werden. Viele Personen haben Schnittwunden von Glassplittern: Bis zu 20 Kilometer von der Explosion entfernt ließ die Druckwelle Scheiben bersten.

Beirut am Tag nach der Explosion Wer weiß etwas? Noch in der Nacht haben sich die Libanesen in sozialen Netzwerken organisiert, um Informationen über vermisste Freunde, Bekannte und Verwandte zu bekommen. Die Solidarität war groß. Viele Menschen boten denen einen Schlafplatz an, die obdachlos geworden sind.

Beirut am Tag nach der Explosion Die Suche nach Überlebenden Noch immer werden Menschen vermisst, die unter den Trümmern vermutet werden. Rettungskräfte befürchten, dass die Zahl der Toten steigen wird. Viele Länder haben Experten für die Suche nach Verschütteten entsendet.

Beirut am Tag nach der Explosion Einigen bleibt nur das Leben Manche Menschen auf der Straße sprechen von einer "Apokalypse". Mehr als 250.000 Menschen sollen ihre Wohnung verloren haben. Nun stehen sie vor dem Nichts. Schon vor der Katastrophe steckte das Land in einer tiefen Krise, viele Libanesen kamen nur knapp über die Runden. Autorin/Autor: Uta Steinwehr



Der Einsturz des rund 50 Meter hohen Silos kam nicht überraschend. Schon seit drei Wochen loderten Flammen im Getreidespeicher, nachdem fermentierter Weizen Feuer gefangen hatte.

Im Gespräch mit der DW weist der libanesische Transportminister Ali Hamieh jedoch Vorwürfe zurück, die Regierung sei untätig geblieben: "Experten haben uns bestätigt, dass es unmöglich ist, den Weizen aus dem einsturzgefährdeten Silo zu holen." Die Regierung werde sich aber bemühen, die stabileren Bereiche des Silos zu erhalten.

Auch zwei Jahre nach der Explosion ist der Hafen in Beirut noch voll mit Schutt und ausgebrannten Autos

Dabei hatten Gerichte bereits im April beschlossen, den Silo aus Sicherheitsgründen abreißen zu lassen. Doch Angehörige von Opfern hatten Widerspruch eingelegt. Im Inneren könnte sich gerichtlich verwertbares Beweismaterial befinden - und der Silo versinnbildlicht zudem für viele Libanesen die Korruption und Vetternwirtschaft der herrschenden Elite, die das Land nach Meinung vieler Beobachter wirtschaftlich an den Abgrund geführt hat.

Kurz vor dem "völligen Zusammenbruch"

Seit mehr als einem Jahr befindet sich das libanesische Pfund im freien Fall. Weite Teile der Bevölkerung sind verarmt und als Folge des Krieges in der Ukraine ist die Angst groß, dass Brot bald zur Mangelware werden könnte.

Der Beiruter Hafen im August 2020

"Bereits jetzt sind vor den Bäckereien lange Schlangen", sagte Anna Fleischer, die Leiterin des Büros der Heinrich Böll Stiftung in Beirut, der DW. Aus ihrer Sicht ist es offensichtlich, dass sich der Libanon nicht mehr nur in einer Krise befindet, sondern einen "völligen Zusammenbruch" erlebt. Entsprechend seien weitreichende Reformen und nicht nur "leichte kosmetische Maßnahmen" erforderlich, um das Land zu retten und das Vertrauen der Bürger in die Politik wieder aufzubauen.

"Aber zwei Jahre nach der Explosion ist die Krise wirtschaftlich, politisch und juristisch schlimmer als vorher", sagt Mohanad Hage Ali, Direktor für Kommunikation und Fellow am Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center in London, gegenüber der DW.

Schlange vor einer Bäckerei in Beirut

Erschwerend komme hinzu, dass die Wahlen in diesem Jahr keine klare Mehrheit im Parlament ergeben haben, wodurch sich die Bildung einer neuen Regierung und vielleicht auch die Wahl eines neuen Präsidenten verzögern wird.

Hage Ali bezweifelt stark, dass der nächste libanesische Präsident ein Interesse daran haben könnte, die Untersuchung der Explosion fortzusetzen. "Der bisher wahrscheinlichste Kandidat, Soleiman Frangieh, schützt den ehemaligen libanesischen Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr, Youssef Fenianos. Und der steht wiederum im Zusammenhang mit der Untersuchung der Hafenexplosion", so der Experte.

Steiniger Weg zur Aufklärung

Vor allem die einflussreiche Hisbollah-Miliz und ihre Verbündeten haben die Ermittlungen bislang systematisch behindert.

Der erste Untersuchungsrichter, Fadi Sawan, wurde kurzerhand abgesetzt, nachdem er den damaligen geschäftsführenden Premierminister Hassan Diab und drei ehemalige Minister wegen "vorsätzlicher Tötung und Fahrlässigkeit, die zum Tod von Dutzenden von Menschen geführt haben" angeklagt hatte.

Porträts erinnern im Juli 2021 an die Opfer der Katastrophe

Und auch die Ermittlungen des zweiten Richters, Tarek Bitar, liegen seit acht Monaten auf Eis. Der libanesische Kassationsgerichtshof hatte geurteilt, dass das Gericht zunächst mehrere freie Richterstellen besetzen muss. Die Ernennungen müssen jedoch vom Justizminister unterzeichnet und anschließend vom Finanzminister genehmigt werden. Dieser ist allerdings eng mit dem Parlamentspräsidenten Nabih Berri von der Hisbollah-nahen Amal-Partei verbunden."Für die Zukunft des Landes ist es ungemein wichtig, dass die Untersuchungen wieder aufgenommen werden, und dass Tarek Bitar die Arbeit fortsetzen und seine Berichte veröffentlichen kann," sagt Anna Fleischer von der Böll-Stiftung. Überlebende der Explosionskatastrophe verlieren jedoch langsam die Hoffnung auf eine umfassende Untersuchung.

"Zwei Jahre Schmerzen und Wut"

"Seit zwei Jahren habe ich Schmerzen und bin wütend", sagt Melvine Khoury. Die Beiruterin wurde bei der Explosion am Auge, im Gesicht und an der Schulter schwer verletzt. Sie frage sich, wie es sein könne, dass "die verantwortlichen Leute bei Wahlen kandidieren, während ich unter Schmerzen in einem Krankenhausbett liege."

Auch Menschenrechtsgruppen fordern nach wie vor eine Untersuchung der Explosion. "Zwei Jahre nach dem Trauma haben die Opfer immer noch keine Antworten", sagt Lama Fakih, Direktorin für den Nahen Osten und Nordafrika bei Human Rights Watch.

Für Fakih ist es unverständlich, dass kein Regierungsmitglied zur Rechenschaft gezogen wurde, während immer noch zwischen 10 und 20 zivile Hafenarbeiter in Untersuchungshaft sitzen.

"Sie haben keine Chance, sich zu verteidigen, solange die Ermittlungen auf Eis liegen", so Fakih. Und auch für die Zukunft befürchtet sie, dass sich "diese Situation nicht so bald ändern wird".