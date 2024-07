Jennifer Holleis studierte Übersetzen und Dolmetschen in München und Manchester, und Global Political Economy (M.A.) in Brighton. Sie ist die Herausgeberin der heimlich geführten Anti-Nazi-Kriegstagebücher der deutschen Feministin Anna Haag. Der SPIEGEL-Bestseller "Denken ist heutzutage überhaupt nicht mehr in Mode" gewann 2021 den 1. Preis als 'Historisches Buch des Jahres' beim DAMALS-Buchwettbewerb in der Rubrik Autobiographisches.

Als Redakteurin und Analystin für die DW konzentriert sie sich auf die Themen politische Entwicklung, Kriege und Krisen, Zivilgesellschaft, Frauen und Unternehmertum in Nahost und Nordafrika. Jennifer Holleis ist Fellow des DW Constructive Journalism Fellowship 2023.