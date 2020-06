Warum Christo Bulgarien verließ

Gabrowo ist eine kleine Stadt mit knapp 60.000 Einwohnern im Herzen von Bulgarien. Berühmt sind die Gabrowtschani für ihren speziellen Humor, ihre selbstattestierte Klugheit und ihre Sparsamkeit. In diesem Städtchen wurde Hristo Wladimirow am 13. Juni 1935 als einer von drei Söhnen der Familie Jawascheff geboren. Bereits in seiner Kindheit kam Christo mit den Künsten in Berührung - vor allem dank seiner Mutter.

Christos Anfänge

Tsveta Dimitrova, die vor der Geburt ihrer Söhne als Sekretärin für die Kunstakademie in Sofia gearbeitet hatte, unterhielt enge Kontakte mit der bulgarischen Künstlerszene. "Die Kulturschaffenden jener Zeit kamen ständig zu uns nach Hause", erinnert sich Christos Bruder, Anani Jawascheff, in einem Interview für das lokale Nachrichtenportal der Stadt. Er und Christo hätten für die Gäste dann Vorführungen gegeben.



Das Aufwachsen in der Kunstszene hat nicht nur Christo geprägt, sondern auch seinen Bruder Anani, der heute ein angesehener Theaterdarsteller in Bulgarien ist. Die Familie Jawascheff bekam damals viele Geschenke und Erinnerungsstücke von Künstlern, die jedoch teilweise bei den vielen Umzüge der Familie verloren gingen oder später, nach der Machtübernahme durch die Kommunisten, verstaatlicht wurden.

Die Heimat - ein Ort des Schreckens

Die Vergangenheit der Familie Christos ist von Flucht geprägt. Am 18. März 1913 fiel der griechische König in Thessaloniki einem Attentat zum Opfer, daraufhin erklärten Serbien, Montenegro, die Türkei, Rumänien und Griechenland Bulgarien den Krieg. Alle Bulgaren, und davon lebten viele in Thessaloniki, wurden vertrieben. Christos Familie mütterlicherseits wurde ins Visier genommen, an dem Attentat beteiligt gewesen zu sein, denn der Großvater war ein reicher Mann mit einem großen Anwesen, wo viele bulgarische Künstler auftraten. Er wurde in Griechenland gefangen genommen, die Großmutter und die Mutter konnten sich in letzter Sekunde retten und aus Thessaloniki fliehen - nach Bulgarien.

1944 marschierten die Sowjets im Kampf gegen Nazideutschland in Bulgarien ein - kurz darauf etablierten sie das kommunistische Regime

Doch das prägendste Erlebnis für die drei Söhne war die Festnahme des Vaters, der ein erfolgreicher Ingenieur war. Nach dem Einmarsch der Roten Armee in Bulgarien 1944 wurde ein Großteil der Intelligenzija verhaftet, insgesamt 30.000 Bulgaren wurden in den ersten vier Monaten ermordet. Der Vorwurf: Nicht-Einreihung in das kommunistische System. Auch der Vater von Christo wurde ins Gefängnis gesteckt - sein Schicksal war lange ungewiss, erst Jahre später wurde er als gebrochener Mann aus der Haft entlassen.

Während der Vater im Gefängnis saß, kämpfte die Mutter ums Überleben: Anani Jawascheffs Erzählungen zufolge musste sie sogar die eigenen Möbel verkaufen, um die Familie ernähren zu können.

Christo - Reise ohne Wiederkehr

Es waren diese Momente, die den heranwachsenden Künstler Christo prägten und ihn innerlich von seiner Heimat entfernten. Nach seinem Abitur 1952 schrieb er sich an der Akademie der Künste in Sofia ein, wo er bis 1956 studierte. Doch die Jahre der staatlich verordneten Kunst setzten ihm zu. Eine Kunst, die die Erfolge des Sozialismus präsentieren sollte - glückliche Bauern, reiche Ernten, Staatsmänner, Größe, Überlegenheit - war nicht Christos Kunst. 1956 reiste er mit einer Ausnahmegenehmigung zu seinem Onkel nach Prag. Er hatte kaum Geld und malte Gemälde, um über die Runden zu kommen.



Seinem Bruder Anani schrieb er in einem Brief: "Ich kann das nicht mehr ertragen. Es macht keinen Sinn, mich mit Menschen zu treffen, die mich vier Jahre (an der Kunstakademie in Sofia, Anm. d Red.) nicht verstanden haben, Menschen, die Egoisten sind, die mich erniedrigt haben und mir eingetrichtert haben, dass nur sie wissen, wie man Kunst macht. Kunst, die eine gemeine Lüge ist, zynischer Unsinn, das kann keine Kunst sein." Weiter schrieb er: "Ich bin Künstler und ich will meine Kunst machen, aber das war in Bulgarien nicht möglich. Im Dezember folgte der nächste Brief: "Die Kunst kann nur eine Frucht der eigenen Inspiration sein, das kann nicht von außen aufoktroyiert werden."

Christos große Werke Der Arc de Triomphe in Paris (2020) Der Triumphbogen in Paris sollte eins seiner letzten Projekte sein, die Christo noch zu Lebzeiten verwirklichen wollte. Das Monument am Ende der Champs-Élysées sollte im September 2022 mit silbrigblau-schimmerndem Stoff umhüllt und mit roter Kordel verschnürt werden. Die Idee hatten Christo und seine Frau Jeanne Claude bereits 1962. Damals wohnte Christo ganz in der Nähe des Pariser Wahrzeichens.

Christos große Werke Auch nichts kann man verpacken (1968) Mit seinen aufwändigen Verhüllungen beginnt Christo in den 1960er Jahren. Zunächst umwickelte er Gebrauchsgegenstände wie Stühle, Zeitschriften oder Ölfässer. Später hat er auch Luft verschnürt, wie bei seinem 5600-Kubikmeter-Luft-Paket auf der "documenta 4" in Kassel, das ihm 1968 weltweit Anerkennung brachte.

Christos große Werke Großaktion Valley Curtain (1972) In den 1970er Jahren wurden die Aktionen von Christo und Jeanne-Claude immer aufwendiger und farbenprächtiger. Um ihre künstlerische Freiheit zu wahren, finanzierte das Paar seine Projekte durch den Verkauf von Zeichnungen, Fotos und Modellen. Spektakulär: der 400 Meter lange orangefarbene Vorhang, den Christo und Jeanne-Claude 1972 über das Rifle Valley in Colorado spannen ließen.

Christos große Werke Die Dinge anders betrachten (1985) Christo und Jeanne-Claude haben die Objekte und Gebäude nie durch ihre Verhüllungen unkenntlich werden lassen. Die Wiedererkennbarkeit war ihnen wichtig. Unter der Hülle lässt sich der Gegenstand erahnen. 1985 verhüllten die beiden die Pont Neuf in Paris. Je nach Wetterlage glitzerte der Stoff in verschiedenen Farben - die Brücke erschien im wahrsten Sinne des Wortes immer in einem anderen Licht.

Christos große Werke Kunst der Superlative (1990) In den 1990er Jahren wurden die Aktionen des Künstlerpaares Christo und Jeanne-Claude immer gigantischer und risikoreicher. Bei der Installation von "The Umbrellas" in Japan und Kalifornien kam ein Arbeiter bei der Montage eines der insgesamt 3000 Schirme ums Leben. Längst hatte Christo professionelle Kletterer und Ingenieure in seinem Team.

Christos große Werke Der verhüllte Reichstag: ein Happening (1995) Ein lang ersehntes Ereignis war die Verhüllung des Reichstages in Berlin. Nach 23 Jahren hatte der Bundestag seinem Projekt endlich zugestimmt. Im Juni 1995 wurden über 100.000 Quadratmeter Stoff mit blauen Seilen verschnürt. Fünf Millionen Besucher kamen innerhalb der 16 Tage nach Berlin: ein Weltrekord für ein Kunstereignis in so kurzer Zeit.

Christos große Werke "The Wall" (1999) Christo hatte schon in den 1960er Jahren angefangen mit Ölfässern zu arbeiten. Damals versperrte er eine Pariser Straße mit aufgetürmten Fässern. Er nannte die Barrikade "Eiserner Vorhang" und wollte damit gegen den Bau der Berliner Mauer protestieren. 1999 sorgte "The Wall" für Aufsehen. Eine 26 Meter hohe Mauer aus 13000 Ölfässern durchzog das Industriedenkmal "Gasometer" in Oberhausen.

Christos große Werke Land-Art-Projekt "The Gates" (2005) Christo und Jeanne Claude verhüllten nicht nur Gegenstände und Bauwerke, sondern gestalteten auch Landschaften und Parks, wie hier "The Gates" im New Yorker Central Park. Bereits 1980 hatten Christo und Jeanne-Claude die Tore mit den wehenden Stoffen geplant, doch die Genehmigung dauerte noch länger als beim Reichstag. Es waren Bedenken des Umweltschutzes, die einer Erlaubnis im Wege standen.

Christos große Werke Ein begehbares Luftpaket (2013) 2009 verstarb Christos Frau Jeanne-Claude. Danach wurde es ruhiger um den Künstler. "Big Air Package" war 2013 das erste Projekt, das Christo ohne seine Frau Jeanne-Claude konzipiert hatte. Eine 90 Meter hohe, mit Luft gefüllte und Seilen verschnürte Textilhülle ragte im Gasometer Oberhausen auf. Die Skulptur war begehbar und schaffte ein faszinierendes Raumerlebnis.

Christos große Werke Wie Jesus über Wasser gehen: "Floating Piers" (2016) Einmal über das Wasser gehen! Mit "Floating Piers" erfüllte sich Christo einen lang gehegten Traum. Über 1,2 Millionen Menschen kamen, um die drei Kilometer langen Pontons auf dem italienischen Iseo-See zu begehen. Wie alle seine Projekte finanzierte Christo das rund 13 Millionen teure Werk über den Verkauf seiner Skizzen und Fotos. Auf diese Weise blieb er frei und unabhängig von Sponsoren.

Christos große Werke "The Mastaba" in London (2018) Ähnlich wie die Luftpakete tauchten auch die "Mastabas" immer wieder in Christos Werken auf. Die einem altägyptischen Grabbau nachempfundene Pyramide war zuletzt im Herbst 2018 im Londoner Hyde Park zu sehen. Die 7506 gestapelten Ölfässer auf einer schwimmenden Plattform waren das erste größere Außenprojekt Christos in Großbritannien.

Christos große Werke Ein Denkmal für das Künstlerpaar Die Mastaba in London war ein Vorgeschmack auf die große Mastaba, die Christo zusammen mit Jeanne-Claude für Abu Dhabi geplant hatten. Die gigantische Pyramide aus 410.000 Ölfässern sollte das erste permanente Großprojekt der beiden werden. Ihren Wunsch-Standort in der Wüste der Arabischen Emirate hatte das Künstlerpaar oft besucht. Autorin/Autor: Gaby Reucher



Flucht aus Prag in den Westen

In Prag spüre man die westliche Brise, ließ Christo seinen Bruder wissen. Doch er blieb nicht dort, es trieb ihn gen Westen. Er tat sich mit einigen Ärzten zusammen, gemeinsam bestachen sie einen Zollbeamten. Es war ein kalter Januartag im Jahr 1957, als sie sich in verplombten Waggons versteckten. Die Angst, verraten zu werden, endete erst, als sie sicher in Österreich angekommen waren. Der junge Bulgare suchte in Wien einen Freund seines Vaters auf – und aus Hristo Jawascheff wurde Christo, der freie Künstler.

Die Staatssicherheit und die bulgarische Gesellschaft

In Christos Akte, ausgestellt von der bulgarischen Staatssicherheit, wurde nach seiner Flucht lediglich vermerkt: "Er wird nicht vor Gericht gestellt, weil er keine materiellen Werte im Land besitzt." Niemand sprach über den Flüchtigen, weder die Kollegen aus der Kunstszene noch die Familie. "Die Menschen hatten Angst, über ihn zu sprechen," erinnert sich sein Bruder. "Einmal traf mich eine Mitschülerin von Christo und fragte, was mein Bruder mache. Meinst Du Christo? Nein, dein anderer Bruder, Stefan."

Als Christo und seine Frau Jeanne-Claude 1985 die Brücke Pont Neuf verpackten, bekam die bulgarische Öffentlichkeit nichts davon mit. In seiner Akte taucht dazu lediglich eine Notiz des Korrespondenten der Bulgarischen Nachrichtenagentur BTA mit dem Vermerk "für interne Nutzung" auf.

In Bulgarien wurden Christo lange totgeschwiegen - niemand kannte seine verhüllte Pont Neuf

Ein Vierteljahrhundert musste vergehen und das kommunistische Regime fallen, damit über Christo in seinem Geburtsland gesprochen wird. Er selbst redete nur selten über seine Jugend in Bulgarien, sprach nur ungern in seiner Muttersprache. Die Umstände seiner Kindheit, die Unmöglichkeit, seine Eltern zu Grabe zu tragen und sich zu verabschieden, hatten ihn sprachlos gemacht, sprachlos über seine Heimat, die nie eine für ihn war.

Jetzt starb Christo im Alter von 84 Jahren in seiner Wahlheimat New York.