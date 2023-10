Konflikte Palästinensische Gebiete

Was unterscheidet Waffenruhe von Waffenstillstand?

Clare Roth | Jan D. Walter

28.10.2023 28. Oktober 2023

Die UN fordern in ihrer jüngsten Resolution zum Nahost-Konflikt eine "sofortige Waffenruhe". Was bedeutet das genau? Und was ist der Unterschied zu einem Waffenstillstand?