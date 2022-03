Die UN-Vollversammlung ist die Vertretung der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Normalerweise tritt sie jährlich im September am UN Hauptquartier in New York zusammen. Nur selten kam es zu Dringlichkeitssitzungen.

Solche Dringlichkeitssitzungen wie in der Sueskrise 1956, im Sechstagekrieg 1969 oder beim Russischen Überfall auf die Ukraine 2022 können aber innerhalb von 24 Stunden einberufen werden, wenn der UN-Sicherheitsrat sich nicht einigen kann, Aktionen zu ergreifen, um den internationalen Frieden zu bewahren.