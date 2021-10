Weiterer heftiger Vulkanausbruch auf La Palma

In der vergangenen Nacht hat es eine neue Explosion des Vulkans auf La Palma gegeben. Anschließend stürzte nach Angaben des Kanarischen Vulkanforschungsinstituts Involcan ein mächtiger Lavafluss bei Tacande einen Weg herunter, der zuvor durch frühere Ströme geschaffen worden war. Dadurch wird die glutrote Lava dicker und kühlt sich ab, je weiter sie nach unten kommt. Involcan spricht in einem Tweet von einer sehr explosiven Aktivität.

Der neueste Strom sei mittlerweile in die bereits vorhandene Lavazunge übergegangen und bilde eine dicke, mehr als 1200 Grad Celsius heiße Masse.

Insgesamt geben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Vulkaninstituts allerdings teilweise Entwarnung: Die Lavaströme am Hang des Cumbre Vieja befänden sich aktuell in einer Phase der "Stabilität und Langsamkeit".

Verheerende Schäden durch Lava

Wer auf vulkanischen Inseln wie den Kanaren lebt, weiß oder sollte wissen, wie eng die Entstehung der Insel, die besondere Fruchtbarkeit, aber auch die Risiken mit den darunter schlummernden Vulkanen verbunden sind. Vulkane können Jahrhunderte, Jahrtausende ruhen und dann urplötzlich erwachen.

Jeder Ausbruch verändert die Inseln, Lava- und Ascheschichten bedecken große Gebiete. Unter dem erkalteten Lavastrom wächst kurz nach dem Ausbruch erst einmal nichts mehr. Die ersten Auswirkungen der Lava auf die maritime Flora und Fauna seien "verheerend", sagte Fernando Tuya, Experte für Biodiversität und Umweltschutz an der Universität Las Palmas de Gran Canaria. Organismen, die unter der Lava begraben werden, sterben demnach sofort. Und es wird Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis sich auf der erkalteten Lava wieder neue Pflanzen ansiedeln.

Alles unter Asche: Der Bananenanbau auf La Palma ist neben dem Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige.

Für die Wirtschaft der 85.000-Einwohner-Insel bedeutet der Vulkanausbruch schwere wirtschaftliche Verluste. So zerstörte die Lava zahlreiche Bananen-Plantagen, die zu den Haupteinnahmequellen der Kanareninsel zählen.

Inzwischen wurden nach Angaben des Geographischen Instituts IGN 1.956 Gebäude zerstört und 60 wurden als teilweise beschädigte oder gefährdete Gebäude eingeordnet.

Neue Landzunge entstanden

Und mehr als 760 Hektar sind von einer meterdicken Schicht Lava bedeckt, davon entfallen 228,09 Hektar auf Anbaufläche (128 Hektar Bananenplantagen, 52 Weinberge und 19 auf Avocados). Das entspricht 1064 Fußballfeldern (die für solche Vergleiche gerne bemüht werden).

An der Westküste, wo die glühende Lava in den Atlantik fließt, wächst die neu entstandene Landzunge aus geschmolzenem Gestein immer weiter. Und damit wächst auch die Insel immer weiter.

Die neue Landzunge an der Westküste wächst weiter in Meer hinaus

Auch wenn die ersten Auswirkungen der Lava auf die maritime Flora und Fauna "verheerend" seien, so Fernando Tuya, Experte für Biodiversität und Umweltschutz an der Universität Las Palmas de Gran Canaria, könne das Ereignis auf lange Sicht jedoch "bereichernd" sein. "Die Lava wird einen Felsen bilden, der Nährboden für eine Reihe von Meerestieren sein wird, die ihn in drei bis fünf Jahren besiedeln können", so Tuya.

Fruchtbare Lava

Ein besiedelter Meeresboden ist für die Menschen, die jetzt ihr Hab und Gut verloren haben, sicherlich nur ein schwacher Trost. Aber es hat einen guten Grund, warum sich Menschen immer wieder am Fuße und an den Hängen von noch aktiven Vulkanen ansiedeln und das Risiko eines Ausbruchs in Kauf nehmen. Denn die Lava macht die Böden ungewöhnlich fruchtbar, weil die ausgeworfene Asche wichtige Pflanzennährstoffe enthält.

Entstanden sind die Kanarischen Inseln offenbar durch einen einen "Hotspot" im Erdmantel

Lavaasche ist reich an Phosphor, Kalium und Calcium, und sie speichert Wasser. Es wird nicht lange dauern, dann werden die Pflanzen so viele Nährstoffe finden, dass sich auf dem Gestein schon bald eine dünne Bodenschicht bildet. Die Lavaasche wirkt also wie ein Dünger, der satte Ernteerträge verspricht.

Deshalb gibt es auf La Palma die riesigen Bananenplantagen. Auf etwa 3.000 Hektar werden jährlich mehr als 100.000 Tonnen Bananen produziert. Damit ist der Bananenanbau auf La Palma neben dem Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige.

Leben auf dem Hotspot

Entstanden sind die Kanarischen Inseln offenbar durch einen einen "Hotspot" im Erdmantel, das heißt der Erdmantel ist an dieser Stelle besonders heiß. Reibt die Erdkruste, hier die Afrikanische Platte, über solch einen "Hotspot", dringt ein neuer Vulkan durch die Erdkruste. Dies geschah vor etwa 2 bis 4 Millionen Jahren rund 4000 Meter tief im Atlantik.

Vor rund 1,7 Millionen Jahren erreichte der sich auftürmende Schildvulkan die Meeresoberfläche und ließ die Insel La Palma als zweitgrößte Kanaren-Insel entstehen. Noch heute kann man auf La Palma die beiden unterschiedlichen Vulkankomplexe sehen. Im Norden liegt der alte mächtige Schildvulkan mit der Caldera de Taburiente, und im Süden liegt die geologisch wesentlich jüngere und jetzt so aktive Cumbre Vieja-Vulkankette.

Durch die gewaltigen Eruptionen ist die Vulkaninsel heute an der höchsten Stelle 2436 Meter hoch, schon das ist beeindruckend. Aber unter der Wasseroberfläche fällt La Palma im Westen bis auf 4000 Meter Tiefe ab. Damit ist der gesamte Vulkankomplex mit einer Gesamthöhe von mehr als 6400 Metern Höhe einer der höchsten Vulkan weltweit.

