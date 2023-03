Von Rekord zu Rekord: Das Phänomen Apache 207

Manche Arbeitsaufträge erweisen sich als überraschend kompliziert. Der deutsche Rapper Apache 207 eilt von Rekord zu Rekord, gerade hat sein 2019 veröffentlichter Song "Roller" Platz eins in den deutschen Charts übernommen - und dabei im Vorbeigehen Whams "Last Christmas" überholt, der so lang wie kein anderer Hit die Charts anführte. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass auch sein neuester Song "Breaking Your Heart" zum Chart-Stürmer wird. Am 31.03. wurde er nach typischer Apache-Art um Mitternacht veröffentlicht - die Single ist ein Vorbote für sein drittes Studioalbum, das im Juni 2023 erscheint.

Versuch einer Annäherung an die Musik von Apache 207

Wir haben beschlossen, uns das "Phänomen Apache 207" einmal näher anzusehen Die Zahl der Hip-Hop-affinen Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion ist zwar überschaubar - zwei von ihnen haben trotzdem eine Annäherung versucht: Torsten Landsberg, Kultur-Autor bei der DW, der bei seiner ersten Rap-Begegnung mit Public Enemy dachte "Die können ja gar nicht singen!?". Und Katharina Schantz, DW-Volontärin, die den Apache-Hype in Mannheim von Anfang an aufgesogen hat, mit Techno allerdings mehr anfangen kann als mit Rap.

Los ging es für die beiden mit stundenlangem Apache hören in Dauerschleife - ihre währenddessen und anschließend gewonnenen Erkenntnisse teilen sie uns nachfolgend mit.



Torsten Landsberg: Da ist der omnipräsente Einsatz von Auto-Tune, einer digitalen Tonhöhenkorrektur. Ursprünglich gedacht, um stimmliche Schwächen auszugleichen und Gesang zu perfektionieren, wird der Effekt inzwischen flächendeckend als Stilmittel eingesetzt. Wer Auto-Tune nicht mag, hat es momentan nicht leicht im deutschsprachigen Rap.

Apache feiert sich selbst - aber selbstironisch

Etwas Gangster-Attitüde taucht in den Texten auf, Apache feiert sich standesgemäß selbst, nicht frei von Selbstironie - was schon mal sympathisch ist in einem Genre, das erstaunlich humorlos sein kann. Konsequent unironisch unterlegt sind Rap und Gesang dagegen von Eurodance, einem in den 1990er-Jahren erst sehr erfolgreichen und dann ebenso schnell verpönten Gemisch aus Pop, Dance und Techno. Ganz bestimmt partytauglich, aber irgendwie seltsam. Ist Apaches Aufstieg zum Superstar damit schon erklärt?

Mit dem Song "Komet" und Panikrocker Udo Lindenberg landete Apache 207 einen Nummer-1-Hit

Katharina Schantz: Ich glaube, genau die Mischung macht's. Ich bin definitiv nicht Hip-Hop-affin, aber Apache holt mich zu 100 Prozent ab. Das geht nicht nur mir so, sondern quasi allen Altersklassen: Gen Z, Millennials, aber auch Babyboomern und sogar meinen Großeltern. Warum? Stars sind sympathisch, wenn sie authentisch wirken. So ist das bei Apache. Ich kann mich mit ihm identifizieren, auch wenn seine Welt nicht meine Welt ist.

Seine Texte wirken asozial und haben diese No-Fucks-Given-Mentalität. Apache beleidigt "Pisser" und singt vom Leben am Limit, von Lamborghinis und Versace-Schuhen. In guter Rap-Manier flext er mit seinem Reichtum, fügt aber sofort hinzu: "Bet zu Gott, wenn das Geld uns verändert / Dann lass uns ein Leben lang arm".

Er manifestiert sozusagen seine Bodenständigkeit, als habe er Angst, dass sie ihm eines Tages abhanden kommt. Damit katapultieren mich seine Texte in ein anderes Universum, sie sind aber trotzdem reflektiert. Deswegen überfordert er mich nicht. Apache (die Kunstfigur) ist selbst überfordert vom stressigen, schnellen Leben. Das macht ihn nahbar und, um im Slang zu bleiben, "real".

Apaches erste Tour war innerhalb weniger Minuten ausverkauft

Krasse Großeltern hast du! "Kunstfigur" ist ein gutes Stichwort, weil es das ständige Spannungsfeld zwischen Alter Ego und Authentizität aufgreift. Man kann es überzogen finden, aber im Hip-Hop ist Glaubwürdigkeit immer noch eine harte Währung, und Apache weiß das natürlich. Sein Image ist perfekt inszeniert: Er lässt Amazon eine Doku drehen, die keine Doku ist, sondern ein Werbefilm - weil sie nichts zeigt, was er nicht will. Er suggeriert Nähe, ohne etwas preiszugeben. Das ist schon ziemlich perfektes Marketing.

Ich finde nur diese Statussymbole - dicke Autos, Zigarre, Frauen, die Schönheitsklischees entsprechen - ziemlich ausgekaut, das sind Objekte aus der Mottenkiste. Punktuell bricht Apache damit, wenn er Roller fährt, nur sitzt dann eben doch eine "Bitch like Barbie" hinter ihm. Unterm Strich bleiben Stilmittel des sogenannten Gangsta- oder Straßenrap. Alles cool, nichts dagegen. Nur dieser Übererfolg erschließt sich mir nicht: Über zwei Milliarden Streams, elf Songs auf Platz eins der Charts.

"'BRMM BRMM' - das ist einfach funny"

Klar, er verwendet die üblichen Motive. Die meisten Künstlerinnen und Künstler, die in die Charts klettern, erfinden das Rad nicht neu, auch nicht Apache. Aber er bringt da seine eigenen Facetten rein. Zum Beispiel die Selbstironie, von der Du anfangs gesprochen hast. Kein ernsthafter Rapper würde sich auf besagten Roller setzen und "BRMM BRMM"-Geräusche machen. Das ist einfach funny.

Apache ist auch ziemlich gut im RAP-resenten. Sein nächstes Album heißt "Gartenstadt". Dort ist er aufgewachsen, in einem trostlosen Bezirk von Ludwigshafen - für viele die "hässlichste Stadt Deutschlands".

Zur Herkunft bekennen, ein bisschen Lokalpatriotismus, das ist wichtig im Genre - Apache weiß auch das. Aber er geht noch einen Schritt weiter und singt ständig von seiner Mama, die ihm auch seinen Künstlernamen gegeben hat. Das hat Charisma und ist ein bisschen süß. Und die Leute feiern das.

Ein Künstlername, von dem niemand weiß, was er bedeutet - so schön geheimnisvoll... Auf welchen Anspieltipp einigen wir uns jetzt?

Ein Track zum Einsteigen ist sicher das Mash-up "Wham! - Last Christmas & Apache 207 - Roller". Kurios, dass es ausgerechnet die beiden Tracks vereint, die am längsten in den deutschen Charts platziert sind.