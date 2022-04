Von Kabul nach Berlin: Hamed und die Mode

Hamed ist ein Weltbürger. Geboren ist er in Afghanistan, aufgewachsen im Iran, studiert hat er in Indien - und ging dann freiwillig zurück nach Kabul, um dort "Modelstan" zu gründen: eine Modelagentur, die Mode, Tanz, Leichtigkeit nach Afghanistan bringen will.



Doch mit der Machtergreifung der Taliban ist der Traum vorbei - Frauen, die ihren Körper präsentieren, sind für die selbsternannten Sittenwächter eine Schande, gelten als Prostituierte. Im Herbst schaffte es Hamed nach Pakistan - und wenig später nach Deutschland, wo er seitdem jeden Abend einen Deutschkurs besucht und davon träumt, hier nun eine neue Agentur für Mode und Choreographie auf die Beine zu stellen.



Hört sich mehr oder minder aussichtslos an? Dann kennt man Hamed nicht. Er fühlt sich zu Großem berufen, und wer ihm einmal begegnet ist, hat daran keinen Zweifel. Eine Reportage von Vanessa Juercke.





Sendezeiten:



DW Deutsch

SA 23.04.2022 – 07:30 UTC

SA 23.04.2022 – 09:15 UTC

SA 23.04.2022 – 21:15 UTC

SO 24.04.2022 – 05:30 UTC

SO 24.04.2022 – 16:45 UTC

MO 25.04.2022 – 00:45 UTC

MO 25.04.2022 – 10:45 UTC

DI 26.04.2022 – 12:15 UTC

DI 26.04.2022 – 23:45 UTC

MI 27.04.2022 – 14:45 UTC

DO 28.04.2022 – 18:45 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 23.04.2022 – 05:45 UTC

SA 23.04.2022 – 21:15 UTC

SO 24.04.2022 – 16:45 UTC

MO 25.04.2022 – 00:45 UTC

MO 25.04.2022 – 10:45 UTC

DI 26.04.2022 – 12:15 UTC

DI 26.04.2022 – 23:45 UTC

MI 27.04.2022 – 14:45 UTC

DO 28.04.2022 – 18:45 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3