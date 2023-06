Auch Diven in Not werden im V&A gezeigt: Machtkämpfe, Verleumdungen und vor allem die tragischen Erfahrungen der Ikone Marilyn Monroe: "Hollywood ist ein Ort, an dem sie dir 1000 Dollar für einen Kuss und 50 Cent für deine Seele zahlen", wird sie zitiert. Im Zentrum des Diven-Kult steht nicht nur mehr das Talent allein, sondern auch das Privatleben mit intimen Einblicken.