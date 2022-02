Vinzenz Geiger: Aus der Corona-Isolation zum Gold

Die Olympischen Spiele in Peking hatten für Vinzenz Geiger nicht gerade nach Plan begonnen. Der nordische Kombinierer wurde als enge Kontaktperson seines Teamkollegen Eric Frenzel eingestuft, der bei der Einreise positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die Folge: Geiger musste, obwohl negativ getestet, die vergangenen Tage in Isolation verbringen. Zum Wettbewerb aber durfte der 24-Jährige aus Oberstdorf antreten - im Gegensatz zum dreimaligen Olympiasieger Frenzel. "Das war alles ein Riesenscheiß", sagte Geiger im ZDF. "Ich habe alleine in meinem Zimmer gesessen, und viel Zeit damit verbracht, mit meiner Freundin zu telefonieren."

Erster großer Einzeltitel

Im Rennen in Zhangjiakou aber war Geiger vom Corona-Verdruss nichts anzumerken. Nach dem Skispringen von der Normalschanze lag er als Elfter in Lauerstellung. Mit einem Rückstand von knapp anderthalb Minuten startete Geiger in die Loipe und schloss schnell zur Spitzengruppe auf. An der letzten Steigung kurz vor dem Ziel griff er an. Geiger holte noch einmal alles an Kraft heraus, was ihm am Ende der zehn Kilometer in der Loipe noch geblieben war, und sprintete als Erster über die Ziellinie. "Ich habe mich heute einfach gut gefühlt", sagte Geiger. "Besser geht es nicht."

Eric Frenzel meldete sich via Instagram aus der Quarantäne. "Wie geil! Ich gratuliere dir. Was für ein Hammer-Rennen!" Für Geiger war es der zweite Olympiasieg, aber der erste große Einzeltitel. Vor vier Jahren, bei den Spielen in Pyeongchang in Südkorea, hatte er Gold mit dem deutschen Team gewonnen.

Mit guter Form zu Olympia

Mit acht Jahren begann Geiger mit dem Skispringen, mit zwölf wechselte er zu den nordischen Kombinierern. 2017 wurde er Juniorenweltmeister. Bei den Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld und 2021 in seinem Heimatort Oberstdorf gewann er jeweils Silber mit dem deutschen Team. Dass er in Topform zu den Olympischen Spielen reiste, hatte Geiger mit zwei Weltcup-Einzelsiegen im Januar bewiesen.

Der Berufssoldat ist übrigens nur entfernt mit Skisprung-Weltmeister Karl Geiger verwandt, der wie er aus Oberstdorf kommt. Das Abitur machte der frisch gebackene Olympiasieger Vinzenz Geiger in einem Jahrgang mit der Skisprung-Silbermedaillengewinnerin von Peking Katharina Althaus. Beim nächsten Klassentreffen gibt es also einiges zu feiern.