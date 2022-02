Peking 2022: Eric Frenzel positiv auf Corona getestet

"Das wäre für einen Sportler der Super-Gau", so hatte Eric Frenzel bei der Einkleidung des deutschen Olympia-Kaders im vergangenen Herbst gegenüber der DW das Szenario bezeichnet, bei den Olympischen Winterspielen positiv auf das Coronavirus getestet zu werden. Nun ist genau das eingetreten. Der dreimalige Olympiasieger in der Nordischen Kombination gehörte nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) zu den sechs Mitgliedern des deutschen Teams, die nach der Einreise nach China positiv getestet wurden. Auch ein weiterer Coronatest bei Frenzel sei positiv ausgefallen, ebenso bei seinem Teamkollegen Terence Weber. "Die vier weiteren Verdachtsfälle aus den Teilmannschaften Skeleton und Eishockey haben sich nach zwei Re-Tests nicht bestätigt", teilte der DOSB mit.

In Quarantäne, Freitesten möglich

Frenzel und Weber befinden sich im Quarantänehotel. Um sich freitesten zu können, müssen zwei PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden negativ ausfallen. Die Wettkämpfe der nordischen Kombinierer starten am 9. Februar mit dem Einzelwettbewerb von der Normalschanze, in der zweiten Olympia-Woche stehen dann noch die Einzelkonkurrenz von der Großschanze (15.2.) und der Teamwettbewerb (17.2.) auf dem Programm. Vor Frenzel und Weber war bereits Eiskunstläufer Nolan Seegert positiv getestet worden.

Sechs olympische Medaillen

Der 33 Jahre alten Frenzel gehört zu den erfolgreichsten deutschen Wintersportlern der vergangenen Jahre und zählt damit auch zu den größten Medaillenhoffnungen des deutschen Teams in Peking. Für den nordischen Kombinierer sind es bereits die vierten Olympischen Winterspiele.

Bisher sammelte er sechs Medaillen: In Vancouver 2010 gewann er mit dem Team Bronze, in Sotschi 2014 wurde er Olympiasieger im Einzel und holte Silber mit der Mannschaft, in Pyeongchang Gold im Einzelwettbewerb von der Normalschanze und mit dem Team sowie Bronze im Einzel von der Großschanze. Außerdem wurde er bereits siebenmal Weltmeister und gewann zwischen 2013 und 2017 fünfmal in Serie den Gesamtweltcup.