Vergewaltigung: 30 Jahre Haft für US-Schauspieler Masterson

Die Ermittlungen liefen seit fünf Jahren, die Vorwürfe wogen schwer: Danny Masterson soll mehrere Frauen vergewaltigt haben. In zwei Fällen wurde er bereits im Mai schuldig gesprochen. Nun fiel das Urteil.

Wegen Vergewaltigung ist der US-Schauspieler Danny Masterson ("Die wilden Siebziger") von Richterin Charlaine Olmedo in Los Angeles zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Eine Geschworenenjury hatte den 47-Jährigen im Mai für schuldig befunden, zwei Frauen im Jahr 2003 vergewaltigt zu haben. In einem dritten Fall konnte sich die Jury aber nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen.

Unter den Klägerinnen war auch eine frühere Freundin des Schauspielers. Die Frauen beschrieben ähnliche Umstände, wonach Masterson sie in seinem Haus betäubt und dann vergewaltigt habe.

Masterson (rechts) wirkte von 1998 bis 2006 in der Erfolgsserie "Die wilden Siebziger" mit Bild: Cinema Publishers Collection/IMAGO

Ein erster Prozess gegen Masterson war im vergangenen November ergebnislos verlaufen, weil sich die damaligen Geschworenen in keinem der drei Fälle auf ein einstimmiges Urteil einigen konnten. Die Anklage rollte den Fall daraufhin neu auf.

Welche Rolle spielte Scientology?

Masterson hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und auf "nicht schuldig" plädiert. Alle sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen, beteuerte der Schauspieler im Verlauf des Prozesses. Seine Anwälte hatten keine Zeugen aufgerufen. Bereits 2017, als die Vorwürfe gegen Masterson öffentlich wurden, hatte der Streamingdienst Netflix seinen Auftritt in der Serie "The Ranch" beendet.

In dem Verfahren wurde auch die umstrittene Scientology-Organisation angesprochen. Masterson ist ein prominentes Mitglied, zeitweise gehörten auch die Klägerinnen der Organisation an. Während des Prozesses erklärten die Frauen, sie seien von Scientology davon abgehalten worden, sich an die Polizei zu wenden.

rb/wa (AP, dpa Reuters)