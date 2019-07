USA nach Sieg gegen England im Finale der Frauen-WM

ENGLAND - USA 1:2 (1:2)

--------

Die Fußballerinnen aus den USA haben das Finale der Weltmeisterschaft in Frankreich erreicht. Der Titelverteidiger bezwang am England in Lyon in einem hochklassigen Halbfinale mit 2:1 (2:1) und trifft im Endspiel am kommenden Sonntag (17.00 Uhr MESZ, ab 16:45 Uhr im DW-Liveticker) entweder auf Europameister Niederlande oder Deutschland-Bezwinger Schweden. Vor fast 60.000 Zuschauern im Stade de Lyon erzielten Christen Press (10. Minute) und Alex Morgan (31.) an ihrem 30. Geburtstag die Tore für den Rekord-Weltmeister. Ellen White (19.) traf zwischenzeitlich für England zum 1:1 (19.).

Bei den USA stand die eigentliche Kapitänin Megan Rapinoe nicht auf dem Feld. Ob sie verletzt war oder eine taktische Maßnahme der Grund war, war bis zum Abpfiff nicht bekannt. Nach dem Spiel klärte sie auf, dass sie nach einem leichten Ziehen im Oberschenkel im Finale wieder einsatzbereit sein wird.

Die Engländerinnen, die nach einer Gelb-Roten Karte für Millie Bright die letzten Minuten in Unterzahl spielen mussten, vergaben einen Elfmeter zum 2:2 (83.). Zuvor wurde ein Treffer von White nicht anerkannt, weil die Torjägerin knapp im Abseits gestanden hatte (67.). In beiden Situationen griff der Videoschiedsrichter ein.

Spiel verpasst? Dann können Sie hier noch einmal alle wichtigen Szenen im DW-Liveticker nachlesen.

--------

ABPFIFF

90. Minute + 7: Dunn blockt Bronze , Lloyd läuft mit dem gewonnen Ball in die englische Hälfte und holt einen Freistoß raus.

90. Minute + 6: Zu schwach, zu überhastet. Moore versucht es mit einem Weitschuss, der weit daneben geht. Naeher lässt sich Zeit.

90. Minute + 5: Morgan geht mit dem Ball am Fuß erneut in Richtung Eckfahne. Es geht nur noch darum, die Uhr runterzuspielen. Bislang funktioniert es.

90. Minute + 4: Wie bitter! Stokes fällt beim Einwurf der ball aus Hand. Falscher Einwurf, der Ball geht an die USA.

90. Minute + 3: England läuft ein wenig die Zeit davon. Die USA stehen jetzt mit acht Spielerinnen hinten drin. Lloyd und Morgan lauern vorne.

90. Minute + 1: Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit!

89. Minute: WECHSEL ENGLAND: Daly geht und macht GEORGIA STANWAY Platz.

89. Minute: Die USA versuchen jetzt, das Spiel möglichst in Nähe der Eckfahne zu halten. Morgan zieht ein Foul. Wertvolle Zeit.

87. Minute: WECHSEL USA: ALI KRIEGER kommt für O'Hara.

86. Minute: England drückt jetzt und will den Ausgleich. Die US-Abwehr hat Mühe, den Ball zu klären. Schließlich beendet ein Foul von Bright an Morgan die Drangphase. Bitter: Bright hatte schon Gelb. Daher: GELB-ROTE KARTE gegen MILLIE BRIGHT.

84. Minute: ELFMETER VERSCHOSSEN: Kein Tor für England, weil STEPH HOUGHTON vergibt. Was für eine Dramatik! Der Schuss war nicht sehr platziert und ging flach nach links. Da hatte Naeher keine große Mühe. England und die Elfmeter...

83. Minute: NACH VAR-ENTSCHEIDUNG ELFMETER FÜR ENGLAND. GELBE KARTE gegen BECKY SAUERBRUNN.

81. Minute: Die Schiedsrichterin konferiert mit den Videoschiedsrichtern und checkt nun am Monitor, ob der Faller von White ein Elfmeter war. Sauerbrunn hatte White mit dem Knie am Schussbein berührt.

80. Minute: WECHSEL USA: und das Stadion tobt. CARLI LLOYD kommt für Heath ins Spiel.

79. Minute: White verpasst wenige meter vor dem Tor den Ball. Sie tritt ein Luftloch und sinkt zu Boden. Aber das war allenfalls ein Mini-Rempler. Kein Foul - und kein Ausgleich für England.

77. Minute: Unterbrechung vorbei: Heath kann weiter machen, allerdings wartet die Schiedsrichterin sehr lange, bevor sie Heath wieder aufs Feld lässt. Jill Ellis ist stocksauer.

76. Minute: Heath sitzt auf dem Boden und muss behandelt werden. Die Teams nutzen die Pause, um zu trinken und sich weitere taktische Anweisungen der Coaches abzuholen.

71. Minute: WECHSEL ENGLAND: JADE MOORE kommt für Walsh.

69. Minute: VAR-ENTSCHEIDUNG: KEIN TOR WEGEN ABSEITS ELLEN WHITE.

67. Minute: ⚽ TOR für ENGLAND durch ELLEN WHITE. Scott spielt einen Pass von Walsh direkt weiter und White schließt im 1-gegen-1 ab. Der Videoschiedsrichter prüft eine mögliche Abseitsposition.

67. Minute: Heath schlenzt den Freistoß auf den langen Pfosten, aber Telford hat keine Probleme, den Ball zu fangen.

66. Minute: Daly stoppt O'Hara recht robust am rechten Strafraumeck. Es gibt Freistoß. Gute Position.

65. Minute: WECHSEL USA: SAMANTHA MEWIS ersetzt Lavelle.

63. Minute: Heath dribbelt sich im Strafraum fest und bekommt keine Flanke mehr hin, weil Stokes geschickt den Weg zustellt. Es gibt Abstoß.

60. Minute: Riesenfehler von Telford, die einen Pass direkt in die Füße von Press spielt. Die US-Stürmerin dreht sich kurz, zielt dann von der Strafraumgrenze auf den langen Pfosten, doch der Ball geht vorbei.

58. Minute: WECHSEL ENGLAND: Mead geht runter und macht FRANCESCA KIRBY Platz. Die Neue startet direkt mal einen Lauf auf dem rechten Flügel und schlägt eine Flanke, die aber keine Abnehmerin findet.

53. Minute: Wieder das Duell zwischen Press und Bronze. Press ist zunächst vorbei, nach dem nächsten Haken kommt aber das lange Bein von Bronze, und die Engländerin klärt den Ball.

50. Minute: Eine Freistoßflanke von rechts kommt lang an den zweiten Pfosten des US-Tores. Bright legt mit dem Kopf ab, dann ein Schuss mit dem Rücken zum Tor, und Naeher fasst zu, bevor der Ball über die Linie geht.

47. Minute: GELBE KARTE gegen LINDSEY HORAN nach einem Foul an Bronze.

46. Minute: Weiter geht es. Beide Teams machen mit der Startelf weiter.

HALBZEITPAUSE

45. Minute + 1: Eine Minute Nachspielzeit gibt es.

45. Minute: Bronze fängt einen Ball ab, treibt ihn über rechts nach vorne und holt gegen Dunn eine Ecke raus. Die Ecke kommt, Scott köpft in Rücklage und verzeiht weit nach links.

41. Minute: Nach einem Zweikampf liegt Jill Scott am Boden. Neville beschwert sich und fordert eine Gelbe Karte, jedoch hat Scott sich am Hinterkopf ihrer Gegnerin gestoßen. Keine Karte daher.

40. Minute: GELBE KARTE gegen MILLIE BRIGHT, die Morgan beim Zweikampf mit der Hand im Gesicht erwischt. Der anschließende Freistoß segelt in den Strafraum. Horan köpft, der Ball geht aber links daneben.

35. Minute: Ertz dreht sich einmal um sich selbst und schickt einen Weitschuss vom Strafraumeck auf die Reise. Etwas zu hoch gezielt.

33. Minute: Walsh zwingt Naeher mit einem Weitschuss zu einer Glanzparade. Sie muss sich aber ganz schön strecken, um den Ausgleich zu verhindern.

31. Minute: ⚽ TOR für die USA durch ALEX MORGAN. Eine angeschnittene Flanke von Horan senkt sich am Elfmeterpunkt. Morgan läuft ein und köpft unhaltbar ins Tor. Auch das "Geburtstagskind" hat jetzt sechs WM-Tore erzielt.

28. Minute: Querschläger von Sauerbrunn im eigenen Strafraum. Fast ein Eigentor, doch der Ball streicht knapp am langen Pfosten vorbei. Glück für die USA.

28. Minute: Bronze zieht von rechts nach innen, wird gestört und der Ball kommt zu Mead auf links. Doch die Außenspielerin rutscht beim Versuch eines Dribblings aus.

25. Minute: Beim Kopfballversuch wird Morgan von Bronze geblockt. Der Ball kommt an der Strafraumgrenze zu Lavelle, die direkt abzieht. Telford pariert gut.

22. Minute: Nach einem Konter der Engländerinnen stolpert White beim Zweikampf im Strafraum. Es gibt aber zurecht keinen Elfmeter.

19. Minute: ⚽ TOR für ENGLAND durch ELLEN WHITE. Nach einer Flanke von Beth Mead von links hält White den Fuß in den Ball und lenkt ihn mit Hilfe des Innenpfostens ins lange Eck. Sechster Turniertreffer von White, die natürlich wieder wie Anthony Modeste mit der Brille jubelt.

18. Minute: Bronze versucht es mit einem Vorstoß über rechts, doch Torschützin Press arbeitet stark nach hinten und stört den Angriff der Engländerin.

16. Minute: Lavelle versucht es mit einem Weitschuss aus 18 Metern, doch der Ball geht ein, zwei Meter über das Tor.

13. Minute: Wie fällt die Antwort der Engländerinnen aus? Momentan geben sie die Bälle im Spielaufbau zu leicht her.

10 Minute: ⚽ TOR für die USA durch CHRISTEN PRESS. Eine weite Flanke von rechts, geschlagen von Kelley O'Hara, segelt in den Strafraum, genau auf den Kopf von Press, die wuchtig köpft und Telford im Tor keine Chance lässt.

5. Minute: Christen Press streichelt einen Freistoß hoch in den 16er. Morgan springt, aber der Ball ist ein wenig zu hoch. Abstoß.

4. Minute: Doch direkt kommt die nächste Welle: Lavelle tunnelt eine Engländerin im Strafraum und schießt. Englands Keeperin Carly Telford pariert. Englands Defensive hat Mühe. Am Ende schießt Morgan über das Tor.

3. Minute: Tobin Heath greift über rechts an, Demi Stokes klärt zur Ecke für die USA. Die Ecke kommt gut vor das Tor, England kann aber klären.

ANPFIFF

20:58 Uhr: Die Hymnen sind gespielt und gesungen. US-Ersatz-Kapitänin Alex Morgan, die heute ihren 30. Geburtstag feiert, übernimmt die Aufgabe von Megan Rapinoe bei der Seitenwahl, England stößt an.

20:54 Uhr: 60.000 Zuschauer haben den Weg ins Stadion von Lyon gefunden und empfangen nun die beiden Teams und die Referees. Ein angemessener Rahmen für ein (hoffentlich) hochklassiges Halbfinale.

20:52 Uhr: So stellen US-Trainerin Jill Ellis und England-Coach Phil Neville auf:

20:49 Uhr: Eine große Überraschung gab es bei der Aufstellung der USA: Megan Rapinoe, mit fünf Treffern eine der treffsichersten Torjägerinnen der WM, steht nicht in der Startelf, sondern muss zunächst auf der Bank Platz nehmen - wenn sie überhaupt spielen kann. Beim Warmmachen war sie nicht aktiv dabei.

20:46 Uhr: Wer zieht ein ins Finale der Frauen-WM in Frankreich? Das erste Halbfinale zwischen England und Titelverteidiger USA verspricht auf jeden Fall schon einmal viel. Die Amerikanerinnen haben bisher eine sehr starke WM gespielt, und gleiches gilt auch für das Team von Phil Neville. Besonders das 3:0 im Viertelfinale gegen Norwegen war eine Demonstration dessen, was im Kader der Engländerinnen steckt.

20:45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!