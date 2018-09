US Open: Kohlschreiber verliert gegen Nishikori

Er hatte sich eine Menge vorgenommen. Er kannt seinen Gegner gut, und er hatte im Match gegen Alexander Zverev zuvor bewiesen, dass er ein taktisches Schlitzohr sein kann. Doch nun war für den deutschen Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Artikelbild) Endstation bei den US Open in New York. Gegen den japanischen Favoriten Kei Nishikori verlor Kohlschreiber 3:6, 2:6, 5:7. Es wurde nichts mit dem erhofften Einzug ins Viertelfinale.

Eine gar nicht so gute Leistung

Der Weltranglisten-34. aus Kitzbühel brauchte fast zwei Sätze, bis er ins Spiel fand und seine deutliche Fehlerquote reduzierte. Dem Japaner auf der anderen Seite reichte eine gar nicht so gute Leistung, den Deutschen bei etwa 30 Grad Celsius New Yorker Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit in Schach zu halten.

Schick, aber trotzdem durchgeschwitzt: Sieger Kei Nishikori in gedeckten Farben

Lediglich im dritten Satz vermochte es Kohlschreiber, seinen Gegner ein wenig in Bedrängnis zu bringen. Der 34-jährige ging in Führung. Doch der Deutsche, Zeit seiner Karriere mit allen guten Schlägen und Talenten gesegnet, schwächelte und "streute" immer wieder, verschlug also relativ einfache Bälle. Ein leichter vergebener Vorhandvolley ins Netz beim 2:2 war signifikant für das Match. Obwohl sich Kohlschreiber bemühte und einen Rückstand bis zum 5:5 aufholte - es war nicht sein bester Tag.

Damit ist der letzte deutsche Einzelspieler bei den US Open ausgeschieden. Aus Sicht der DTB-Delegation, deren Spitzenkräfte Barbara Rittner und Boris Becker zugleich als Kommentatoren für den hierzulande übertragenden Sender "Eurosport" arbeiteten, gab es damit schon bessere Turniere in 2018. Doch ein schöner Nebeneffekt der Niederlage beim Tennis ist: Nach dem Turnier ist vor dem (nächsten) Turnier.

Cibulkova auch ausgeschieden

Bei den Frauen hat sich unterdessen die Bezwingerin von Angelique Kerber, die Slowakin Dominika Cibulkova, in der vierten Runde verabschiedet. Cibulkova verlor gegen die US-Amerikanerin Madison Keys sehr deutlich, nämlich 6:1, 6:3.

ml/rb (dpa, SID, Eurosport)