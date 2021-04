US-Behörden empfehlen Aussetzung von Johnson & Johnson-Impfungen

Die US-Gesundheitsbehörden raten daher zu einer sofortigen Aussetzung von Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Die Arzneimittelbehörde FDA und das Seuchenzentrum CDC verwiesen in einer gemeinsamen Erklärung auf das Auftreten der seltenen Thromboseart in sechs Fällen.

Von Ende Februar in den USA zugelassen Impfstoff seien bislang mehr als 6,8 Millionen Dosen landesweit gespritzt worden. Für eine vollständige Immunisierung ist anders als bei andere Corona-Vakzinen bei demjenigen von Johnson & Johnson nur eine Dosis notwendig. Die sechs Sinusvenenthrombosen-Fälle seien zwischen 6 und 13 Tagen nach der Impfung aufgetreten. In drei Fällen sei zusätzlich eine Thrombozytopenie, also ein Mangel an Blutplättchen, gemeldet worden. Es handele sich um Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren.

Alle Fälle würden nun genauer untersucht. Bis ein Ergebnis vorliege, werde als Vorsichtsmaßnahme die vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit Johnson & Johnson empfohlen. Johnson & Johnson erklärte in einer ersten Stellungnahme, die Fälle seinen bekannt. Ein klarer kausaler Zusammenhang sei bislang nicht nachgewiesen worden. Im vorbörslichen Handel gab die Aktie des US- Pharmaunternehmens 2,1 Prozent nach. Zuerst hatte die "New York Times" von der Empfehlung berichtet.

ww/kle (dpa, afp, rtr)