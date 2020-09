Urlaub trotz Corona: In diese Länder können Touristen reisen

Langsam nähert sich die Sommersaison in Europa ihrem Ende. Vielerorts steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder an. Die Ländern wappnen sich mit neuen Regeln und Auflagen. Wo gilt Maskenpflicht? Wer muss zum Corona-Test? Welche Regionen werden zu Risikogebieten erklärt? Jedes Land beantwortet diese Fragen auf seine eigene Weise.

Deutschland

Im September gilt in Deutschland noch eine Testpflicht für alle Urlauber, die aus Risikogebieten zurückkommen. Teststationen wurden auf den meisten deutschen Flughäfen und an größeren Grenzübergängen eingerichtet. Bislang waren diese Tests kostenlos. Doch nach dem jüngsten Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern sollen diese kostenlosen Corona-Tests wegfallen. Voraussichtlich ab 1. Oktober müssen sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne begeben.

Spanien

Im Sommer hatten wieder zehntausende Deutsche auf ihrer Lieblingsinsel Mallorca und auf dem spanischen Festland Urlaub gemacht. Doch aktuell schnellen die Fallzahlen nach oben, vor allem in der Metropolenregion Madrid. Das Auswärtige Amt hat für ganz Spanien eine Reisewarnung ausgesprochen. Auch die Kanarischen Inseln wurden zum Risikogebiet erklärt.

Wer trotzdem nach Spanien will, muss vor der Reise ein Online-Formular ausfüllen, dann erhält man einen QR-Code, der bei der Einreise per Flugzeug vorzuweisen ist.

Im Land selbst gelten strenge Corona-Regeln: Das Nachtleben wird landesweit unterbunden, das Rauchen im öffentlichen Raum verboten, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, und Alkohol darf auch nicht mehr im Freien getrunken werden. Auf Mallorca bleiben die städtischen Strände und Parks zwischen 21 Uhr abends und sieben Uhr morgens geschlossen. Kneipen, Restaurants und Cafés dürfen nur noch die Hälfte der sonst üblichen Gästezahl empfangen.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Spanien Seit Jahren führt Spanien die Hitliste der Deutschen an. Am 21. Juni öffnen sich die Grenzen wieder für ausländische Touristen. Ob Mallorca (Foto), die Kanaren, die Costa del Sol oder die Costa Blanca - die spanischen Inseln und die Strände des Festlands passen zu den Vorlieben der Deutschen: Sonne, Strand und Badespaß.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Italien Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala steht Italien. Mal eben schnell über den Brenner und schon ist man am Gardasee (Foto) oder in der Bergwelt Südtirols, in den pulsierenden Metropolen Mailand, Venedig oder Rom. Kultur und Landschaft, gutes Essen und Gastfreundschaft - die Deutschen haben Italien in ihr Herz geschlossen. Seit dem 3. Juni ist die Einreise für EU-Bürger wieder möglich.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Türkei Für das drittliebste Urlaubsland der Deutschen gibt es noch kein grünes Licht. Die Bundesregierung hält die Reisewarnung für die Türkei weiter aufrecht, da die Infektionszahlen noch zu hoch sind. Der Badeurlaub in Antalya (Foto) oder die Städtereise nach Istanbul muss also noch warten.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Österreich Urlaub zwischen Gipfeln und Bergseen, dazu eine perfekte Infrastruktur. Österreich ist die ideale Destination für Familienurlauber und Wanderer. Besonders der Wanderurlaub dürfte in diesem Sommer einiges an Attraktivität gewinnen. Gastronomie und Hotels haben geöffnet, EU-Urlauber können seit dem 15. Juni wieder einreisen.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Griechenland Weiß und Blau sind die Farben des Landes. Das Inselarchipel der Ägäis mit Kreta, Rhodos, Santorini (Foto) oder Mykonos lockt mit Traumstränden und Sonnengarantie. Daneben gibt es zahlreiche antike Stätten zu entdecken, von denen die Akropolis in Athen die bekannteste ist. Deutsche Urlauber schätzen die enorme Vielseitigkeit des Landes. Seit dem 15. Juni können sie wieder einreisen.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Frankreich Deutschlands westlicher Nachbar landet auf Platz 6. Auch hier öffneten sich die Grenzen am 15. Juni. Am beliebtesten sind die Strände von der Atlantikküste bis ans Mittelmeer, von der Normandie bis an die Côte d’Azur. Besonders die Provence mit ihren Lavendelfeldern, Stränden und pittoresken Städten hat es den deutschen Urlaubern angetan.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Kroatien Die Küstenlinie der Adria mit ihren verträumten Buchten ist für Deutsche mit dem Auto zu erreichen. Was in diesem Sommer zu einem großen Vorteil werden kann. Die Angebote reichen vom klassischen Badeurlaub über Wanderungen, Tauchgänge oder Segeltörns bis zum Kulturtourismus. Kroatien hatte sich als eines der ersten Länder bereits im Mai für den Tourismus geöffnet.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Polen Deutschlands östliches Nachbarland wartet mit unberührter Natur und Badespaß an der Ostsee auf. Die polnische Ostseeküste ist stolze 788 Kilometer lang. Besonders die Wellness- und Strandhotels - wie hier in Sopot - warten auf die Rückkehr der deutschen Touristen, die seit dem 15. Juni wieder einreisen können.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Niederlande Die Niederlande gelten als familienfreundliche Destination. Besonders beliebt bei deutschen Urlaubern sind die Ferienparks (Foto). Auch der Campingurlaub in den Niederlanden hat eine gewisse Tradition. Ein Einreiseverbot für Deutsche gab es nie, sie müssen sich nur an die geltenden Auflagen halten und Einschränkungen in Kauf nehmen. Erst ab 1. Juli öffnen alle Ferienparks und Campingplätze.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Ägypten Den zehnten Platz belegt Ägypten. Die Reisewarnung der Bundesregierung wurde noch nicht aufgehoben. Noch sind auch die Landesgrenzen für ausländische Urlauber geschlossen. Vor allem Pauschaltouristen machen in dem Land auf dem afrikanischen Kontinent preiswerten Urlaub. Wann an Ferienorten wie Hurghada und Scharm el Scheich wieder Normalität einkehrt, ist ungewiss. Autorin/Autor: Anne Termèche



Frankreich

Auch in Frankreich steigen die Corona-Fallzahlen. Die Bundesregierung hat eine Reisewarnung für den Großraum Paris sowie weite Teile der französischen Mittelmeerküste rund um Marseille und Nizza ausgesprochen. Die Regionen Île-de-France und Provence-Alpes-Côte d'Azur werden auf der aktualisierten Liste des Robert Koch-Institutes als Risikogebiete geführt.

Die französische Regierung rief am 6. September sieben neue Corona-Risikogebiete im Land aus. Damit gelten nun 28 der 101 französischen Verwaltungsbezirke als "rote Zonen", wo das Virus "aktiv zirkuliert".

In Paris und vielen anderen Städten müssen Fußgänger und Radfahrer im Freien einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 135 Euro.

Die Basilika Sacre-Coeur ist das Wahrzeichen auf dem Montmatre, dem höchsten Berg von Paris

Landesweit gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln und in öffentlichen geschlossenen Räumen wie beispielsweise Geschäften und Markthallen eine generelle Maskenpflicht.

Tickets für viele Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm oder Louvre sind begrenzt, damit Besucher genügend Abstand halten können. Eintrittskarten müssen meistens vorab online reserviert oder gekauft werden.

Großbritannien

Reisende aus Deutschland und vielen anderen Ländern Europas können ohne Einschränkungen einreisen. Die Liste mit diesen "Reisekorridoren" wird ständig aktualisiert. Jeder Einreisende muss ein umfangreiches Online-Formular mit Kontaktdaten und Informationen zu früheren Reisezielen vorlegen.

Für Reisende aus anderen Staaten gilt weiterhin die Pflicht zur zweiwöchigen Quarantäne. Dazu gehören inzwischen wieder eine ganze Reihe europäischer Länder wie Spanien, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Österreich und Kroatien. Portugal hingegen gehört wieder zu jenen Ländern, aus denen eine quarntänefrei Einreise möglich ist.

Lange Strände, steile Klippen - Cornwall, eines der schönste Reiseziele in England

Innerhalb Großbritanniens bestimmt jeder Landesteil über seine eigenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. So gibt es auch unterschiedliche Regelungen zur Maskenpflicht. In mehreren Gebieten, etwa im Norden Englands, ist die Zahl der Neuinfektionen wieder in die Höhe geschnellt. Daher gibt es lokal begrenzte Kontaktbeschränkungen.

Griechenland

Die Einreise nach Griechenland aus den meisten EU-Staaten ist erlaubt. Die griechische Regierung hat aber nach gestiegenen Infektionszahlen umfangreiche Einschränkungen für zahlreiche Urlaubsregionen und Städte angeordnet, darunter sind auch die Hauptstadt Athen und die Hafenstadt Thessaloniki sowie einige Regionen auf Kreta. Dort sind Feiern, Partys, religiöse Feierlichkeiten und Wochenmärkte untersagt. Alle Tavernen, Bars und Diskos müssen um 24.00 Uhr schließen.

Reisende müssen sich mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich aufhalten werden. Zudem müssen alle über die Landesgrenzen einreisende Menschen einen negativen Corona-Test vorlegen, egal aus welchem Land sie stammen. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein.

Die Akropolis in Athen: 2019 besuchten 2,9 Millionen Menschen die antike Stätte

An den Stränden müssen die Sonnenschirme mindestens vier Meter voneinander entfernt stehen. Es gilt eine Maskenpflicht in allen geschlossenen Einrichtungen sowie auf den Fähren - auch auf den offenen Decks.

Österreich

Österreich hat wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Kroatien, Rumänien und Bulgarien die Grenzkontrollen verschärft. Zunächst führten die lückenlosen Kontrollen an den Grenzen zu chaotischen Verhältnissen, mittlerweile wird nur noch stichprobenartig kontrolliert. Bei einer Rückreise nach Deutschland müssen Urlauber, die aus diesen Risikogebieten kommen, ohne Zwischenstopp durch Österreich fahren. Es empfiehlt sich also, vorher noch in Slowenien zu tanken.

Generell gilt: Wer sich zehn Tagen zuvor in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten hat, muss für die Einreise nach Österreich einen negativen Test vorweisen oder in der Quarantäne nachholen.

Während der Sommersaison hat Österreich in einigen Touristenzielen sehr passable Übernachtungszahlen erzielt. Nun macht Kanzler Sebstian Kurz auch Hoffnung auf die Wintersaison: Der touristische Betrieb in den Skigebieten soll auch während der Corona-Pandemie möglich sein. Ein entsprechendes Konzept werde derzeit erarbeitet.

Ausfallen werden im bevorstehenden Winter jedoch die Après-Ski-Partys in der üblichen Form. Sie hatten Anfang 2020 in Ischgl stark zur Verbreitung des Coronavirus in Europa beigetragen.

Niederlande

Deutsche können problemlos einreisen. Aber für Spanien, Frankreich und Belgien wurden die Reisewarnungen verschärft. Wer aus diesen Ländern in die Niederlande einreist, soll für 14 Tage in Quarantäne.

Von den schnell zunehmenden Neu-Infektionen sind besonders Amsterdam und Rotterdam betroffen. Dort gelten auch die strengsten Regeln. An belebten Plätzen, Geschäften in der City und dem Rotlichtviertel muss eine Gesichtsmaske getragen werden.

Zusätzlich hat Amsterdam die Touristen aufgerufen, auf Besuche am Wochenende zu verzichten - aus Sorge vor einer zweiten Corona-Welle. Tagesgäste sollten ihren Besuch lieber auf Montag bis Donnerstag verschieben. Der Zustrom von Touristen hat so zugenommen, dass in dem Gedränge der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist. Dieser ist Pflicht, auch in Geschäften und an Stränden.

Belgien

Prinzipiell ist deutschen Touristen die Einreise nach Belgien erlaubt. Allerdings gibt es für einige deutsche Regionen strengere Auflagen. So müssen sich Reisende aus Ober- und Niederbayern, Arnsberg, Düsseldorf und Darmstadt in eine 14-tägige Quarantäne begeben, ein Corona-Test wird empfohlen.

Am Flughafen der Hauptstadt Brüssel wird mit Wärmekameras die Temperatur aller Passagiere gemessen. Bei mehr als 38 Grad kann die Einreise verweigert werden. Wegen steigender Corona-Fallzahlen sind in Belgien die Beschränkungen wieder verschärft worden. So gilt eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen mit viel Publikum sowie in Bussen und Bahnen, Museen und Geschäften. Gäste in Kneipen und Restaurants müssen Kontaktdaten hinterlassen. Einkaufen gehen darf man nur noch alleine und für maximal 30 Minuten.

Die Reisewarnung für Antwerpen wurde aufgehoben

Wegen eines deutlichen Anstiegs von Corona-Fällen rät das Auswärtige Amt vor touristischen Reisen nach Brüssel ab. Das bedeutet für heimkehrende Urlauber aus Brüssel, dass sie sich einem Coroantest unterziehen müssen. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sich Reisende in häusliche Quarantäne begeben. Die Reisewarnung für die Region Antwerpen wurde am 2. September von der Bundesregierung aufgehoben.

Schweiz

Die Schweiz ist offen für Besucher aus Deutschland. Aber wer sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss zehn Tage in Quarantäne. Dazu

gehört auch Spanien. Wer von dort mit Auto, Bus oder Bahn zurück nach Deutschland will, kann aber ohne weiteres die Schweiz durchqueren, bei später Ankunft sogar mit Übernachtung.

In der Schweiz selbst steigen die gemeldeten Infektionen seit ein paar Wochen wieder. Sie liegen gemessen an der Bevölkerung mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Städte sind besonders betroffen. Lange gab es nur Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber jetzt führen immer mehr Städte solche Vorschriften auch für Geschäfte ein. Museen und Restaurants sind mit Hygienevorschriften geöffnet, Bars und Nachtclubs teils auch.

Die Rialtobrücke zählt zu den Wahrzeichen in Venedig

Italien

Die Infektionszahlen stiegen zuletzt deutlich an, weswegen die italienische Regierung die Corona-Auflagen bis zum 14. Oktober verlängert hat. Sämtliche Diskotheken sind geschlossen, für alle öffentlichen Plätze gilt eine nächtliche Maskenpflicht.

Nichtsdestotrotz dürfen die meisten Urlauber aus der EU ohne Beschränkungen einreisen. Für Ankünfte aus Kroatien, Griechenland, Malta, Spanien, Bulgarien und Rumänien verhängte Rom wieder eine zweiwöchige Quarantänepflicht – sie gilt auch für Besucher aus Nicht-EU-Ländern.

Innerhalb Italiens darf man sich ungehindert fortbewegen. In Geschäften, Zügen oder anderen geschlossenen Räumen gilt bis in den September hinein Maskenpflicht. Größere Ansammlungen sind verboten, stehen die Leute zu eng zusammen und trinken auf der Piazza, greift die Polizei häufig ein.

An Stränden müssen Distanzregeln eingehalten werden. In den Bars und Restaurants haben viele Wirte ihre Tische fast komplett nach draußen gestellt.

Mailand: Kulturtourismus in Corona-Zeiten Nur mit Temperaturmessung in den Dom Vor der Corona-Pandemie besuchten etwa 10.000 Menschen den Mailänder Dom - pro Tag. Heute ist der Andrang eher übersichtlich. Und vor dem Einlass geht's erstmal zum Fiebermessen. Mit erhöhter Temperatur muss man draußen bleiben.

Mailand: Kulturtourismus in Corona-Zeiten Dom-Führung mit viel Platz und AHA-Effekt Ohne Abstand, Hygiene und Atemmaske (AHA) geht nichts im Mailänder Dom. Die Besuchergruppen sind klein, mehr als ein paar Dutzend Besucher gleichzeitig sind in der riesigen spätgotischen Kathedrale in diesem Corona-Sommer nicht zu sehen. Dabei bietet das 157 Meter hohe und 109 Meter breite Bauwerk Platz für 40.000 (stehende) Menschen. So viele Einwohner hatte Mailand im 14. Jahrhundert.

Mailand: Kulturtourismus in Corona-Zeiten Mailands Prachtmeile im Pandemie-Modus Die Galleria Vittorio Emanuele II gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Sie verbindet die Piazza del Duomo mit dem Platz vor der Mailänder Oper, der Scala. Selbst im Pandemie-Sommer 2020 ist die Einkaufspassage aus dem 19. Jahrhundert gut besucht. Aber nur wenige Menschen sitzen dort in den Cafés oder shoppen in den Edel-Boutiquen. Vor allem die kaufkräftigen Touristen aus Asien und den USA fehlen.

Mailand: Kulturtourismus in Corona-Zeiten Besucherschwund trotz Gratis-Eintritt Nur wenige hundert Meter vom Dom entfernt wartet Mailands berühmtestes Museum, die Pinacoteca Brera, vergeblich auf Besucher. Nach der monatelangen Pause während des Lockdowns im Frühjahr ist jetzt der Eintritt bis auf weiteres frei. Trotzdem haben nur wenige Besucher Lust auf Kulturgenuss in geschlossenen Räumen.

Mailand: Kulturtourismus in Corona-Zeiten Exklusives Sightseeing dank Corona Statt mit mehr als 25 anderen Kultur-Fans kommt zu viert ein wahres VIP-Gefühl auf. Über kleine Gruppen kann sich Reiseführerin Maria Enrica allerdings nicht freuen. "Ich habe seit März 90 Prozent weniger verdient", sagt die Mailänderin. "Zum Glück geht es aber jetzt wieder langsam los." Vor Corona betreute ihr Unternehmen täglich mindestens drei große Reisegruppen.

Mailand: Kulturtourismus in Corona-Zeiten Leonardo - endlich auch für Mailänder "Wir wollen schon seit vielen Jahren unseren Leonardo sehen", sagen Barbara und Fabrizio. "Da hat die Corona-Krise wenigstens etwas positives für uns: Endlich haben auch wir Mailänder die Chance, ohne monatelange Wartelisten das Meisterwerk zu sehen." Neben der Mona Lisa im Pariser Louvre gilt Leonardos Abendmahl-Fresko in der Kirche Santa Maria delle Grazie als sein wichtigstes Werk.

Mailand: Kulturtourismus in Corona-Zeiten Thermoscan vor dem Letzten Abendmahl Nur Besucher ohne erhöhte Körpertemperatur haben derzeit Zutritt zur wohl bekanntesten Mailander Weltkulturerbestätte. Pro Tag kommen etwa 1000 Besucher in die ehemalige Klosterkirche Santa Maria delle Grazie am Rand der Mailänder Altstadt. Viel weniger sind es auch in Pandemie-Zeiten nicht - nur kommt man jetzt etwas schneller an die Tickets.

Mailand: Kulturtourismus in Corona-Zeiten Viel Raum für Leonardos Meisterwerk Für genau 15 Minuten pro Besuchergruppe öffnet sich dann das Allerheilgste der italienischen Renaissance-Malerei. Hier, im früheren Refektorium, dem Speisesaal der Mönche, hat Leonrado da Vinci sein Abendmahl vor rund 500 Jahren erschaffen. Wer sich setzen will, muss Abstand halten, die gelben Punkte auf den Bänken sind nicht zu übersehen. Aber kaum einen Besucher hält es auf den Sitzen.

Mailand: Kulturtourismus in Corona-Zeiten Menschenleere Straßen - nicht nur in Mailand Mailand sorgt zusammen mit Rom, Venedig, Florenz und Turin für rund ein Drittel aller italienischen Tourismus-Einnahmen. Allein in diesem Jahr, so schätzen Experten, kommen 34 Millionen ausländische Besucher weniger ins Land. Schon jetzt fehlen Mailand rund vier Millionen Touristen, bis Jahresende könnten es noch mehr sein.

Mailand: Kulturtourismus in Corona-Zeiten "Ich bleibe Optimist" Michele hat vor vier Jahren seine Eisdiele "Fatto con Amore" in der Mailänder Altstadt aufgemacht. "So ein Jahr habe ich noch nicht erlebt", sagt der Gelateria-Chef. "Aber langsam wird es besser, wenigstens die deutschen und Schweizer Touristen kommen zurück. Also, ich bin und bleibe trotz allem optimistisch."

Mailand: Kulturtourismus in Corona-Zeiten Mailänder unter sich am Naviglio Grande Eines lassen sich die Mailänder auch in der Corona-Pandemie nicht nehmen: ihren Aperitivo. Am Naviglio Grande, dem bekanntesten der alten Kanäle der Stadt, scheinen sie Corona zu vergessen. Die Restaurants und Bars sind gerammelt voll. Wer hier den Mindestabstand von einem Meter einfordert, der offiziell in Italien gilt, hat eher schlechte Karten. Autorin/Autor: Thomas Kohlmann



Kroatien

In dem beliebten Urlaubsland an der Adria zeigt die Infektionskurve deutlich nach oben. Nachdem bereits Österreich und Italien für Kroatien eine Reisewarnung ausgesprochen hatten, hat Deutschland nachgezogen: Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in nunmehr drei Regionen: Sibenik-Knin, Split-Dalmatien und Zadar. Dort befinden sich beliebte Urlaubsziele wie die Hafenstadt Split und Zadar, der Nationalpark Krka und die Inseln Brac und Hvar.

Die kroatische Regierung verschärft ihre Auflagen: Alle Lokale und Clubs müssen nun um Mitternacht schließen, Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind nicht erlaubt. Außerdem gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht im öffentlichen Nachverkehr sowie in geschlossenen Räumen.

Deutsche und Bürger aus anderen EU-Staaten dürfen ohne Nachweis von Gründe einreisen. Die Reisenden müssen an der Grenze nur erklären, wo sie sich aufhalten werden und wie sie erreichbar sind.

Dänemark

Auch wenn die Dänen neue Reisebeschränkungen für einige europäische Länder wie Belgien und Spanien eingeführt haben, können deutsche Urlauber problemlos nach Dänemark reisen. Es müssen auch keine sechs Übernachtungen mehr gebucht werden, die umstrittene Regelung ist aufgehoben - das dürfte vor allem Städtetouristen freuen, die jetzt auch für ein Wochenende in die Hauptstadt Kopenhagen kommen können.

Am 3.9. kündigte die Reichspolizei an, alle Grenzübergänge zu Deutschland so schnell wie möglich wieder zu öffnen; bislang waren nur 13 geöffnet. Außerdem sollen Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden nur noch stichprobenartig erfolgen, um die Wartezeit für Reisende zu reduzieren.

Die Zahl der Neuinfektionen in Dänemark ist seit längerem gering, hat zuletzt aufgrund einzelner Ausbrüche etwa in der zweitgrößten Stadt Aarhus aber wieder zugenommen. Restaurants, Cafés und Geschäfte sind landesweit offen. Seit kurzem muss man in

öffentlichen Verkehrsmitteln in Dänemark einen Mundschutz tragen.

Schweden

Die Schweden haben trotz insgesamt sinkender Infektionszahlen noch vergleichsweise hohe Corona-Werte zu verkraften. Dies sorgt unter anderem dafür, dass sie innerhalb Skandinaviens und Europas nicht so freizügig reisen können wie manch andere. Die schwedischen Grenzen sind für EU-Bürger dagegen offen - die Anreise per Flugzeug, Fähre oder Auto über die Öresundbrücke ist möglich, und auch innerhalb des Landes gibt es keine Beschränkungen.

Deutsche Urlauber zählen zu den Stammgästen in Schweden

Angesichts der sinkenden Infektionszahlen hatte das Auswärtige Amt Mitte Juli seine Reisewarnung für das skandinavische Land aufgehoben. Schweden war lange Zeit der letzte EU-Staat, für den noch eine deutsche Reisewarnung galt.

Norwegen

Wegen steigernder Infektionszahlen hat die Regierung in Oslo die Reisebeschränkungen auf folgende Länder ausgeweitet: Polen, Niederlande, Malta, Zypern und Island, die zum dänischen Königreich zählenden Färöer-Inseln sowie mehrere Regionen in Schweden und Dänemark. Wer aus diesen Ländern und Gebieten nach Norwegen einreisen will, muss für zehn Tage in Quarantäne, auch deutsche Urlauber.

Probleme bereitet den Norwegern auch der Kreuzfahrtsektor: Nach einem Corona-Ausbruch mit einigen Dutzend Infektionen auf einem Expeditionsschiff der Reederei Hurtigruten hat die Regierung für die Branche wieder strengere Maßnahmen eingeführt, damit Passagiere und Besatzungsmitglieder von Schiffen mit mehr als 100 Personen an Bord derzeit nicht an Land gehen können.

Finnland

Finnland hat seine Einreisebeschränkungen für Deutsche und andere Europäer wieder hoch gefahren. Es werden wieder Grenzkontrollen durchgeführt. Und Reisende aus Deutschland, Griechenland und Malta sowie Norwegen, Dänemark und Island müssen sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Nicht notwendige touristische Reisen sind in Finnland nicht mehr gestattet. Deshalb rät auch das Auswertige Amt in Berlin von solchen Reisen nach Finnland ab.

Zuvor hatte Finnland die Beschränkungen bereits für eine ganze Reihe europäischer Länder reaktiviert, darunter Belgien und die Niederlande. Entscheidend für die Finnen ist, dass in dem entsprechenden Land innerhalb einer Zwei-Wochen-Periode weniger als acht neue Corona-Fälle pro 100. 000 Einwohner verzeichnet wurden.

Deutschland und die weiteren Länder liegen über diesem Grenzwert. Finnland hat dagegen europaweit eine der niedrigsten Zahlen an Neuinfektionen.

Island

Auf der stark vom Tourismus abhängige Nordatlantik-Insel wird jeder Reisende bei Ankunft auf Corona getestet. Anschließend muss er sich für fünf bis sechs Tage in Quarantäne begeben, bevor ein zweiter Corona-Test ansteht. In Situationen, in denen ein Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, sowie auf Bus- und Bahnfahrten länger als 30 Minuten wird um das Tragen eines Mundschutzes gebeten.

Irland

Reisende aus Deutschland müssen nach ihrer Ankunft in Irland weiterhin zwei Wochen in Isolation gehen. Bei der Einreise müssen zudem Kontaktdaten hinterlassen werden. Innerhalb des Landes sind Reisen grundsätzlich wieder erlaubt, auch auf die Inseln. Es muss aber mit kurzfristig verhängten regionalen Einschränkungen gerechnet werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften und anderen geschlossenen Räumen müssen Masken getragen werden. Spontan ein Guinness in uriger Atmosphäre zu trinken, ist nur schwer möglich: Hotelbars und viele Pubs sind geschlossen.

Türkei

Die Türkei ist - nach Spanien und Italien – das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen. Anfang August hatte das Auswärtige Amt grünes Licht für Urlaubsreisen an die türkische Mittelmeerküste gegeben. Die Reisewarnung wurde für die Provinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla aufgehoben. Für alle anderen Provinzen, darunter auch die Metropole Istanbul sowie die Hauptstadt Ankara, bleibt die Reisewarnung bis 14. September bestehen.

Sonnensicher und preiswert: Deutsche lieben den Urlaub in der Türkei

Alle, die aus der Türkei nach Deutschland zurückreisen, müssen bei der Ausreise

einen negativen Corona-Testnachweis vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für die Türkei. Vergangenes Jahr machten nach offiziellen Angaben mehr als fünf Millionen Deutsche dort Urlaub. Durch die Corona-Pandemie ist der Tourismus stark eingebrochen. Alleine im Juni kamen nach Angaben des Tourismusministeriums fast 96 Prozent weniger Besucher ins Land als im Vorjahr.

Bulgarien

Feriengäste aus allen EU-Staaten können ohne Quarantänepflicht einreisen. Das Auswärtige Amt warnt aber wegen der Corona-Zahlen vor touristischen Reisen in einige Regionen Bulgariens, darunter die Touristenhochburg Warna mit dem bei deutschen Party-Touristen beliebten Urlaubsort Goldstrand.

Weiterhin gilt auch eine Reisewarnung für Blagoewgrad im Südwesten und Dobritsch im Nordosten des Balkanlandes. Wegen schnell steigender Fallzahlen sind Mund-Nasen-Masken in geschlossenen Räumen wieder Pflicht - etwa in Supermärkten, Apotheken, Behörden und Kirchen. Nachtlokale dürfen auch die Innenbereiche öffnen, mit einer Platzbesetzung von einem Gast pro Quadratmeter.

dpa/afp/reuters (at/ey/ks)