Urlaub trotz Corona: In diese europäischen Länder können Touristen reisen

Der Sommerurlaub in Europa ist in vollem Gang. Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung, die sie im März wegen der Corona-Pandemie ausgesprochen hat, für eine ganze Reihe europäischer Länder aufgehoben. Dazu zählen Haupturlaubsländer der Deutschen wie Italien, Österreich, Griechenland, Frankreich und Kroatien.

Andere beliebte Urlaubsländer der Deutschen wie die Türkei, Ägypten und Marokko hat die Bundesregierung am 17. Juni zusammen mit 130 weiteren Ländern auf eine Risiko-Liste gesetzt. Wer dennoch in diese Länder reist, muss sich bei der Wiedereinreise nach Deutschland in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Das ist nur dann nicht erforderlich, wenn Einreisende einen negativen Coronatest vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunde ist. An deutschen Flughäfen können sich Deutsche, die aus dem Urlaub zurückkehren mittlerweile kostenlos und auf freiwilliger Basis testen lassen. Für Rückreisende aus Risikoländern sollen die Tests ab der ersten Augustwoche dagegen verpflichtend werden.

Auch Fernreisen können Deutsche nach wie vor nur auf eigenes Risiko unternehmen, falls sie denn überhaupt eine Flugmöglichkeit und eine Einreisegenehmigung in ihr Zielland erhalten. Die Bundesregierung jedenfalls hat die Reisewarnung für 160 außereuropäische Länder bis zum 31. August verlängert. Das bedeutet: Urlaub in der Karibik: Nein! Urlaub auf den Kanaren: Ja! In jedem Land Europas gelten unterschiedliche Vorschriften und Regelungen:

Lange Strände, steile Klippen - Cornwall, eines der schönste Reiseziele in England

Großbritannien

Reisende aus Deutschland und etwa 70 anderen Ländern, etwa Italien und Österreich, können ohne Einschränkungen einreisen. Kurz vor Reiseantritt lohnt sich ein Blick ins Internet, die Liste der von der Quarantänepflicht ausgenommenen Länder kann sich ständig ändern und weicht in den Landesteilen Schottland, Nordirland und Wales geringfügig ab.

Für Reisende aus den USA, Brasilien, Schweden, Portugal und anderen Ländern gilt weiter die Pflicht zur zweiwöchigen Quarantäne. Seit Sonntag müssen aus Spanien zurückkehrende Briten ebenfalls wieder in diese Quarantäne, nachdem die Zahl von Corona-Neuinfektionen in Spanien wieder gestiegen ist.

Spanien

Das Auswärtige Amträt wegen der Corona-Pandemie von nicht notwendigen touristischen Reisen in mehrere Urlaubsgebiete im Norden Spaniens ab. Betroffen sind die Regionen Katalonien, Aragón und Navarra, in denen sich beliebte Touristenziele wie die Costa Brava, die Stadt Barcelona und die Pyrenäen befinden. Das Amt begründete seinen Schritt am Dienstag mit erneut hohen Infektionszahlen.

Seit 21. Juni können Touristen wieder nach Spanien einreisen. Vor Reiseantritt muss ein Online-Formular ausgefüllt werden, in das Name, Reisepassnummer, Flugdaten und eine E-Mail-Adresse einzutragen sind. Anschließend erhält der Reisende einen QR-Code, der bei der Einreise an der Grenze vorzuweisen ist. Ausserdem gibt es eine Sichtkontrolle des Gesundheitszustands, und die Temperatur wird gemessen - sie darf nicht höher als 37,5 Grad Celsius sein. Bei Corona-Verdacht wird der Reisende in ein Krankenhaus eingewiesen.

Bereits Mitte Juni startete ein Testbetrieb mit deutschen Urlaubern auf Mallorca, die den Ernstfall probten: Wie läuft die Abfertigung am Flughafen? Wie werden die Abstandsregeln im Hotel und am Strand eingehalten? Deutschland wurde für dieses Pilotprojekt ausgewählt, weil die epidemiologische Lage vergleichbar mit den Balearen ist.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Spanien Seit Jahren führt Spanien die Hitliste der Deutschen an. Am 21. Juni öffnen sich die Grenzen wieder für ausländische Touristen. Ob Mallorca (Foto), die Kanaren, die Costa del Sol oder die Costa Blanca - die spanischen Inseln und die Strände des Festlands passen zu den Vorlieben der Deutschen: Sonne, Strand und Badespaß.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Italien Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala steht Italien. Mal eben schnell über den Brenner und schon ist man am Gardasee (Foto) oder in der Bergwelt Südtirols, in den pulsierenden Metropolen Mailand, Venedig oder Rom. Kultur und Landschaft, gutes Essen und Gastfreundschaft - die Deutschen haben Italien in ihr Herz geschlossen. Seit dem 3. Juni ist die Einreise für EU-Bürger wieder möglich.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Türkei Für das drittliebste Urlaubsland der Deutschen gibt es noch kein grünes Licht. Die Bundesregierung hält die Reisewarnung für die Türkei weiter aufrecht, da die Infektionszahlen noch zu hoch sind. Der Badeurlaub in Antalya (Foto) oder die Städtereise nach Istanbul muss also noch warten.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Österreich Urlaub zwischen Gipfeln und Bergseen, dazu eine perfekte Infrastruktur. Österreich ist die ideale Destination für Familienurlauber und Wanderer. Besonders der Wanderurlaub dürfte in diesem Sommer einiges an Attraktivität gewinnen. Gastronomie und Hotels haben geöffnet, EU-Urlauber können seit dem 15. Juni wieder einreisen.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Griechenland Weiß und Blau sind die Farben des Landes. Das Inselarchipel der Ägäis mit Kreta, Rhodos, Santorini (Foto) oder Mykonos lockt mit Traumstränden und Sonnengarantie. Daneben gibt es zahlreiche antike Stätten zu entdecken, von denen die Akropolis in Athen die bekannteste ist. Deutsche Urlauber schätzen die enorme Vielseitigkeit des Landes. Seit dem 15. Juni können sie wieder einreisen.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Frankreich Deutschlands westlicher Nachbar landet auf Platz 6. Auch hier öffneten sich die Grenzen am 15. Juni. Am beliebtesten sind die Strände von der Atlantikküste bis ans Mittelmeer, von der Normandie bis an die Côte d’Azur. Besonders die Provence mit ihren Lavendelfeldern, Stränden und pittoresken Städten hat es den deutschen Urlaubern angetan.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Kroatien Die Küstenlinie der Adria mit ihren verträumten Buchten ist für Deutsche mit dem Auto zu erreichen. Was in diesem Sommer zu einem großen Vorteil werden kann. Die Angebote reichen vom klassischen Badeurlaub über Wanderungen, Tauchgänge oder Segeltörns bis zum Kulturtourismus. Kroatien hatte sich als eines der ersten Länder bereits im Mai für den Tourismus geöffnet.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Polen Deutschlands östliches Nachbarland wartet mit unberührter Natur und Badespaß an der Ostsee auf. Die polnische Ostseeküste ist stolze 788 Kilometer lang. Besonders die Wellness- und Strandhotels - wie hier in Sopot - warten auf die Rückkehr der deutschen Touristen, die seit dem 15. Juni wieder einreisen können.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Niederlande Die Niederlande gelten als familienfreundliche Destination. Besonders beliebt bei deutschen Urlaubern sind die Ferienparks (Foto). Auch der Campingurlaub in den Niederlanden hat eine gewisse Tradition. Ein Einreiseverbot für Deutsche gab es nie, sie müssen sich nur an die geltenden Auflagen halten und Einschränkungen in Kauf nehmen. Erst ab 1. Juli öffnen alle Ferienparks und Campingplätze.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Ägypten Den zehnten Platz belegt Ägypten. Die Reisewarnung der Bundesregierung wurde noch nicht aufgehoben. Noch sind auch die Landesgrenzen für ausländische Urlauber geschlossen. Vor allem Pauschaltouristen machen in dem Land auf dem afrikanischen Kontinent preiswerten Urlaub. Wann an Ferienorten wie Hurghada und Scharm el Scheich wieder Normalität einkehrt, ist ungewiss. Autorin/Autor: Anne Termèche







Griechenland

Die Einreise aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie fast allen EU Staaten ist frei. Es besteht keine Quarantänepflicht. Allerdings müssen alle Touristen 48 Stunden vor ihrer Einreise nach Griechenland online ein Anmeldeformular mit einem Fragebogen ausfüllen und erhalten dann im Gegenzug einen persönlichen QR-Code, der bei der Ankunft darüber entscheidet, ob sie auf das Coronavirus getestet werden. Erst nach der Ankunft erfahren sie, ob sie getestet werden und sich dann an ihrer Urlaubsadresse isolieren müssen, bis das Ergebnis feststeht. Das Verfahren gilt bis Ende August.

Die Akropolis in Athen: 2019 besuchten 2,9 Millionen Menschen die antike Stätte

Wie wichtig deutsche Toruisten für die griechische Wirtschaft sind, wird in der Vereinbarung deutlich, die der griechische Tourismusminister Harry Theoharis mit dem deutschen Reiseveranstalter TUI am 30. Juni unterzeichnet. Man beschloss 1,5 Millionen Touristen ins Land zu holen. Vergangenes Jahr hatten doppelt so viele Menschen einen Griechenland-Urlaub über TUI gebucht.

Frankreich

Auch Frankreich hat seine Grenzen am 15. Juni wieder ohne Einschränkungen für Reisende aus Deutschland geöffnet. In Paris haben Museen und Sehenswürdigkeiten geöffnet, auch das Disneyland in der Nähe der französischen Hauptstadt empfängt wieder Besucher. Tickets für viele Sehenswürdigkeiten wie Eiffelturm oder Louvre sind allerdings begrenzt, damit Besucher genügend Abstand halten können. Sie müssen in den meisten Fällen schon vorab online reserviert oder gekauft werden. Viele Restaurants in Paris haben ihre Terrassen erweitert, um mehr Gäste im Freien bewirten zu können.

In öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen geschlossenen Räumen wie beispielsweise Geschäften und Markthallen gilt eine Maskenpflicht.

Paris erwacht – Diese Sehenswürdigkeiten können wieder besichtigt werden Louvre Museum Das meistbesuchte Museum der Welt kündigt für den 6. Juli seine Wiedereröffnung an. Tickets werden online verkauft. Die Besucher müssen Masken tragen und werden auf einem vorgeschriebenen Parcours durch die Räume geführt, auch vorbei an der "Mona Lisa". Rund 90 Prozent der Gäste kommen angeblich nur wegen ihr in den Louvre.

Paris erwacht – Diese Sehenswürdigkeiten können wieder besichtigt werden Eiffelturm Maske auf und los! Wer auf das Wahrzeichen von Paris will, braucht eine gute Kondition: Die Aufzüge fahren nicht, und so müssen 765 Stufen zur Aussichtsplattform in der zweiten Etage zu Fuß bewältigt werden. Die Spitze des Eiffelturms samt Restaurant bleibt vorerst geschlossen. Die Tickets müssen online gekauft werden. Laut Betreiber kommen die meisten Reservierungen aus Deutschland.

Paris erwacht – Diese Sehenswürdigkeiten können wieder besichtigt werden Musée d‘ Orsay Wer nicht bis zum 6. Juli warten will, der geht einfach ins Musée d‘ Orsay. Es kann schon seit dem 23. Juni wieder besucht werden, mit Maske und Online-Ticket. Allein das Gebäude ist ein Blickfang: ein ehemaliger, palastartiger Bahnhof, der für die Weltausstellung 1900 errichtet wurde. Hier ausgestellt sind Meisterwerke der Impressionisten von Monet bis van Gogh.

Paris erwacht – Diese Sehenswürdigkeiten können wieder besichtigt werden Schloss Versailles Auch durch die prachtvollen Gemächer des Sonnenkönigs Louis XIV. können die Besucher wieder schlendern, natürlich nur mit Online-Ticket und Maskenschutz. Und es gibt viel zu sehen: 1800 Räume und 288 Wohnungen - die königliche Familie residierte allein in 152 Zimmern. Der Eintritt in die weitläufige Gartenanlage von Schloss Versailles ist übrigens frei.

Paris erwacht – Diese Sehenswürdigkeiten können wieder besichtigt werden Fondation Louis Vuitton Seit 2014 ist dieser spektakuläre Bau im Bois de Boulogne ein Pilgerort für Architektur- und Kunstliebhaber. In dem Bau des Architekten Frank O. Gehry wird normaler Weise in wechselnden Ausstellungen zeitgenössische Kunst präsentiert. Die Wiedereröffnung ist für den 23. September diesen Jahres angekündigt.

Paris erwacht – Diese Sehenswürdigkeiten können wieder besichtigt werden Disneyland Paris Am 15. Juli nimmt der größte Vergnügungspark Europas seinen Betrieb wieder auf, der Verkauf der Online-Tickets hat begonnen. Besucher ab elf Jahren müssen eine Maske tragen. Umarmungen mit beliebten Charakteren wie Mickey und Minnie Mouse sind zwar nicht erlaubt, Fotos mit ihnen aber schon. Im letzten Jahr hatten 15 Millionen Menschen den Freizeitpark vor den Toren von Paris besucht.

Paris erwacht – Diese Sehenswürdigkeiten können wieder besichtigt werden Galeries Lafayette Seit Ende Mai empfangen die Pariser Kaufhäuser wieder ihre Kunden - unter Einhaltung der strengen Hygienevorschriften, versteht sich. Auch in den altehrwürdigen Galeries Lafayette können die Gäste wieder shoppen und dabei die Architektur bewundern: Die Galerien erinnern an Opernlogen, die von einer Jugendstil-Kuppel gekrönt werden. Sie schwebt 42 Meter über dem Boden.

Paris erwacht – Diese Sehenswürdigkeiten können wieder besichtigt werden Sacré Coeur Vom höchsten Hügel der Stadt, dem 130 Meter hohen Montmartre, erstrahlt die Basilika Sacré Coeur. Die Wallfahrtskirche im neo-byzantinischen Stil ist einer der romantischsten Orte von Paris und wieder geöffnet. Die Terrasse unterhalb des Hauptportals ist der perfekte Platz, um den Sonnenuntergang über der "Stadt der Liebe" zu erleben.

Paris erwacht – Diese Sehenswürdigkeiten können wieder besichtigt werden Bootstour auf der Seine Paris vom Wasser aus erleben, auch das geht wieder. Allerdings muss auf die beliebten Dinnerfahrten am Abend noch verzichtet werden. Aber für eine Fototour durch Paris eignet sich so eine Schifffahrt allemal. Egal, ob die jeweiligen Sehenswürdigkeiten nun schon geöffnet haben oder nicht. Autorin/Autor: Kerstin Schmidt



Österreich

Deutsche haben freie Fahrt nach und durch Österreich. Intensive Grenzkontrollen haben die Behörden für alle Reisenden angekündigt, die aus Ungarn oder Slowenien kommen. Das ist die Folge der Reisewarnungen Österreichs für die sechs Westbalkan-Staaten sowie für Rumänien und Bulgarien. Das Leben in Österreich nicht mehr ganz so unbeschwert wie zuletzt. Seit Freitag (24.7.) gilt wieder landesweit eine Maskenpflicht unter anderem in Lebensmittelgeschäften, bei der Post oder in der Bank

Luxemburg

Wegen einer erhöhten Zahl an Coronavirus-Neuinfektionen in Luxemburg gilt seit 14. Juli eine Reisewarnung. Grenzkontrollen zwischen Luxemburg und Deutschland finden nach Angaben des Auswärtigen Amts dennoch nicht statt. In Luxemburg werden Tests kostenlos angeboten.



Schweiz

Die Einreise in die Schweiz ist aus allen Schengen-Staaten möglich. Wer aber vorher einem von inzwischen 42 Risikoländern war, muss sich für zehn Tagen in Quarantäne begeben - darunter etwa Serbien, die USA, Russland, Israel oder Mexiko. Wer sich vor der Quarantäne drückt, kann mit 10.000 Franken (rund 9300 Euro) bestraft werden.

Genf zählt zu den reichsten und teuersten Städten der Welt

Ansonten gilt: Wandern und Wellness ja, Festivals und Konzerte nein: In der Schweiz sind Großveranstaltungen wie das Festival der klassischen Musik in Luzern und das Jazz-Festival in Montreux diesen Sommer abgesagt. Restaurants, Bars und Clubs sind wieder geöffnet, aber immer mehr Kantone führen neue Bestimmungen ein: eine Beschränkung auf 100 Gäste etwa, und Besucher müssen Kontaktdaten hinterlassen.

Maskenpflicht besteht schweizweit nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, darunter Seilbahnen. Kunden an Seilbahnen sowie in Bus und Bahn sind gebeten, Tickets möglichst online zu besorgen, um Schlangen am Schalter zu vermeiden.

Die Rialtobrücke zählt zu den Wahrzeichen in Venedig

Italien

Seit dem 3. Juni können EU-Bürger wieder nach Italien reisen - ohne in Quarantäne zu müssen. Hotels, Campingplätze und Stände sind offen, ebenso Restaurants und Eisdielen. Strandbesuche sind unter strengen Auflagen erlaubt. So sind pro Sonnenschirm zwölf Quadratmeter Fläche vorgeschrieben. Und zwischen den Reihen gilt ein Mindestabstand von drei Metern.

Auch locken wieder kulturelle Attraktionen von Weltrang. Und sie können ohne Massenandrang besichtigt werden. Das gewöhnlich heillos überlaufene Venedig freut sich zurzeit über jeden einzelnen Gast. Die wiedereröffneten Vatikanischen Museen in Rom bieten gegen Voranmeldung Führungen für Kleingruppen an. Ähnliches gilt für das Kolosseum. Die Uffizien in Florenz haben ihre Pforten seit Monatsbeginn ebenfalls wieder geöffnet. "Die Schönheit Italiens war nie in Quarantäne", betonte Ministerpräsident Giuseppe Conte gegenüber den Medien.

Korcula in Kroatien: Die Adria-Insel ist längst kein Geheimtipp mehr

Kroatien

Reisende aus der EU müssen an der Grenze lediglich erklären, wo sie sich aufhalten werden und wie sie erreichbar sind. Damit man sie finden kann, falls es in ihrer Umgebung neue Corona-Infektionen gibt. Kroatien war bisher nicht auf dem Radarschirm der Corona-Regionen. Doch seit Ende Juni steigen die täglichen Infektionszahlen rasant. Noch sind in Kroatien die Urlaubsregionen Istrien und die dalmatinische Küste weniger betroffen. In der ersten Juliwoche lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen zwischen 50 und 100.

Das stark vom Tourismus abhängige Land an der Adria mit seiner langen, buchtenreichen Küste und den vielen Inseln erlaubt seit Mai Bundesbürgern wieder die Einreise ohne Nachweis von Gründen.

Dänemark

Seit 15. Juni dürfen Deutsche, Isländer und Norweger wieder nach Dänemark einreisen. Vorausgesetzt, sie haben einen Aufenthalt von mindestens sechs Nächte in einem Hotel, auf einem Campingplatz oder ähnlichem gebucht. An den Grenzen sind freiwillige Corona-Tests möglich, auch in den Urlaubsregionen stehen mobile Testcenter bereit.

Als sich die Grenzen zu Deutschland am 15. Juni um Mitternacht öffneten, hatten sich schon lange Fahrzeugschlangen gebildet. Nach Angaben des dänischen Ferienhausverbandes sind in der aktuellen Woche 14.000 Häuser mit 70.000 Deutschen belegt. Die Deutschen stellen mit 30 Prozent die größte Gruppe der Touristen in dem Land.

Deutsche Urlauber können sich wieder auf einen Sommerurlaub in Schweden freuen

Schweden

Auch einem Sommerurlaub in Schweden steht nichts mehr im Weg. Angesichts gesunkener Corona-Infektionszahlen in Schweden hat das Auswärtige Amt am 14. Juli die Reisewarnung für das skandinavische Land aufgehoben. Schweden war lange Zeit der letzte EU-Staat, für den noch eine deutsche Reisewarnung galt..

Norwegen

Auch der Weg zu den norwegischen Fjorden ist frei. Nachdem die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben wurde, dürfen seit Mitte Juli deutsche Urlauber wieder quarantänefrei einreisen. Die Pflicht zur zehntägigen Quarantäne nach der Ein- oder Rückreise nach Norwegen entfällt. Seitdem schießen die Touristenzahlen im Land in die Höhe. Für den norwegischen Tourismus ist Deutschland zweifellos ein wichtiges Land.

Finnland

Deutsche und viele andere Europäer dürfen seit Mitte Juli wieder in das Land einreisen. Auch die vom Auswärtigen Amt verhängte Reisewarnung wurde am 13. Juli aufgehoben, womit für deutsche Reisende keinerlei Beschränkungen oder Quarantänevorschriften mehr gelten. Entscheidend für die Finnen ist, dass in den entsprechenden Ländern innerhalb einer Zwei-Wochen-Periode weniger als acht neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner verzeichnet worden sind.

Island

Einem Urlaub zwischen Gletschern und Geysiren steht nichts mehr im Weg: Restaurants und Hotels sind offen, Masken nicht vorgeschrieben. Auch das Abstand halten dürfte auf der Insel leichter fallen als anderswo: Island hat nur 360.000 Einwohner, dafür aber fast die Fläche von einem Drittel Deutschlands.

Die stark vom Tourismus abhängige Insel im Nordatlantik gibt Urlaubern seit Mitte Juni die Möglichkeit, sich direkt bei der Einreise auf Corona testen zu lassen. Damit will die isländische Regierung internationalen Touristen eine Alternative zur seit April vorgeschriebenen 14-tägigen Quarantäne nach der Ankunft geben. Deutsche sind von der Quarantänepflicht befreit.

Türkei

Die Türkei ist - nach Spanien und Italien – das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen. Doch die EU und Deutschland halten weiterhin an der Reisewarnung fest. Daran hat auch der Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu am 2. Juli in Berlin nichts geändert. Die Türkei sei ein "sicheres Land", sagte er nach seinem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas. Um die Transparenz in der Corona-Pandemie noch einmal zu demonstrieren, habe er in Berlin "Unterlagen mit allen relevanten Daten" ausgehändigt. Maas versprach die Daten zu prüfen. Deutschland werde jedoch mit den anderen EU-Staaten "im Gleichklang handeln. Wir werden jetzt im EU-Kreis im Zweiwochentakt entscheiden, wo Lockerungen möglich sind", versicherte Maas. Dem könne er noch nicht vorgreifen.

In der Türkei hofft man auf die Aufhebung der Reisewarnung

Die Türkei hat ein extra Gütesiegel für Hotels und Restaurants eingeführt, mit dem bis Ende Juli 2020 Betriebe gekennzeichnet werden sollen. Hotels müssen dafür u.a. einen eigenen Quarantäne-Flügel für Touristen einrichten, die positiv auf Covid-19 getestet werden. Im Angebot ist auch eine Krankenversicherung für umgerechnet 23 Euro. Die können Reisende bei ihrer Ankunft abschließen und damit ihre Krankenhauskosten im Falle einer Covid-19-Behandlung abdecken.

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für die Türkei. Vergangenes Jahr machten nach offiziellen Angaben mehr als fünf Millionen Deutsche dort Urlaub. Und trotz Reisewarnung sind die ersten deutschen Touristen wieder in die Badeorte an der Mittelmeerküste rund um Antalya geflogen – allerdings auf eigenes Risiko.

dpa/afp/reuters (ks/at/ey)