Urlaub trotz Corona: In diese europäischen Länder können Touristen - noch - reisen

Sommerurlaub in Europa. Vielerorts steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder an. Die Ländern wappnen sich mit neuen Regeln und Auflagen. Wo gilt Maskenpflicht? Wer muss zum Corona-Test? Welche Regionen werden zu Risikogebieten erklärt? Jedes Land beantwortet diese Fragen auf seine eigene Weise.

Deutschland

Seit 8. August gilt in Deutschland eine Testpflicht für alle Urlauber, die aus Risikogebieten zurückkommen. Teststationen wurden auf den meisten deutschen Flughäfen und an größeren Grenzübergängen eingerichtet. Möglich ist auch, sich vor Abreise im Urlaubsland testen zu lassen. Bei der Türkei ist das sogar Pflicht - und zwar auf eigene Kosten der Reisenden. Sonst sind die Tests in Deutschland kostenfrei.

Spanien

Seit Mitte Juni hatten wieder zehntausende Deutsche auf ihrer Lieblingsinsel Mallorca und auf dem spanischen Festland Urlaub gemacht. Doch nun gilt Spanien wieder als Risikogebiet. Die Bundesregierung erklärte am 14. August das gesamte spanische Festland und die Balearischen Inseln zum Risikogebiet und sprach eine Reisewarnung aus. Davon ausgenommen sind lediglich die Kanarischen Inseln.

Parallel dazu hat Spanien seine Corona-Regeln verschärft. Das Nachtleben wird landesweit unterbunden, das Rauchen im öffentlichen Raum verboten, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, und Alkohol darf auch nicht mehr im Freien getrunken werden.

Zuletzt waren binnen 24 Stunden landesweit fast 3715 neue Corona-Infektionen registriert worden, der höchste Stand seit drei Monaten. Derzeit gibt es 830 lokale Ausbrüche, davon geht gut ein Drittel auf Familientreffen oder das Nachtleben zurück. Deshalb müssen Diskotheken und Nachtbars vorerst geschlossen bleiben; Restaurants dürfen nur bis ein Uhr nachts geöffnet haben. Darüber hinaus soll die Polizei energischer gegen Trinkgelage in großen Gruppen vorgehen.

Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber nach Deutschland eine Testpflicht auf das Coronavirus besteht. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in Quarantäne begeben.

Frankreich

Auch in Frankreich steigen die Corona-Fallzahlen seit Tagen. Deshalb wurden Paris und das Department Bouches-du-Rhone an der Mittelmeerküste um Marseille herum wieder zu Risikogebieten erklärt. In Teilen der französischen Hauptstadt Paris müssen die Menschen auch im Freien einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das gilt unter anderem am Pariser Seine-Ufer, an Touristenmagneten wie dem Montmartre, auf Märkten, in beliebten Einkaufsstraßen oder Partymeilen. Ausgenommen sind die Champs-Elysées. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 135 Euro.

Die Basilika Sacre-Coeur ist das Wahrzeichen auf dem Montmatre, dem höchsten Berg von Paris

Auch in anderen beliebten Touristenzielen wie Lille und Nizza muss in der Öffentlichkeit eine Maske getragen werden. Bislang galt die Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und in öffentlichen geschlossenen Räumen wie beispielsweise Geschäften und Markthallen.

Tickets für viele Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm oder Louvre sind allerdings begrenzt, damit Besucher genügend Abstand halten können. Eintrittskarten müssen meistens schon vorab online reserviert oder gekauft werden. Viele Restaurants haben ihre Terrassen erweitert, um mehr Gäste im Freien bewirten zu können.

Großbritannien

Reisende aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz können ohne Einschränkungen einreisen. Es muss aber ein Formular mit Kontaktdaten und Informationen zu früheren Reisezielen ausgefüllt werden.

Für Reisende aus anderen Staaten gilt weiterhin die Pflicht zur zweiwöchigen Quarantäne. Dazu gehören inzwischen wieder eine ganze Reihe europäischer Länder wie Spanien, Frankreich, Belgien, die Niederlande und neuerdings auch Österreich und Kroatien. Portugal hingegen gehört ab 20. August wieder zu jenen Ländern, aus denen eine quarntänefrei Einreise möglich ist.

Lange Strände, steile Klippen - Cornwall, eines der schönste Reiseziele in England

Innerhalb Großbritanniens bestimmt jeder Landesteil über seine eigenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. So gibt es auch unterschiedliche Regelungen zur Maskenpflicht. In mehreren Gebieten, wie im Raum Leicester, Manchester und Aberdeen gibt es derzeit lokal begrenzte Kontaktbeschränkungen.

Kurz vor Reiseantritt lohnt ein Blick ins Internet, denn die Liste der von der Quarantänepflicht ausgenommenen Staaten kann sich ständig ändern.

Griechenland

Die griechische Regierung hat am 10. August nach gestiegenen Corona-Infektionszahlen umfangreiche Einschränkungen für zahlreiche Urlaubsregionen und Städte angeordnet. Alle Tavernen, Bars und Discos in zahlreichen Regionen des Landes, darunter auf Kreta, Santorin, Mykonos und anderen bekannten Urlaubsregionen müssen täglich spätestens um 24.00 Uhr schließen.

Reisende müssen sich mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich aufhalten werden. Zudem müssen alle über die Landesgrenzen einreisende Menschen ab 17. August einen negativen Corona-Test vorlegen, egal aus welchem Land sie stammen. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein.

Die Akropolis in Athen: 2019 besuchten 2,9 Millionen Menschen die antike Stätte

Es gilt eine Maskenpflicht für alle geschlossenen Einrichtungen. An den Stränden müssen die Sonnenschirme mindestens vier Meter voneinander stehen. Masken müssen auf Fähren immer getragen werden - auch auf den offenen Decks.

Griechenland weist - gemessen an seiner Bevölkerung von gut 10,5 Millionen Einwohnern - eine geringe Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus auf. In den vergangenen Tagen ist die Zahl von Infizierten jedoch schlagartig angestiegen.

Österreich

Die Corona-Situation in Österreich hat sich stabilisiert. Die Fallzahlen haben sich auf erhöhtem, aber bisher noch unkritischem Niveau eingependelt. Schwerpunkt der Fälle ist Wien. Die Einreise aus Deutschland ist ohne Auflagen möglich. Anders sieht es bei 32 Staaten und Regionen aus, die als Risikogebiet gelten. Dazu zählen die Länder des Westbalkans, aber auch Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Schweden, die USA und Russland.

Eine Reisewarnung gilt auch wieder für das spanische Festland. Reisende aus diesen Gebieten müssen einen negativen Corona-Test mit sich führen. Alternativ können sie sich in Quarantäne begeben, müssen aber auch dann schnell einen Test machen. Als Folge der Restriktionen wird an den Grenzen zu Slowenien und Ungarn kontrolliert. Ein Teil der wieder häufigeren Corona-Fälle in Österreich wird auf infizierte Reisende zurückgeführt.

Seit Ende Juli gilt wieder landesweit eine Maskenpflicht, u.a. bei der Post, in der Bank und in Lebensmittelgeschäften.

Niederlande

Deutsche können problemlos einreisen. Aber für Spanien, Frankreich und Belgien wurden die Reisewarnungen verschärft. Wer aus diesen Ländern in die Niederlande einreist, soll für 14 Tage in Quarantäne.

Von den schnell zunehmenden Neu-Infektionen sind besonders Amsterdam und Rotterdam betroffen. Dort gelten auch die strengsten Regeln. An belebten Plätzen, Geschäften in der City und dem Rotlichtviertel muss eine Gesichtsmaske getragen werden.

Zusätzlich hat Amsterdam die Touristen aufgerufen, auf Besuche am Wochenende zu verzichten - aus Sorge vor einer zweiten Corona-Welle. Tagesgäste sollten ihren Besuch

lieber auf Montag bis Donnerstag verschieben. Der Zustrom von Touristen hat so zugenommen, dass in dem Gedränge der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist. Dieser ist Pflicht, auch in Geschäften und an Stränden.

Belgien

Wegen steigender Corona-Fallzahlen - zuletzt waren es durchschnittlich mehr als 600 pro Tag - sind in Belgien die Beschränkungen wieder verschärft worden. So gilt eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen mit viel Publikum sowie in Bussen und Bahnen, Museen und Geschäften. Gäste in Kneipen und Restaurants müssen Kontaktdaten hinterlassen. Einkaufen gehen darf man nur noch alleine und für maximal 30 Minuten.

Antwerpen gilt als Risikogebiet

Wegen eines deutlichen Anstiegs von Corona-Fällen warnt das Auswärtige Amt vor touristischen Reisen in die Region Antwerpen. Dort gilt zudem eine besonders strenge Maskenpflicht, eine nächtliche Ausgangssperre und ein nächtliches Verkaufsverbot für Alkohol. An der Nordseeküste müssen sich Urlauber und Einheimische für Strandbesuche teils vorher anmelden.

Touristen aus Deutschland können problemlos in das Nachbarland Belgien einreisen. Am Flughafen Brüssel wird allerdings mit Wärmekameras die Temperatur aller Passagiere gemessen. Bei mehr als 38 Grad könnte die Einreise verweigert werden.

Luxemburg

Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Luxemburg am 20. August aufgehoben. Luxemburg sei von Covid-19 vergleichsweise stark betroffen, aber kein Risikogebiet mehr, hieß es aus Berlin. Nach zeitweiliger Überschreitung des Grenzwertes von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern auf sieben Tage seien die Zahlen nun rückläufig.

Schweiz

Die Einreise in die Schweiz ist aus allen Schengen-Staaten möglich. Wer aber vorher in einem Risikoland war, muss sich für zehn Tagen in Quarantäne begeben - das gilt für Einreisende etwa aus Serbien, USA, Russland, Israel oder Mexiko. Wer sich vor der Quarantäne drückt, kann mit 10.000 Franken (rund 9300 Euro) bestraft werden.

Maskenpflicht besteht schweizweit nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, darunter in Seilbahnen. Kunden an Seilbahnen sowie in Bus und Bahn sind gebeten, Tickets möglichst online zu besorgen, um Schlangen am Schalter zu vermeiden.

Die Rialtobrücke zählt zu den Wahrzeichen in Venedig

Italien

Rom hat die Corona-Auflagen vorerst bis zum 7. September verschärft:

Sämtliche Diskotheken müssen schließen, und für alle öffentlichen Plätze wurde eine nächtliche Maskenpflicht verhängt. Nichtsdestotrotz dürfen die meisten Urlauber aus der EU ohne Beschränkungen einreisen. Für Ankünfte aus Bulgarien und Rumänien verhängte Rom wieder eine zweiwöchige Quarantänepflicht – sie gilt auch für Besucher aus Nicht-EU-Ländern. Wer aus Kroatien, Griechenland, Malta und Spanien einreist, muss einen Corona-Abstrich machen.

Innerhalb Italiens darf man sich ungehindert fortbewegen. In Geschäften, Zügen oder anderen geschlossenen Räumen gilt bis in den September hinein Maskenpflicht. Größere Ansammlungen sind verboten, stehen die Leute zu eng zusammen und trinken auf der Piazza, greift die Polizei häufig ein.

An Stränden müssen Distanzregeln eingehalten werden. In den Bars und Restaurants haben viele Wirte ihre Tische fast komplett nach draußen gestellt.

Die Infektionszahlen stiegen zuletzt, sie lagen aber weiter unter den Werten in Deutschland.



Korcula in Kroatien: Die Adria-Insel ist längst kein Geheimtipp mehr

Kroatien

Viele Wochen war die Lage in Kroatien entspannt: die Infektionen waren gering, es kamen kaum neue hinzu. 800.000 Touristen - darunter viele Deutsche - sind derzeit im Land an der Adria, die Bettenbelegung liegt bei fast 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so der kroatische Tourismusverband.

Doch nun steigt die Infektionskurve deutlich nach oben. Nachdem bereits Österreich und Italien für Kroatien eine Reisewarnung ausgesprochen hatten, zieht Deutschland nun nach: Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die beiden Regionen Sebenik-Knin und Split- Damatie. Dort befinden sich beliebte Urlaubziele wie die Hafenstadt Split, der Nationalpark Krka und die Inseln Brac und Hvar.

Die kroatische Regierung verschärft ihre Auflagen: Alle Lokale und Clubs müssen nun um Mitternacht schließen, Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind nicht erlaubt. Außerdem gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht im öffentlichen Nachverkehr sowie in geschlossenen Räumen.

Dänemark

Auch wenn die Dänen neue Reisebeschränkungen für einige europäische Länder wie Belgien und Spanien eingeführt haben, können deutsche Urlauber beim nördlichen Nachbarn einreisen. Einzige Bedingung bislang waren sechs gebuchte Übernachtungen im Land. Die umstrittene Regelung ist jetzt aufgehoben - das dürfte vor allem Städtetouristen freuen, die jetzt auch für ein Wochenende nach Kopenhagen kommen können.

Die Zahl der Neuinfektionen in Dänemark ist seit längerem gering, zeigt nun aber wieder nach oben. Besonders die Lage in der zweitgrößten Stadt Aarhus beunruhigt die Dänen. Landesweit muss in allen öffentlichen Verkehrsmitteln wieder ein Mund-Nasenschutz getragen werden.

Schweden

Die Schweden haben trotz insgesamt sinkender Infektionszahlen noch vergleichsweise hohe Corona-Werte zu verkraften. Dies sorgt unter anderem dafür, dass sie innerhalb Skandinaviens und Europas nicht so freizügig reisen können wie manch andere. Die schwedischen Grenzen sind für EU-Bürger dagegen offen - die Anreise per Flugzeug, Fähre oder Auto über die Öresundbrücke ist möglich, und auch innerhalb des Landes gibt es keine Beschränkungen.

Deutsche Urlauber zählen zu den Stammgästen in Schweden

Angesichts der sinkenden Infektionszahlen hob das Auswärtige Amt Mitte Juli seine Reisewarnung für das skandinavische Land auf. Schweden war lange Zeit der letzte EU-Staat, für den noch eine deutsche Reisewarnung galt.

Norwegen

Seit Mitte Juli dürfen deutsche Urlauber wieder quarantänefrei nach Norwegen einreisen. Wegen steigernder Infektionszahlen weitet die Regierung in Oslo die Reisebeschränkungen aktuell auf folgende Länder aus: Polen, Niederlande, Malta, Zypern und Island, die zum dänischen Königreich zählenden Färöer-Inseln sowie mehrere Regionen in Schweden und Dänemark. Wer ab Samstag, den 15. August, aus diesen Ländern und Gebieten nach Norwegen einreisen will, muss für zehn Tage in Quarantäne, auch deutsche Urlauber.

Probleme bereitet den Norwegern auch der Kreuzfahrtsektor: Nach einem Corona-Ausbruch mit einigen Dutzend Infektionen auf einem Expeditionsschiff der Reederei Hurtigruten hat die Regierung für die Branche wieder strengere Maßnahmen eingeführt, damit Passagiere und Besatzungsmitglieder von Schiffen mit mehr als 100 Personen an Bord derzeit nicht an Land gehen können.

Finnland

Finnland fährt seine Einreisebeschränkungen für Deutsche und andere Europäer wieder hoch. Ab 24. August werden wieder Grenzkontrollen durchgeführt. Und Reisende aus Deutschland, Griechenland und Malta sowie Norwegen, Dänemark und Island müssen sich für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Zuvor hatte Finnland die Beschränkungen bereits für eine ganze Reihe europäischer Länder reaktiviert, darunter Belgien und die Niederlande. Entscheidend für die Finnen ist, dass in dem entsprechenden Land innerhalb einer Zwei-Wochen-Periode weniger als acht neue Corona-Fälle pro 100. 000 Einwohner verzeichnet wurden.

Deutschland und die weiteren Länder liegen über diesem Grenzwert. Finnland hat dagegen europaweit eine der niedrigsten Zahlen an Neuinfektionen.

Island

Auf der stark vom Tourismus abhängige Nordatlantik -Insel gibt es eine grundlegende Änderung: Jeder Reisende wird von diesem Mittwoch (19.8.) an bei Ankunft auf Corona getestet und muss sich anschließend für fünf bis sechs Tage in Quarantäne begeben, bevor ein zweiter Corona-Test ansteht. In Situationen, in denen ein Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, sowie auf Bus- und Bahnfahrten länger als 30 Minuten wird um das Tragen eines Mundschutzes gebeten.

Irland

Reisende aus Deutschland müssen nach ihrer Ankunft in Irland weiterhin zwei Wochen in Isolation gehen. Bei der Einreise müssen zudem Kontaktdaten hinterlassen werden. Innerhalb des Landes sind Reisen grundsätzlich wieder erlaubt, auch auf die Inseln. Es muss aber mit kurzfristig verhängten regionalen Einschränkungen gerechnet werden, so sind derzeit Reisen in die Grafschaften Kildare, Laois and Offaly nur in Ausnahmefällen erlaubt. In öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften und anderen geschlossenen Räumen müssen Masken getragen werden.



Türkei

Die Türkei ist - nach Spanien und Italien – das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen. Was die türkische Regierung seit Wochen fordert, ist eingetreten: Die Bundesregierung hat grünes Licht für Urlaubsreisen an die türkische Mittelmeerküste gegeben. Die Reisewarnung ist ab 4. August für die Provinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla aufgehoben. Für alle anderen Provinzen, darunter auch die Metropole Istanbul sowie die Hauptstadt Ankara, bleibt die Reisewarnung bis 31. August bestehen.

Sonnensicher und preiswert: Deutsche lieben den Urlaub in der Türkei

Die Türkei misst bei der Einreise die Körpertemperatur und verlangt bei der Ausreise die Vorlage eines negativen Corona-Testnachweises, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Kosten für den Test tragen die Rückreisenden (zwischen 15 und 30 Euro).

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für die Türkei. Vergangenes Jahr machten nach offiziellen Angaben mehr als fünf Millionen Deutsche dort Urlaub. Durch die Corona-Pandemie ist der Tourismus stark eingebrochen. Alleine im Juni kamen nach Angaben des Tourismusministeriums fast 96 Prozent weniger Besucher ins Land als im Vorjahr.

Bulgarien

Feriengäste aus allen EU-Staaten können ohne Quarantänepflicht einreisen. Das Auswärtige Amt warnt aber wegen der Corona-Zahlen vor touristischen Reisen in einige Regionen Bulgariens, darunter die Touristenhochburg Warna mit dem bei deutschen Party-Touristen beliebten Urlaubsort Goldstrand.

Wegen schnell steigender Fallzahlen sind Mund-Nasen-Masken in gemeinschaftlich genutzten geschlossenen Räumen wieder Pflicht - etwa in Supermärkten, Apotheken, Behörden und Kirchen. Nachtlokale dürfen auch die Innenbereiche öffnen, mit einer Platzbesetzung von einem Gast pro Quadratmeter.

