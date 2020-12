Unango: Das Attentat, das die DDR-Entwicklungshilfe in Mosambik stoppte

Als sozialistisches "Bruderland" war Mosambik einer der größten Empfänger von Entwicklungshilfe der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Die ostdeutsche Regierung hatte dort Anfang der 1980er Jahre eines der größten Agrarprojekte Afrikas begonnen, um in Mosambik die Landwirtschaft zu modernisieren. Geplant waren Projekte mit 120.000 Hektar an verschiedensten Standorten im gesamten Land. Doch dann brachte ein Anschlag im Ort Unango das ganze Projekt ins Wanken.

Es war der folgenschwerste Anschlag auf DDR-Entwicklungshelfer in Mosambik. Insgesamt starben acht DDR-Bürger, ein jugoslawischer Entwicklungshelfer und fünf Mosambikaner. Bis heute ist unklar, wer den bewaffneten Anschlag verübt hat.

Manfred Grunewald war für die DDR als landwirtschaftlicher Experte für das Projekt nach Unango entsandt worden. Er selbst war zu dem Zeitpunkt des Anschlags in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo und wollte gerade am Flughafen in die Heimat fliegen, als ihn die Nachricht vom Angriff auf seine Kollegen erreichte.

DW: Was genau ist an dem Morgen im Dezember passiert, als diese Kolonne von DDR-Experten begleitet durch die mosambikanische Armee von Lichinga, dem Wohnort, in Richtung Unango, dem Produktionsort, gefahren ist?

Manfred Grunewald: Man kann so viel sagen, dass wir in den drei Monaten davor bei unseren Fahrten in den Landwirtschafts-Produktionsstandort Bewachung hatten, weil sich im Gegensatz zu früher auf einmal im Norden auch RENAMO-Leute [Rebellenbewegung Nationaler Widerstand Mosambiks] gezeigt hatten, die gegen die Bevölkerung vorgegangen sind. Denn die RENAMO hat keine strategischen bedeutenden militärischen Ziele angegriffen, sondern sie haben die Bevölkerung sehr stark attackiert und oftmals ganze Dörfer geräumt.

Zuletzt wurden auch auf dieser Strecke zwei Dörfer geräumt und waren nicht bewohnt. Die Bewacher, die man uns dann zugeteilt hatte, das waren ältere Kämpfer, die zu Anfang mit Samora Machel [erster Präsident Mosambiks] vom Norden her das Land befreit haben. Sie hatten einen Militärstatus, aber sie waren ganz wenig ausgebildet.

Manfred Grunewald während des Interviews in Magdeburg

Das heißt, es ist dann diese Wagenkolonne angegriffen worden mit Maschinengewehren. Oder gab es eine Mine?

Die Straße, auf der wir gefahren sind, war eine Bitumenstraße, die die Portugiesen noch gebaut hatten, und die in den Norden führt. Auf dieser Straße sind wir täglich gefahren. Und an diesem Morgen, an dem ich schon in Maputo war, wurde die Kolonne wahrscheinlich abgepasst.

Kurz vor dem Betrieb in Unango gab es eine ganz heftige Attacke mit Maschinenpistolen gegen völlig unbewaffnete Leute. Lediglich die wie gesagt schlecht ausgebildeten Bewacher sollten uns Schutz geben. Aber dass ein Soldat, der weiß, jetzt kommt scharfes Geschoss, da muss ich mich schützen, sich zurückzieht, das wurde diesen Leuten später in den MfS-Berichten [Ministerium für Staatssicherheit, der Geheimdienst der DDR] als "kapitulantenhaftes Verhalten" der Bewacher ausgelegt. Ich sehe das nicht so.

Ist also von den Bewachern niemand zu Schaden gekommen, sind nur die DDR-Experten ums Leben gekommen?

Nein, an Ort und Stelle sind sieben Deutsche getötet worden, zwei weitere verletzt beziehungsweise schwer verletzt. Außerdem starben ein jugoslawischer Mitarbeiter und fünf Mosambikaner, darunter zwei Bewacher. Es ist nicht so, dass die Bewacher verschwunden sind und gar nicht geschossen haben. Im Gegenteil. Sie sind also auch getötet worden, weil sie Widerstand leisteten.

Unter den Mosambikanern, die getötet worden sind, war ein frischer [zurückgekehrter] Doktorand aus den USA, der erst drei Wochen bei mir in der Abteilung gearbeitet hat. Der wurde genauso erschossen wie der Kraftfahrer, mit dem wir die meisten Aktionen im Verkauf von Gemüse, von Mais, Brennholz, Holzkohle und so weiter organisiert haben. Dieser Mann hatte die meiste Angst vor der RENAMO und er war der Erste, den man erschossen hat. Die stehen genauso wie die anderen auf einem kleinen Denkmal, das wir 25 Jahre später am Überfallsort zum Gedenken der Toten errichtet haben.

Haben die beiden Verletzten überlebt?

Der Schwerverletzte wurde mit einem kleinen Flugzeug nach Maputo gebracht und wurde dort noch operiert. Er ist zehn Tage später an seinen Verletzungen gestorben; man vermutet ein Dum-Dum-Geschoss [Deformationsgeschoss; verformt oder zerlegt sich bei Eintritt ins Körpergewebe]. Das heißt, es wurden auch Geschosse eingesetzt, die heute verpönt sind und die auch damals schon nicht mehr zulässig waren in der Kriegführung. Der andere Verletzte hatte einen Bein-Durchschuss. Er ist mit uns nach Hause gereist und hat überlebt. Das Problem ist, dass fast alle auch traumatische Folgen erlebt haben.

Wenn ich das richtig sehe, waren es dann acht DDR-Experten, die ums Leben kamen, ein jugoslawischer Experte und fünf Mosambikaner. Das finde ich interessant, da die anderen Toten ganz selten überhaupt in den Berichten hier in Deutschland erwähnt werden. Was ist in den Folgetagen passiert?

Wir befürchten, dass es mehr Tote gab, aber wir sind nicht dahintergekommen, wer da noch dazuzählt. Und die Mosambikaner haben uns dazu keine weitere Zuarbeit leisten können.

Diese plötzliche terroristische Attacke, die zum Tod so vieler Leute geführt hat, hat auch dazu geführt, dass dieses Projekt in ganz Mosambik über Nacht eingestellt werden musste und das komplette Personal aus der DDR zurückgezogen wurde. Es waren Heckenschützen am Werk, die nicht einmal zugelassen haben, dass man die Maschinen und verschiedene andere Arbeitsgrundlagen dort wegholen konnte



Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika Ausbildung fernab des Bürgerkriegs Bis zu ihrem Ende mit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 bildete die DDR zahlreiche Facharbeiter aus den sozialistischen Ländern Afrikas aus. Diese Angolaner nahmen 1983 an einem halbjährigen Lehrgang am Zentralinstitut für Arbeitsschutz in Dresden teil. Damals herrschte in Angola Bürgerkrieg. Die DDR unterstütze die Regierung der marxistisch-leninistischen MPLA.

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika Lehrgänge für afrikanische Reporter Neben technischen Berufen bildete die DDR auch afrikanische Journalisten aus. Hunderte Redakteure aus fast allen Ländern Afrikas nahmen in Berlin-Friedrichshagen an den Seminaren der Schule der Solidarität des Verbandes der Journalisten der DDR teil. Im Bild: Junge Journalisten aus Angola, Guinea-Bissau, den Kapverden sowie aus São Tomé und Príncipe während ihres Lehrgangs im Dezember 1976.

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika Schule der Freundschaft Der erste Präsident Mosambiks, Samora Machel, und Margot Honecker, Ministerin für Volksbildung der DDR, trafen sich 1983 mit der Leitung der Straßfurter Schule der Freundschaft. 1979 hatten beide Länder beschlossen, dass 899 mosambikanische Kinder vier Jahre lang in der DDR die Schule besuchen sollen.

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika Oberschule "Dr. Agostinho Neto" Während eines Besuchs des Präsidenten Angolas, José Eduardo dos Santos, bekam die 26. Oberschule Berlin-Pankow im Oktober 1981 den Namen seines Vorgängers, "Dr. Agostinho Neto", verliehen. Mitglieder der DDR-Jugendorganisationen empfingen den angolanischen Präsidenten mit Propaganda-Plakaten mit Aufschriften wie: "An der Seite der Sowjetunion für Frieden und Sozialismus".

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika Staatsbesuch an der Berliner Mauer Der angolanische Präsident dos Santos (5. von links), besuchte 1981 auch die Berliner Mauer am Brandenburger Tor. Im Jahr 1961 hatte die DDR die Grenze in das freie West-Berlin hermetisch abgeriegelt, um die Flucht ihrer Staatsangehörigen in den Westen zu verhindern. Offiziell wurde die Mauer als "Anti-faschistischer Schutzwall" bezeichnet. Etwa 200 Menschen starben bei Fluchtversuchen.

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika SED-Parteitage mit afrikanischen Gästen Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) präsentierte sich auf ihren Parteitagen gerne mit internationalen Gästen. Am zehnten Parteitag 1981 nahmen unter anderem teil: Ambrósio Lukoki (hinten, rechts außen), MPLA-Mitglied aus Angola, sowie Berhanu Bayeh (hinten, zweiter von links), später Außenminister der marxistisch-leninistischen Derg-Diktatur in Äthiopien.

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika Parteitags-Besuche auch in Afrika Auch in die andere Richtung waren Besuche auf Parteitagen üblich. So nahm Konrad Naumann (zweite Reihe rechts), Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED, am dritten Parteitag der PAIGC (Afrikanischen Unabhängigkeitspartei von Guinea-Bissau und den Kapverden) im November 1977 in Bissau teil. Der Parteitag stand unter dem Motto "Unabhängigkeit, Einheit, Entwicklung".

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika Sommerlager für Kinder und Jugendliche Auch während der Ferienzeit versuchte die DDR, Kinder nach kommunistischen Idealen zu erziehen und lud sie zu Sommerlagern ein, wie hier in der "Pionierrepublik Wilhelm Pieck" nahe Berlin. Diese Lager empfingen auch ausländische Gäste. Hier erklären zwei Mitglieder der DDR-Jugendorganisation "Pioniere" einem Kind aus der Volksrepublik Kongo einen Beitrag aus der Zeitung "Die Trommel".

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika Wochenenden mit der Gastfamilie Die ausländischen Kinder, die im Jahr 1982 am Sommerlager teilnahmen, verbrachten ein Wochenende bei Familien, um den Alltag in der DDR kennenzulernen. Mit einem Sonderzug fuhren sie in die Chemiestadt Schwedt an der Grenze zu Polen. Sandra Maria Bernardo aus Angola wird von ihrer Gastmutter Ingeborg Scholz und deren Tochter Petra willkommen geheißen.

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika Traktoren für sozialistische "Bruderländer" Als Solidaritätsspende gingen im Jahr 1979 zahlreiche Landmaschinen aus dem Traktorenwerk Schönebeck an das damals marxistisch-leninistisch regierte Äthiopien. Die Traktoren des in der DDR als Standard verwendeten Typs "ZT 300-C" wurden weltweit in insgesamt in 26 Länder exportiert, darunter auch Angola und Mosambik.

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika DDR-Textilmaschinen in Äthiopien Die Maschinen in dieser Textilfabrik in der Stadt Kombolcha in der äthiopischen Provinz Amhara (Foto vom November 2005) verarbeiten Wolle zu Bettlaken und Handtüchern. Sie wurde 1984 mit der Unterstützung der DDR und der Tschechoslowakei errichtet. Fast alle Maschinen kommen aus dem ehemaligen DDR-Kombinat TEXTIMA, das im damaligen Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) beheimatet war.

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika Plattenbauten auf Sansibar Noch heute sind die Plattenbauten auf Sansibar zu sehen, mit denen die DDR das 1964 gegründete und unter Staatspräsident Julius Nyerere sozialistisch regierte Tansania unterstützte. Die Baustoffe kamen per Schiff aus der Deutschland, auf Sansibar mussten sie nur noch zusammengefügt werden. "Michenzani" heißt das Neubauprojekt mit einer mehr als 1,5 Kilometer langen Plattenbau-Fassade.

Sozialistische Brüderschaft: Die DDR und Afrika DDR-Nostalgie in Maputo Rund 15.000 Mosambikaner arbeiteten Ende der 80er Jahre als Vertragsarbeiter in der DDR. Die meisten kehrten nach der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 in ihre Heimat zurück. Dort werden sie "Madgermanes" genannt: eine Verballhornung von "Made in Germany". Weil Mosambik ihnen ihren vereinbarten Lohn nie gezahlt hat, demonstrieren sie noch heute regelmäßig in der Hauptstadt Maputo. Autorin/Autor: Johannes Beck



Gab es nach der Rückkehr einen Moment, wo Ihnen und auch den hinterbliebenen Angehörigen Hilfe angeboten wurde, um die Traumata zu bewältigen?

Soweit ich weiß, haben die Ehefrauen der Toten Krankschreibungen bekommen. Die Trauerfeiern wurden großzügig ausgestattet, auch die Trauer-Anzeigen in den örtlichen Zeitungen waren erlaubt und wurden auch bezahlt. Es gab auch die normale Waisen-Rente für die Kinder und die Witwen-Rente, soweit das in den DDR-Gesetzlichkeiten gegeben war, aber eine besondere Unterstützung hat es weder vor der Wende noch nach der Wende gegeben.

Angebote zur Traumabewältigung hat es keine gegeben. Im Gegenteil, es wurde ja nicht einmal ermittelt. Es ist also zu keiner Zeit von staatlicher Seite, weder von der DDR noch von der Bundesrepublik, von staatlicher Seite, von einem Staatsanwalt et cetera etwas unternommen worden, um dieses Massaker, diesen terroristischen Angriff mal aufzuklären. Am meisten hat mich dabei eigentlich enttäuscht, dass die Gesellschaft von dem, was da passiert ist, wenig oder gar nichts aufgenommen hat.

Wünschen Sie sich immer noch, dass der Anschlag bei Unango aufgeklärt wird?

Erstens wünsche ich mir, dass die deutsche Seite nicht nur formaljuristisch mit Paragraphen vorgeht, sondern auch mal überlegt, wie kann man mit Öffentlichkeitsarbeit nochmal die Leistungen der damaligen Experten würdigen. Zweitens, kann man noch was unternehmen, damit dieses Dilemma aufgeklärt wird. Wer hat dahintergesteckt, dass unsere Gruppe so attackiert wurde und ihren Einsatz für eine gute Sache mit dem Leben bezahlt hat?

Es gibt unter unserer Gruppe übrigens niemanden, der gegenüber dem Volk der Mosambikaner Hass oder oder Abneigung empfindet. Im Gegenteil, wir wissen es waren Elemente, die eine Entwicklung stören wollten. Und wenn immer nur Krieg und Terror herrscht, dann kann sich die Menschheit nicht normal fortentwickeln. Das wäre eine Möglichkeit gewesen: Dort in Niassa, egal ob Sozialismus oder Kapitalismus, hätte man genügend Nahrungsgüter erzeugen können, auch für den Markt. Wir hatten schon zwei Läden errichtet, in denen wir Gemüse und Holzkohle verkauft haben.

Dort war wirklich was in Gang gekommen und das hätte man nicht zerstören dürfen. Das ist das, was ich den mosambikanischen Elementen vorwerfe, die das zerstört haben. Vor zehn Jahren gab es einen Film des [deutschen öffentlich-rechtlichen Senders] MDR, da waren wir beteiligt. Da sagt ein RENAMO-Vertreter von Lichinga: "Im Kontext eines Krieges passiert viel. Aber diesen Überfall haben wir nicht gemacht."

Mosambik kann sich nicht auf die Position zurückziehen und kann sagen, wir haben Amnestie. Wir ermitteln nichts mehr. Wir haben das Recht, dass auch unsere Rechte dort in Mosambik weiter untersucht werden, auch wenn diese Menschen schon lange tot sind. Die Kinder sind inzwischen erwachsen. Die Toten haben inzwischen Enkelkinder. Die wollen wissen, was ist damals passiert!

Das Interview führte Johannes Beck.